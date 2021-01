Bidens Außenminister-Kandidat Blinken: „Trump hatte Recht“ mit der härteren Haltung gegenüber China

Joe Bidens Kandidat für den Posten als Außenminister stimmt dem harten Umgang gegenüber Chinas Regime weitestgehend zu. „Das Grundprinzip war richtig“, sagte Antony Blinken. Nur die Art und Weise fand er nicht angemessen.

Der Kandidat des designierten Präsidenten Joe Biden für das Amt des Außenministers, Antony Blinken, sagte am 19. Januar bei einer Anhörung vor dem Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen, dass die Trump-Administration die richtige Haltung gegenüber dem chinesischen Regime eingenommen habe, obwohl er mit der Vorgehensweise nicht einverstanden sei.

„Präsident Trump hatte recht, als er einen härteren Ansatz gegenüber China einschlug. Ich bin mit der Art und Weise, wie er dabei vorgegangen ist, in einigen Bereichen nicht einverstanden, aber das Grundprinzip war richtig“, sagte Blinken einen Tag vor Amtsantritt von President-elect Joe Biden.

„Und ich denke, dass das für unsere Außenpolitik tatsächlich hilfreich ist“, so der Politiker.

Blinken, ein Veteran der Außenpolitik, ist ein enger Vertrauter Bidens. Er versprach bei der Anhörung, mit den Verbündeten der USA zusammenzuarbeiten, um das chinesische Regime zu konfrontieren.

„Wenn wir uns zurückziehen, haben sie freies Feld“, sagte er und bezog sich dabei auf die Kommunistische Partei Chinas (KPC).

Der harte Umgang mit dem chinesischen Regime wird von beiden Parteien unterstützt. Die Trump-Administration brach mit früheren Behörden und verfolgte einen härteren Ansatz gegenüber der KPC.

Ihre Hauptpunkte waren die Sicherheitsrisiken der chinesischen Technologie, ihre Menschenrechtsverletzungen und der Diebstahl von US-Technologie.

Blinken sagte, es gebe „keinen Zweifel“, dass Chinas Regime im Hinblick auf andere Nationen „die größte Herausforderung“ für die Vereinigten Staaten darstellt. Er räumte auch ein, dass der frühere Konsens – „wirtschaftliche Öffnung führt zu politischer Öffnung“ – der die US-Politik des Engagements gegenüber China geprägt hatte, falsch war.

Die Vereinigten Staaten, sagte er, müssen mit dem Regime aus einer „Position der Stärke“ heraus umgehen, indem sie mit Verbündeten zusammenarbeiten und internationale Institutionen einbinden und leiten – anstatt zuzulassen, dass das Regime mehr Einfluss auf sie ausüben kann.

Er betonte auch, er stimme mit der Erklärung von US-Außenminister Mike Pompeo vom 19. Januar überein, dass die KPC „Völkermord“ an den uigurischen Muslimen in Xinjiang begehe.

Pompeo verteidigte in einer Twitter-Nachricht den diplomatischen Ansatz der Trump-Administration. „Die USA sind stärker, wenn wir die Fehler internationaler Institutionen wie der UN anerkennen und versuchen, sie zu beheben. Multilateralismus um des Multilateralismus willen hilft niemandem außer Bürokraten, Globalisten und Anwälten“, schrieb Pompeo.

The U.S. is stronger when we acknowledge the failings of international institutions like @UN and try to fix them. Multilateralism for multilateralism's sake doesn't help anyone but bureaucrats, globalists, and lawyers. pic.twitter.com/LxGU1a9m8u

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2021