Der Mann der KP Chinas: Gegen WHO-Chef Tedros wurde Klage wegen Völkermordes eingereicht

In einer vierteiligen Artikelserie veröffentlicht die Epoch Times eine detailreiche Analyse, die als offener Brief, verfasst von Maßnahmen-Kritiker, an verschiedene Nationen – inklusive Deutschland – geschickt wurde. In der Analyse geht es um die Corona-Pandemie und wie der Westen bei der Einführung der drakonischen Maßnahmen, willentlich und unkritisch einem totalitären Regime folgte – der Kommunistischen Partei Chinas. Teil 3.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestimmt in der Corona-Krise über das Leben von Milliarden Menschen. Alles was die WHO den westlichen Regierungen vorschlägt, um die Pandemie zu „bekämpfen“ wird umgesetzt. Lockdown, Isolation, Massentests, Kontaktverfolgung. All diese Maßnahmen, inklusive die Empfehlung an die WHO, diese weltweit umzusetzen, kommen aus Peking – einem kommunistischen Regime, mit einer verheerenden Menschenrechtsbilanz.

Warum die WHO der KP Chinas so dicht folgt, ist wahrscheinlich nicht zuletzt Tedros Adhanom, dem Chef der Organisation, verschuldet. Tedros, selbst ein Kommunist, gelangte mithilfe der KP Chinas an die Spitze der WHO. Die WHO unter Tedros hat Pekings Lockdown-Agenda in die Welt getragen und die westlichen Regierungen setzten sie kritiklos um. Nicht nur das, das Regime in Peking wird sogar für die „erfolgreiche Bekämpfung der Pandmie“ gelobt – auch von Wissenschaftlern im Westen. Es scheint als mache die ganze Welt Kotau vor der Kommunistischen Partei Chinas.

In einem offenen Brief, gerichtet an die Bundesbehörden in Australien, Kanada, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, erklären Rechtsanwälte, Ärzte, Politiker und Unternehmer, was es eigentlich mit den Corona-Maßnahmen auf sich hat, woher sie stammen, warum sie und auch die Modellrechnungen über die Sterberate von Corona-Infizierten falsch sind und wie verstrickt die Kommunistische Partei Chinas in all dem ist.

Es ist nicht nur ein offener Brief der einen „Aha“-Effekt auslöst, sondern eine detaillierte Analyse, die Augen öffnet.

Die Epoch Times veröffentlicht diesen brisanten Brief in einer vierteiligen Artikelserie. Im ersten und zweiten Teil wurde bereits tiefgehend erläutert, wie es überhaupt zu den einschneidenden Maßnahmen, die im Westen seit über einem Jahr angewendet werden, kommen konnte. Und wie viel Einfluss die KP Chinas auf die westliche Gesellschaft hat. In diesem dritten Teil geht es unter anderem um die Propagandakampagnen Pekings, die prominenten Pro-Lockdown- und Pro-China-Wissenschaftler und Pekings Mann in der WHO – Tedros Adhanom.

Der globale Lockdown-Betrug der Kommunistischen Partei Chinas – Teil 3

7. Die KPC führte eine frühe, breite, systematische und globale Kampagne durch, um ihre Abriegelungsmaßnahmen zu propagieren



Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu dem Schluss gekommen war, dass die Lockdown-Maßnahmen der KPC die eskalierende Lage in China umgekehrt hätte, war die WHO nicht die einzige Organisation, die die Welt dazu aufforderte, „Chinas Reaktion auf COVID-19 zu kopieren“. Am selben Tag, an dem die KPC die Provinz Hubei abriegelte, überschwemmten „durchgesickerte“ Videos aus Wuhan die internationalen sozialen Medien wie Facebook, Twitter und YouTube – alle diese Plattformen sind in China blockiert. Es wurde behauptet, dass die Videos die Schrecken der Epidemie in Wuhan und die schweren Folgen der Abriegelung zeigen. Die Szenen wurden mit „Zombieland“ und „The Walking Dead“ verglichen. [94] Offizielle chinesische Konten verbreiteten ein Bild eines Krankenhausflügels, der angeblich an einem Tag gebaut wurde. Das Bild zeigte in Wirklichkeit aber einen Wohnkomplex der knapp 1.000 Kilometer entfernt lag. [95]

