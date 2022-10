Die USA verfügen nur noch über Diesel-Vorräte für 25 Tage

Mehrere LKWs in den USA an der Tankstelle. Foto: Jackson Elliot/The Epoch Times

Erneut steigende Preise an den Zapfsäulen in Amerika könnten für Biden und seine Demokraten so kurz vor den US-Zwischenwahlen zur politischen Last werden. Neuste Daten zeigen zudem, dass die Vorräte bereits sehr knapp werden. Biden verkauft seit Anfang des Jahres Öl aus den strategischen Reserven des Landes und sorgt damit für Unmut bei den Republikanern.



Laut Angaben der Energy Information Administration (EIA) sind die Diesel-Bestände im Oktober auf dem niedrigsten Stand seit 1993. Die Daten der EIA zeigen, dass die USA am 14. Oktober über einen Vorrat von 25,4 Tagen verfügten. Vier Wochen zuvor waren es 34,2 Tage.

Der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Bria



