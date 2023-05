DeSantis‘ Wahlkampfstart auf Twitter durch technische Probleme gestört

Floridas Gouverneur Ron DeSantis startet am 24. Mai 2023 seinen Wahlkampf zur Kandidatur der Präsidentschaftswahl 2024 mit Elon Musk auf Twitter Spaces. Wegen des großen Andrangs von mehr als einer halben Million Teilnehmer kam es zu technischen Schwierigkeiten. Foto: Scott Olson/Getty Images

US- Präsidentschaftswahl 2024

Der groß angekündigte Wahlkampfauftakt von Ron DeSantis auf Twitter Space mit Elon Musk verlief nicht wie geplant. Die Konkurrenten des republikanischen Gouverneurs von Florida freuten sich über die technischen Schwierigkeiten, während die DeSantis-Kampagne mit der „beispiellosen“ Größe des Starts mit Twitter-Chef Elon Musk prahlte.

DeSantis, der am Mittwoch offiziell in den Vorwahlkampf der Republikaner einstieg, sollte mit Musk über die reine Audio-Chatroom-Funktion von Twitter Spaces sprechen.

Nach einem Fehlstart, bei dem Musk versuchte, den Raum zu starten, was mehrmals misslang, begannen Musk, DeSantis und Moderator David Sacks etwa 20 Minuten später ihr Gespräch über den Präsidentschaftswahlkampf des Gouverneurs.

Mehr als 600.000 Zuhörer versuchten, die Sendung zu empfangen, doch der Ton brach immer wieder ab und technische Schwierigkeiten überschatteten den Start.

„Es sieht so aus, als hätten wir vor lauter Aufregung das Internet kaputt gemacht“, hieß es auf der Twitter-Seite des „Team DeSantis“, und die Wähler wurden aufgefordert, zu spenden, „während sie warten.“

Musk führte die technischen Schwierigkeiten auf „Skalierungsprobleme“ zurück, die speziell mit seinem Konto zusammenhingen, über das sie zuerst versucht hatten, die Konversation zu führen. Der zweite Versuch verlief mit rund 300.000 Zuhörern ohne weitere ernsthafte Probleme deutlich ruhiger.

Häme im Netz

Rivalisierende Kampagnen machten sich schnell über DeSantis‘ Schwierigkeiten lustig, darunter auch der ehemalige Präsident und derzeitige Präsidentschaftskandidat Donald Trump, der sich auf Truth Social mit den Worten meldete: „Is the DeSantis launch FATAL? Yes!“ („Ist der DeSantis-Start verhängnisvoll? Ja!“).

Dies geschah kurz nachdem Trump in einem früheren Beitrag geschrieben hatte: „DeSanctus‘ TWITTER-Start ist ein DESASTER! Sein ganzer Wahlkampf wird ein Desaster sein.“

Trumps Sohn, Donald Trump Jr., wetterte mehrmals gegen den Kandidaten und begann seine Kommentare mit dem einfachen Hashtag „#DeSaster“.

Der Chefredakteur von „National Pulse“, Raheem Kassam, schrieb in einem sarkastischen Twitter-Post: „Man kann auf Twitter Spaces nicht klein und unbeholfen aussehen. Aber irgendwie hat DeSantis es trotzdem geschafft.“

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Steve Laffey wetterte in einer Pressemitteilung gegenüber The Epoch Times: „Gov. DeSantis‘ verpfuschte Wahlkampfankündigung auf Twitter Spaces ist eine perfekte Metapher für seinen Wahlkampf und seine Politik.“

„Es ist nur passend, dass der Kandidat, der sich hinter seiner Anti-Woke-Agenda versteckt, mit anhaltendem Schweigen in Form von toter Luft beginnen würde. Sogar die Kabelnetzwerke haben die Ankündigung weggeschnitten, weil es so schwer zu sehen war.“

Trumps stärkster Vorwahlgegner

DeSantis reichte seine Unterlagen für die Präsidentschaftskandidatur 2024 gestern, am 24. Mai, bei der Bundeswahlkommission ein, nur wenige Stunden vor dem geplanten Start von Twitter Spaces mit dem CEO der Website, Elon Musk.

DeSantis geht als wahrscheinlich stärkster republikanischer Vorwahlgegner des vormaligen Präsidenten Donald Trump ins Rennen, der sich im Vorfeld vehement gegen eine Kandidatur von DeSantis ausgesprochen hatte.

DeSantis‘ Programm konzentriert sich bisher darauf, ein „blue-collared kid“ aus Tampa Bay, Florida zu sein. Der Ausdruck „blue-collared kid“ bezieht sich auf Menschen, die in einem „Blaumann“ arbeiten, also auf die körperlich arbeitende Bevölkerung. Er sagt, dass er, wenn er die Wahl gewinnt, genauso viel verändern will, wie er als Gouverneur von Florida verändert hat.

DeSantis merkte an, dass er zum Zeitpunkt seines Sieges als Gouverneur nicht wusste, wer sein Nachfolger im Amt werden würde, aber „sie werden nichts zu tun haben, weil ich alles Fleisch vom Knochen nehmen werde.“

Gegen Ende des Gesprächs sagte Moderator Sacks, dass sie zwar mit einigen technischen Problemen begonnen hätten, weil das, was sie hier tun, so umfangreich und beispiellos sei, aber es gehe „nicht darum, wie man anfängt, sondern wie man aufhört, und ich denke, das war ein wirklich gutes Ende.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „DeSantis 2024 Launch on Twitter Rocked by Tech Issues“ (deutsche Bearbeitung jw)