Ab März 2020, wurde die ganze Welt mit Propaganda regelrecht bombardiert, die die „Tugenden“ von Chinas rabiater Vorgehensweise gepriesen und hochgejubelt haben. [96] Chinesische Staatsmedien kauften zahlreiche Facebook-Anzeigen [97], die Chinas Pandemiebekämpfung anpriesen (die alle ohne den von Facebook geforderten politischen Disclaimer liefen), und begannen, die „Herdenimmunität“ – den unvermeidlichen Endpunkt jeder Epidemie entweder durch natürlich erworbene Immunität [98] oder durch Impfung – fälschlicherweise als eine „Strategie“ zu beschreiben, die „Menschenrechte“ verletzt. [99]

Schweden, dessen Führer als einzige auf Abriegelungen verzichteten, wurde zu einem primären Ziel der Propagandakampagne der KPC. [100] In den Worten von Chinas staatlicher Zeitung „Global Times“ gesprochen: „Chinesische Analysten und Netizens bezweifeln die Herdenimmunität und nennen sie eine Verletzung der Menschenrechte, wobei sie die hohe Sterblichkeitsrate im Land im Vergleich zu anderen nordeuropäischen Ländern anführten. Sogenannte Menschenrechte, Demokratie, Freiheit gehen in Schweden in die falsche Richtung, und Länder, die extrem unverantwortlich sind, verdienen es nicht, Chinas Freund zu sein …“. [101]

Das war natürlich, bevor die WHO die kühne, widersprüchliche Strategie verfolgte, zu versuchen, die historische Definition der Herdenimmunität komplett umzuschreiben. Noch im Juni 2020 hatte die WHO-Definition der Herdenimmunität korrekt die „durch frühere Infektionen entwickelte Immunität“ eingeschlossen – aber am 15. Oktober 2020 löschte die WHO effektiv die uralte Geschichte der natürlich erworbenen Immunität von ihrer Website: „Herdenimmunität“, auch bekannt als „Populationsimmunität“, ist ein Konzept, das für Impfungen verwendet wird, bei denen eine Bevölkerung vor einem bestimmten Virus geschützt werden kann, wenn ein Schwellenwert für die Impfung erreicht wird. Herdenimmunität wird erreicht, indem man Menschen vor einem Virus schützt, nicht indem man sie ihm aussetzt. [102]

Chinas offizieller Sprecher, Hua Chunying, postete ein Video eines 7-jährigen Mädchens, das die Wichtigkeit von strikter sozialer Distanzierung bei Kindern rezitiert. [103] Gleichzeitig drückten Hunderttausende von klandestinen Social-Media-Posts, die später als staatlich gesponsert gekennzeichnet wurden, Bewunderung für Chinas Abriegelungen aus und sehnten sich danach, dass Regierungen auf der ganzen Welt ihnen nacheifern, während sie Regierungen und Weltführer verunglimpften, die diesem Beispiel nicht folgten; [104] Regierungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Nigeria, [105] Ghana, [106] Südafrika, [107] Namibia, [108] Kenia, [109] Frankreich, [110] Spanien, [111] Kolumbien, [112] Brasilien, [113] Argentinien, [114] Kanada, [115] Australien, [116] Indien, [117] Deutschland, [118] das Vereinigte Königreich, [119] und die Vereinigten Staaten. [120]

Dies ist nicht nur ein sehr schlechtes Beispiel für Weltbürgertum. Vor allem in Anbetracht der oben diskutierten zweifelhaften Wissenschaft sollte man sich fragen, ob diese Social-Media-Posts dazu gedacht waren, Lockdowns als Selbstzweck zu popularisieren. [121] Als Italien das erste Land außerhalb Chinas wurde, das eine Abriegelung durchführte, kamen chinesische Experten am 12. März und rieten zwei Tage später zu einer strengeren Abriegelung: „Es sind immer noch zu viele Menschen und Aktivitäten auf der Straße, um die Lage zu verbessern.“ [122]

