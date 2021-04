Ehemaliger US-Außenminister Pompeo wird Kommentator bei „Fox News“

Der frühere US-Außenminister Mike Pompeo wird Kommentator beim US-Fernsehsender „Fox News“. Der Ex-Chefdiplomat im Kabinett von Ex-Präsident Donald Trump soll für den konservativen Sender die Geopolitik beurteilen.

Der frühere US-Außenminister Mike Pompeo wird Kommentator beim rechtskonservativen US-Fernsehsender „Fox News“. Der 57-Jährige kündigte am Donnerstag an, er wolle den Zuschauern eine „ehrliche und geradlinige“ Einschätzung der Geopolitik und internationalen Beziehungen bieten.

Sein Debüt wird am Freitag (9. April) bei Fox & Friends sein. „Fox-News“-Chefin Suzanne Scott bezeichnete Pompeo, der Chefdiplomat unter dem im Januar aus dem Amt geschiedenen Präsidenten Donald Trump war, als „eine von Amerikas angesehensten und respektiertesten Stimmen“ in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Pompeo war zunächst CIA-Direktor und Staatssekretär unter Trump. Davor war er politisch in einem Bezirk in Kansas aktiv. Nachdem er dort sein Amt niedergelegt hatte, trat Pompeo dem konservativen Think Tank „Hudson Institute“ bei.

„Als Ex-Diplomat und Mitglied des Kongresses und in dieser neuen Rolle bei Fox News Media möchte ich den Zuschauern einen offenen, sachlichen Einblick in die Geopolitik, internationale Beziehungen und die Richtlinien von „America First“ geben, die zum Kurs für beispiellosen amerikanischen Wohlstand und Sicherheit beigetragen haben“, erklärte Pompeo.

Pompeo ist ein überzeugter Unterstützer von Trumps „America First“ -Politik.

Im Februar teilte er der Epoch Times mit, dass die „America First“ -Politik in einer Vielzahl von außenpolitischen Bereichen erfolgreich war, die andere für unmöglich hielten, beispielsweise beim Umzug der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem.

Mehrere Mitglieder vom Trump-Team arbeiten für den US-Sender „Fox“

Pompeo ist der neueste Vertreter der Trump Administration, der sich „Fox News“ anschließt. Die frühere Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders kam im September 2019 zu „Fox News“, nachdem sie das Weiße Haus verlassen hatte. Sie verließ das Netzwerk im Januar, um für das Gouverneurs-Amt von Arkansas zu kandidieren.

Der frühere Trump-Wirtschaftsberater Larry Kudlow und die frühere Pressesprecherin der Trump-Administration Kayleigh McEnany sind seit Februar beziehungsweise März bei „Fox News“. Trumps Schwiegertochter und ehemalige leitende Beraterin seiner Kampagne, Lara Trump, kam Ende März ebenfalls als Mitarbeiterin zu „Fox News“.

Pompeo bietet Analysen für alle „Fox News Media“-Plattformen an, einschließlich Fox News Channel und Fox Business Networks.

Als Ex-Kabinettsmitglied hat Pompeo die Möglichkeit einer Kandidatur als US-Präsident im Jahr 2024 nicht ausgeschlossen. „Ich bin immer bereit für einen guten Kampf“, antwortete er kürzlich auf die Frage von „Fox News“-Moderator Sean Hannity zu einer möglichen Kandidatur 2024.

(Material der US-Ausgabe von The Epoch Times/er)

