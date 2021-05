Trump zu Israel: „Unter Biden wird die Welt gewalttätiger und instabiler“

Donald Trump warf am Dienstag seinem Nachfolger Joe Biden „Schwäche“ und mangelnde Unterstützung für den jüdischen Staat vor. Er reagierte damit auf die eskalierende Gewalt im Gazastreifen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump gab am Dienstag eine offizielle Erklärung zu dem Chaos in Israel ab. Er sagte, der jüdische Staat habe jedes Recht, sich gegen militante Angriffe aus dem Gazastreifen zu verteidigen.

„Als ich im Amt war, waren wir als Friedenspräsidentschaft bekannt, weil Israels Gegner wussten, dass die Vereinigten Staaten fest an der Seite Israels stehen und es eine schnelle Vergeltung geben würde, wenn Israel angegriffen wird. Unter Biden wird die Welt gewalttätiger und instabiler, weil Bidens Schwäche und mangelnde Unterstützung für Israel zu neuen Angriffen auf unsere Verbündeten führt.“

Amerika müsse „immer an der Seite Israels stehen und deutlich machen, dass die Palästinenser die Gewalt, den Terror und die Raketenangriffe beenden müssen“. Es müsse auch „deutlich machen, dass die USA das Recht Israels, sich zu verteidigen, immer stark unterstützen werden“, schrieb Trump auf seiner persönlichen Website.

Kritik übte er an den Demokraten, die auch „weiterhin zu der verrückten, anti-amerikanischen Abgeordneten Ilhan Omar stehen“, und an denen, „die brutal Israel angreifen, während sie unter terroristischen Angriffen sind“.

Commenting on Israel, Trump says “the world is getting more violent and unstable” under Biden pic.twitter.com/tvTTT6AaEV

— Tom Elliott (@tomselliott) May 11, 2021