Am 19. März wiederholte die KPC, dass Italiens Abriegelung „nicht streng genug“ sei. „Hier in Mailand, dem am stärksten von COVID-19 betroffenen Gebiet, gibt es keine sehr strenge Abriegelung … Wir brauchen jeden Bürger, der sich am Kampf gegen COVID-19 beteiligt und dieser Politik folgt.“ [123]

Die chinesische Firma DJI spendete Drohnen an 22 US-Bundesstaaten, um bei der Durchsetzung der Abriegelungsregeln zu helfen. [124] Monate später wurde DJI von den USA auf eine schwarze Liste gesetzt, weil es „weitreichende Menschenrechtsverletzungen innerhalb Chinas durch missbräuchliche genetische Sammlung und Analyse oder hochtechnologische Überwachung ermöglicht und/oder den Export von Gegenständen durch China erleichtert hat, die repressive Regime unterstützen …“. [125]

Am 7. Juli enthüllte FBI-Direktor Christopher Wray, dass die KPC sogar gezielt an lokale Politiker herangetreten ist, um ihre Pandemiebekämpfung zu unterstützen:

Wir haben von Bundes-, Landes- und sogar lokalen Beamten gehört, dass chinesische Diplomaten aggressiv auf die Umsetzung der chinesischen Methode im Umgang mit der COVID-19-Krise drängen. Ja, dies geschieht sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Vor nicht allzu langer Zeit wurde ein Senator des Bundesstaates sogar gebeten, eine Resolution einzubringen, die Chinas Reaktion auf die Pandemie unterstützt.“ [126]

China ist an praktisch jedem Top-Medienunternehmen finanziell beteiligt. [127] In Bezug auf komplexe Themen wie Abriegelungen kann Chinas Einfluss diese Medienunternehmen kollektiv in eine gefährliche Richtung lenken, wie z.B. die Ermutigung von Ländern, Chinas Reaktion auf COVID-19 zu kopieren. [128] Die KPC hat die wissenschaftlichen Erzählungen der Medien geprägt, indem sie konsequent die Unwahrheit verbreitet hat, dass „China das Virus kontrolliert“ [129], was natürlich eine unverfrorene Lüge ist. [130]

Dennoch hat die KPC durch die wiederholte Lüge in den Mainstream-Publikationen, dass „China das Virus kontrolliert“, diese Lüge normalisiert und sichergestellt, dass ihre gefälschten Daten integraler Bestandteil des wissenschaftlichen Diskurses bleiben. [131] In der Zwischenzeit begann die KPC, chinesische akademische Publikationen über COVID-19 genau zu überwachen. [132]

Die Absicht der KP Chinas ist es dabei, ihre globale Lockdown-Propagandakampagne zu verbreiten. Während die früher beschriebenen wissenschaftlichen Probleme – kriminelle Nachlässigkeit der WHO, alarmistische Sterblichkeitsmodelle, zweifelhafte PCR-Tests und schlechte Studien zur asymptomatischen Übertragung – theoretisch auf Inkompetenz zurückgeführt werden könnten, ist die Propaganda der KPC ein Beweis für Absicht. Schlampige Wissenschaft mag professionell beschämend sein, aber sie ist weder ein Verbrechen noch ein moralisches Versagen. Korruption und Betrug ist dagegen eine andere Sache.

8. Viele prominente Pro-Lockdown-Wissenschaftler zeigen eine auffällige Pro-China-Einstellung

Nicht nur, dass der Lockdown mit einem schockierenden Mangel an wissenschaftlicher Debatte in die Wissenschaft hineingetragen wurde, auch haben viele Wissenschaftler eine ungewöhnliche Ehrerbietung gegenüber der Kommunistischen Partei Chinas gezeigt, wenn es um die Bewertung der Fortsetzung der Abriegelungspolitik ging. Diese Wissenschaftler haben China ständig gelobt, und viele scheinen von der Annahme auszugehen, dass die KPC tatsächlich die inländischen COVID-19-Fälle eliminiert hat, wie von Peking behauptet. Und das, obwohl diese Behauptung in Wirklichkeit eine Lüge ist, wie von den Geheimdiensten bestätigt wurde. [133]

