Donald Trump: „US-Präsident Biden zerstört Amerika“

In einem Interview geht der vormalige US-Präsident Donald Trump hart mit seinem Nachfolger Joe Biden ins Gericht. Dieser würde die Vereinigten Staaten mit einer „gescheiterten Grenzpolitik zerstören“. Trump beklagt auch die von den Demokraten geführte Wende gegen Israel, eine aufgeweichte Haltung gegenüber China und die Zerstörung der Frauenrechte.

Ex-US-Präsident Donald Trump hat den neuen Präsidenten Joe Biden wegen dessen Umgangs mit China, dem Nahen Osten, Nordkorea und der Krise an der Südgrenze zu Mexiko scharf kritisiert. Die Schritte, die Joe Biden setze, würden „das Land zerstören“, sagte Trump in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender „Newsmax“ am Samstag. „Alles, was er hätte machen müssen, war: nichts. Wir werden kein Land mehr haben; sie zerstören unser Land“.

Präsident Biden wurde weithin dafür kritisiert, die Arbeit der Trump-Administration an der mexikanischen Grenze rückgängig gemacht und illegale Einwanderung willkommen zu heißen, schreibt „Newsmax“. Dadurch habe er eine Migrantenkrise an der Grenze heraufbeschworen. Trump sagte:

„Wenn er nichts getan hätte, hätten wir jetzt die stärkste Grenze der Geschichte.“ Und weiter:

Ich hatte alles mit den anderen Ländern ausgearbeitet, ob es Guatemala, Honduras, El Salvador oder Mexiko war. Und selbst Mexiko sagt: Bleiben Sie in Mexiko. Mit anderen Worten: Diese Leute sollten in Mexiko bleiben und könnten nicht in unser Land kommen. Und er hat das beendet. Es ist einfach verrückt, was sie getan haben.“

Biden hatte gleich zu Beginn seiner Amtszeit mehrere Beschlüsse seines Vorgängers, darunter die „Bleib in Mexiko-Politik“, annulliert. Diese Richtlinie hatte von Asylsuchenden verlangt, das Ergebnis der Bearbeitung des Einwanderungsersuchens in ihrem Heimatland abzuwarten.

Trump erwähnte im Interview auch, dass die Länder des nördlichen Dreiecks (El Salvador, Guatemala und Honduras) ihre Gefängnisse „öffneten“, Häftlinge und Kriminelle nach Amerika freiließen, da es für sie unter Präsident Biden gut laufe.

„Ihre Gefangenen kommen herein, ihre Mörder, ihre Drogenabhängigen und Drogenhändler. Und die Menschenhändler kommen rein. Und wir nehmen sie auf, weil sie die Grenzen geöffnet haben. Die Frage ist, tun sie das aus Inkompetenz – was ich gelegentlich meine – oder tun sie das, weil sie wirklich glauben, dass offene Grenzen gut für dieses Land sind? Das sind sie aber nicht.“

Nordkorea: neue Feindseligkeit

Aber nicht nur die US-Grenze habe Biden „zerstört“, meinte Trump, sondern auch die gute Verbindung zu Nordkorea. Trump hatte ein gutes Verhältnis zu Nordkorea bewahrt, um eine ernsthafte nukleare Bedrohung abzuwenden, die aus der Zeit der Obama-Regierung stammte.

Er habe „eine sehr gute Beziehung zu Kim Jong-un entwickelt“, sagte Trump und erklärte weiter: „Wir bekommen keine Anerkennung dafür, aber Tatsache ist, dass wir vier Jahre lang kein Problem hatten. Wir kamen miteinander aus. Die Beziehung war sehr stark, eine sehr gute Beziehung, und es war wirklich etwas, das zu einem Abkommen geführt hätte. Und jetzt ist die Beziehung vorbei, und das ist sehr schade. Und jetzt ist er sehr feindselig gegenüber Biden und der Regierung, sehr, sehr feindselig.“

Trump: Der Kongress schützt alles andere, nur nicht Israel

Trump äußerte sich auch zur Krise in Nah-Ost und merkte an: „Was mit Israel geschehen ist, ist eine der großen Ungerechtigkeiten.“

Wenn Sie zehn oder zwölf Jahre zurückblicken, so wurde Israel damals vom Kongress beschützt. Der Kongress liebte Israel. Jetzt – besonders wenn man sich das Repräsentantenhaus ansieht – mag das Repräsentantenhaus Israel nicht mehr. Das Haus schützt alles andere, nur nicht Israel.“

Auch die „Black-Lives-Matter“-Bewegung, die sich auf der Seite der Palästinenser wähnt, werde die Probleme nicht beheben, so Trump. China und Israelhasser seien in der Post-Trump-Welt ermutigt worden.

„China kommt mit Mord davon“

Trump warnte davor, dass die Vereinigten Staaten ihre wirtschaftliche und weltweite Macht von Peking vereinnahmt sehen würden. Der Vorstoß der Progressiven in Sachen grüner Energie werde China, aufgrund seiner derzeitigen Dominanz bei der weltweiten Förderung von Seltenen Erden, noch mehr wirtschaftliche Macht verleihen. „Wir werden von China abhängig sein, wenn er [Biden] nichts dagegen unternimmt.“

China komme „mit Mord davon“, sagte Trump. Er sprach damit die Masseninternierungslager, Folter, Organraub und Völkermord an Glaubensgefangenen wie Falun Gong und auch den muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang an.

Trump: Transgender-Vorstoß der Demokraten „zerstört“ Gleichstellung von Frauen

Der vormalige Präsident kritisierte Biden auch für eine Durchführungsverordnung, die fordert, in Schulen die Teilnahme von „biologischen Jungen, die sich als Mädchen identifizieren, an Mädchensportarten zu erlauben.“

Dies sei ein Angriff der Biden-Regierung auf die Gleichberechtigung von Frauen – eine komplette Umkehrung ihres eigentlich kommunizierten Zieles.

Es ist Wahnsinn … es ist sehr unfair den Mädchen gegenüber und es wird den Frauensport zerstören. (…) Frauen werden nicht in der Lage sein, zu konkurrieren (…) Es ist so lächerlich. Ich kann nicht glauben, dass wir überhaupt darüber reden müssen.“

Und weiter: „Wenn man sich einige Staaten ansieht, wird jeder einzelne Rekord von einer Person gehalten, die noch vor kurzem ein Mann war.“

Am ersten Tag seiner Amtszeit erließ US-Präsident Biden mit dem „Equality Act“ eine Durchführungsverordnung, die LGBT-Personen in zahlreichen Lebensbereichen vor Diskriminierung schützen soll.

Das Gesetz hat weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung, staatlich geförderte Abtreibungen, die Redefreiheit, den Frauensport sowie geschlechterspezifische Räumlichkeiten.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt hatte Trump bereits mehrfach eine mögliche erneute Kandidatur für die US-Präsidentschaft im Jahr 2024 angedeutet. In einem kürzlich erschienenen Interview mit „Foxnews“ bestätigte er nun, zu 100 Prozent zu erwägen, erneut zu kandidieren. (aa)

