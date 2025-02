Bekannter US-Rundfunkkommentator wird stellvertretender FBI-Direktor

Dan Bongino, ein konservativer Rundfunkkommentator und ehemaliger Geheimdienstagent, wurde zum nächsten stellvertretenden Direktor des FBI ernannt.

„FBI-Direktor Kash Patel hat Bongino für den Posten ausgewählt,“ sagte US-Präsident Donald Trump. Die Position muss nicht vom Senat bestätigt werden.

In einem Beitrag auf Truth Social, in dem die Ernennung Bonginos bekannt gegeben wurde, beschrieb Trump ihn als „einen Mann mit unglaublicher Liebe und Leidenschaft“ für das Land. Bongino moderiert derzeit die Dan Bongino Show, einen der größten politischen Podcasts in den USA.

„Tolle Neuigkeiten für die Strafverfolgung und die amerikanische Justiz!“, erklärte Trump und fügte hinzu, dass der Podcaster bereit und willens sei, seine Show aufzugeben, um die neue Rolle zu übernehmen.

In einem anderen Beitrag lobte Trump Bonginos Familie und erklärte: „Ein weiterer Aspekt im Leben von Dan Bongino, den ich für sehr wichtig halte. Er hat eine großartige Frau, Paula, und zwei wunderbare Töchter, die ihren Vater wirklich lieben.“

Nach der Bekanntgabe bedankte sich Bongino auf der Social-Media-Plattform X bei Trump und Patel sowie bei der US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi, die ihm die Rolle übertragen hatten. Das FBI ist Teil des Justizministeriums, das nun von Bondi geleitet wird.

Vom Polizeibeamten zum Personenschützer

Dan Bongino arbeitete als Polizeibeamter in New York City, bevor er 1999 zum Secret Service wechselte. Zuvor war er während der Amtszeiten von US-Präsident George W. Bush und US-Präsident Barrack Obama in der Presidential Protective Division tätig, einer Einheit zum Schutz des Präsidenten und deren Angehörigen, die Teil des Secret Service ist. Bis April 2023 moderierte er außerdem eine Sendung bei „Fox News“.

Bongino kandidierte 2012 für einen Sitz im US-Senat in Maryland und 2014 und 2016 für Sitze im Kongress von Maryland und Florida, blieb jedoch in allen drei Rennen erfolglos.

Bongino gehörte zu den konservativen Medienpersönlichkeiten, die die Trump-Russland-Erzählung während Trumps erster Amtszeit von Anfang an in Frage stellten. Zudem kritisierte Bongino sowohl die Führung des FBI und des Justizministeriums sowie diejenigen, die die Ermittlungen gegen Trump und seine Mitarbeiter beaufsichtigten.

In einer Folge vom 21. Februar seines Podcasts feierte Bongino Patels Bestätigung als stellvertretender FBI-Chef.

„Kash Patel ist aus einem einzigen Grund dort. Er ist dort, um das FBI wieder groß zu machen. Leute, wenn wir in diesem Land keine glaubwürdige Abschreckung gegen Spione, keine Spionageabwehr gegen Terroristen, die hier offen Anschläge planen, und keine Koordinierungsstelle für grenzüberschreitende und zwischenstaatliche Kriminalität haben, werden wir kein Land mehr haben“, sagte Bongino. „Kash hat sich dem verschrieben, und nicht nur dem.“

Bongino: „Gute Polizisten sollen gute Polizisten bleiben“

Kash Patel wurde am 22. Februar als FBI-Direktor vereidigt, nachdem er vom Senat mit 51 zu 49 Stimmen bestätigt worden war . Sein Plan ist es, die Glaubwürdigkeit des FBI wiederherzustellen. Während der Anhörung des Justizausschusses des Senats am 30. Januar sagte Patel , dass es „keine vom FBI ausgehenden Vergeltungsmaßnahmen geben wird“, wenn er als FBI-Direktor bestätigt wird.

„Die amerikanische Bevölkerung verdient ein FBI, das transparent, rechenschaftspflichtig und der Gerechtigkeit verpflichtet ist. Die Politisierung unseres Justizsystems hat das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben – aber das endet heute“, erklärte Patel am 21. Februar. “Meine Mission als Direktor ist klar: Lass die guten Polizisten einfach weiter Polizisten sein – und das Vertrauen in das FBI wiederherstellen.“

Dieser Artikel erschienen im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Dan Bongino to Serve as FBI Deputy Director“ (deutsche Bearbeitung er)