Unnötig zu sagen, dass die Förderung wichtiger öffentlicher politischer Entscheidungen auf der Grundlage dieser falschen Annahme verheerende Folgen haben kann. In einem Interview für „China Central Television“ im Mai 2020 lobte Richard Horton, Chefredakteur der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“, nachdrücklich Chinas Abriegelungen: „Es war nicht nur das Richtige, sondern es hat auch anderen Ländern gezeigt, wie sie angesichts einer solch akuten Bedrohung reagieren sollten. Ich denke also, wir haben China viel zu verdanken …“. [134]

Im Juli wiederholte Horton seine Dankbarkeit gegenüber China und twitterte: „In der Tat. China sollte nicht ‚beschuldigt‘ werden. Meiner Meinung nach sollten wir den chinesischen Wissenschaftlern und Gesundheitsarbeitern für ihren unglaublich selbstlosen Einsatz bei der Bekämpfung dieses Ausbruchs danken. Sie verdienen unsere bedingungslose Dankbarkeit.“ [135]

Und im August, betonte Horton erneut in einem vollmundigen Artikel, der überraschend wenig mit Gesundheit zu tun hatte: „Das ‚Jahrhundert der Demütigung‘, in dem China von einem kolonial gesinnten Westen und Japan beherrscht wurde, kam erst mit dem kommunistischen Sieg im Bürgerkrieg 1949 zu einem Ende … Jeder zeitgenössische chinesische Führer, einschließlich Xi Jinping, hat seine Aufgabe darin gesehen, die von Mao gewonnene territoriale Sicherheit und die von Deng erreichte wirtschaftliche Sicherheit zu schützen.“ [136]

Am 8. Oktober veröffentlichte „The Lancet“ eine lobende Erwähnung von Chinas Pandemiebekämpfung: China’s successful control of COVID-19. [137] Dieser Artikel wurde von Chen Weihua, China Daily EU Bureau Chief, mit großem Lob bedacht: „Trotz der Ignoranz vieler im Westen ist dieser Artikel von „The Lancet“ eine starke Bestätigung für Chinas erfolgreiche Pandemiebekämpfung. Ich hasse es, Geschichten von diesen Paparazzi-Journalisten zu lesen, die Experten im Spinnen sind, aber wenig Ahnung von Wissenschaft haben.“ [138]

Chinesische Wissenschaftler reichten später einen Artikel bei „The Lancet“ ein, in dem behauptet wurde, dass SARS-CoV-2 aus Indien stamme, inmitten der andauernden Grenzscharmützel mit Indien. [139] Nur wenige Wochen später änderte sich die Parteilinie jedoch erneut inmitten der wirtschaftlichen Spannungen mit Australien, und die „Global Times“ behauptete, das Coronavirus könne aus Australien stammen. [140]

William A. Haseltine, seit 2015 Vorstandsvorsitzender des US-China Health Summit, hat ebenfalls großes Lob für die Kommunistische Partei Chinas übrig. Im Oktober 2020 verbreitete „China Daily“ eine Kolumne von Haseltine, in der er die Parteilinie der KPC in Bezug auf Schweden vertrat und das Land dafür anprangerte, dass es sich dafür entschieden habe, „auf Abriegelungen zu verzichten“ und seine Strategie auf „Herdenimmunität“ zu verfolgen, wofür er fälschlicherweise behauptete, dass Schwedens „COVID-19-Infektions- und Todesraten zu den höchsten der Welt gehörten“:

Aber eine Pandemie-Reaktionsstrategie auf der Annahme zu gründen, dass Herdenimmunität unvermeidlich ist – Impfung hin oder her – bedeutet, einem Virus den Weg des geringsten Widerstandes zu ermöglichen. Das war der Fall in Schweden, wo sich die politischen Entscheidungsträger entschieden, auf Abriegelungen und Geschäftsschließungen zu verzichten und stattdessen nachsichtigere Ratschläge zum Tragen von Masken und zur sozialen Distanzierung zu geben. Es überrascht nicht, dass die nachfolgenden COVID-19-Infektions- und Todesraten in Schweden zu den höchsten der Welt gehörten.“ [141]

Zu Beginn der Pandemie, am 25. März, lobte Haseltine auch die Maßnahmen Chinas im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, die noch keine Abriegelungen verhängt hatten: „Die Maßnahmen, die die USA ergreifen, um COVID-19 zu kontrollieren, sind dem, was in China getan wurde, weit unterlegen“, so Haseltine im „Wall Street Journal“. [142]

Später sagte Haseltine: „Die zweimonatige Abriegelung der Provinz Hubei in China ist aufgehoben worden, obwohl Wuhan bis zum 8. April unter Quarantäne bleibt. Dies ist ein wichtiger Moment und ein Beweis für die Wirksamkeit der Eindämmungsmaßnahmen.“ [143] Haseltine lobte China erneut am 20. Mai: „Es ist möglich, COVID-19 ohne wirksame Medikamente oder Impfstoffe zu eliminieren. So haben sie es in Wuhan, China, gemacht.“ [144]

Am 4. Juni kritisierte Haseltine die USA erneut: „Die Schritte, die China unternommen hat, um seine Bevölkerung durch Tests und Nachverfolgung zu schützen, sind wirklich beeindruckend. Die USA hingegen versagen.“ [145] Am 15. September sagte er: „Haben die USA alles getan [sic], was sie können, um COVID-19 zu kontrollieren? COVID kann ohne einen Impfstoff oder ein Medikament nicht eingedämmt werden. China hat jetzt fast keine Neuinfektionen mehr.“ [146]

Tom Frieden, ehemaliger Direktor der CDC, ist ein weiterer prominenter Befürworter von COVID-19-Lockdowns. Im Jahr 2015 „lobte Frieden die Partnerschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit zwischen China und den Vereinigten Staaten“, so die „Global Times“. [147]

Im Jahr 2017 schloss sich Frieden der KP Chinas an und unterstützte Tedros Adhanom als Direktor der WHO gegenüber dem hervorragend qualifizierten David Nabarro aus Großbritannien: „Tedros ist eine ausgezeichnete Wahl für die Leitung der WHO. Er hat es in Äthiopien geschafft, bemerkenswerte Fortschritte im Gesundheitsbereich zu machen…“. [148]

Das Gegenteil war aber der Fall. Wie zu dieser Zeit weithin bekannt war, hatte Tedros dem äthiopischen Regime geholfen, drei Cholera-Epidemien während seiner Zeit als Äthiopiens Minister für öffentliche Gesundheit zu vertuschen. [149]

Als hochrangiges Mitglied der kommunistischen Tigray People’s Liberation Front (TPLF), die in den 1990er Jahren von den Vereinigten Staaten als terroristische Organisation eingestuft wurde, war Tedros „ein entscheidender Entscheidungsträger in Bezug auf Aktionen des Sicherheitsdienstes, die Tötungen, willkürliche Verhaftungen und Folterungen beinhalteten“. Er war „persönlich verantwortlich für die brutale Unterdrückung des Amhara-Volkes, indem er gezielt Hilfsgelder einsetzte, um sie auszuhungern und ihnen den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu verweigern“ – Kriegsverbrechen, für die kürzlich beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Anklage wegen Völkermordes gegen ihn erhoben wurde. [150]

Frieden reiste 2018 und 2019 ausgiebig durch China, um mit dem Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten. Er hat China seit Beginn der COVID-19-Krise mit Lob überhäuft. [151] Frieden lobte die Reaktion der KP Chinas schon früh und schrieb am 25. Februar für „CNN“: „Chinas außergewöhnliche Absperrung der Provinz Hubei und anderer Gebiete hat der Welt mindestens einen Monat Vorlaufzeit verschafft, um sich vorzubereiten.“ [152]

In einem Interview im April sagte Frieden zu „China Global Television“ (CGTN): „Es gibt eine Menge, was die Welt von China lernen kann, um COVID-19 zu stoppen.“ [153]

Am 17. März forderte Frieden die USA auf, Chinas Ausbau der Krankenhauskapazitäten nachzuahmen: „Als @voxdotcom dies gestern postete, dachte ich, dass Krankenhäuser ihre Betten und Beatmungsgeräte für Patienten mit #COVID19 verdreifachen müssten. Jetzt deuten die Daten darauf hin, dass wir vielleicht sogar 10x mehr brauchen. China schaffte eintausend Betten in Krankenhäusern in 8 Tagen. Dringender Handlungsbedarf in den USA. Jetzt.“ [154]

Am 1. April twitterte Frieden dreimal die gleichen Worte, lobte Peking und forderte die USA auf, ihre Reaktion zu verstärken: „Ich bin verärgert. Freunde & Nachbarn krank & sterbend. 2,9 Tage, hat die Aktion in Wuhan gedauert. 2,9 Monate, die die USA vergeudet haben, indem sie den Schutz von HCW, kritischer Pflege, Tests, Kontaktverfolgung, Isolierung, Quarantäne nicht erhöht haben. Roadmap: https://bit.ly/2R3RtgW.“ [155]

Im August lobte Frieden die KP Chinas mehrmals und stellte ihren „Erfolg“ dem der USA gegenüber. Am 10. August sagte er: „Inzwischen in China. Sie berichten, dass sie jetzt 4,8 Millionen PCR-Tests/Tag durchführen können. Die Schulen öffnen und bleiben offen. Das Tragen von Masken ist, wo angebracht, fast überall üblich. Letzte Woche hatten sie durchschnittlich 34 Fälle pro Tag. Das ist eine Fallrate, die weniger als ein Fünftausendstel der USA beträgt.“ [156]

Am 15. August schrieb er: „Diese Reflexion eines amerikanischen Lehrers in Chengdu – wo die COVID-Sperren strikt durchgesetzt wurden – untersucht die Nuancen des Lebens in China und wie das Land in der Lage war, die Kurve zu kriegen.“ [157] Und am 16. August: „Gedanken über riesige, unmaskierte Menschenmengen bei Festivals in Wuhan!? Nun, das ist die Belohnung für das Absenken der Kurve – man kehrt zurück in die nahe Vor-Covid-Realität. Aber das ist wahrscheinlich kein vernünftiges Ziel für die meisten Orte, wo eine schwelende Kontrolle ein realistisches Best-Case-Szenario ist.“ [158] Und am 18. August schrieb er: „China meldete eine Fallrate von weniger als 1/5.000stel der USA. Es ist auch für uns möglich, COVID zu kontrollieren, wenn die Amerikaner zusammenarbeiten und die öffentliche Gesundheit voll unterstützen.“ [159]

Diese Pro-China, Pro-Lockdown Individuen sind auch als Wissenschaftler bei weitem nicht allein in ihren offensichtlichen Verbindungen zur KPC. Im Juni enthüllten die National Institutes of Health (NIH), dass 189 ihrer Stipendiaten nicht offengelegte Gelder von ausländischen Regierungen erhalten hatten. [160] In 93 Prozent der Fälle, einschließlich dem von Charles Lieber, dem Vorsitzenden der Chemieabteilung von Harvard, kamen die nicht offengelegten Gelder aus China. [161]

Die Mitbegründer von CanSino Biologics, einer chinesischen Impfstofffirma, die mit Kanada zusammenarbeitet, wurden als Mitglieder des „Thousand Talents Plan“ der KPC identifiziert, um Wissenschaftler zu kooptieren und Anreize zu schaffen, Forschung und Wissen nach China zu transferieren. [162]

Laut dem Harvard Crimson kam das größte Geschenk in der Geschichte der Harvard Chan School of Public Health zum Teil von einem „Spielball der KPC“ – einem „Cheerleader für eine Regierung, die für bedeutende humanitäre Krisen verantwortlich ist“ – durch eine Reihe von Briefkastenfirmen, von denen die größte in den Panama Papers genannt wurde. [163]

Es ist nichts Unmoralisches oder Illegales daran, einfach nur falsch zu liegen. Aber angesichts des Ausmaßes der Entscheidungen, die während der COVID-19-Krise getroffen wurden, kann es einen übergroßen Einfluss auf die öffentliche Meinung und die Politik haben, wenn auch nur eine Handvoll einflussreicher Wissenschaftler dazu gebracht wird, Lockdowns zu unterstützen, unabhängig von irgendwelchen realen Daten oder Ergebnissen. (oz)

Fortsetzung folgt

