60 Delegationen

EU richtet Geberkonferenz für Palästinenser aus

Die EU veranstaltet morgen eine Geberkonferenz mit rund 60 Ländern, um über Hilfen für die palästinensische Autonomiebehörde zu sprechen.

Pro-Palästina-Proteste in Bilbao, Spanien. Symbolbild.

Foto: Miguel Oses/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die EU richtet am Donnerstag eine Geberkonferenz für die palästinensischen Gebiete aus (ab 9.00 Uhr).

Finanzielle Stabilität

Bei dem Treffen von rund 60 Delegationen, unter anderem arabischer Staaten, soll es unter anderem um die finanzielle Stabilität der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), deren Fortschritte bei ihren Reformplänen und die jüngsten Entwicklungen im Gazastreifen gehen.
Für Deutschland wird Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) teilnehmen.
Brüssel ist Hauptfinanzier der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die EU knüpft jedoch künftige Auszahlungen an Reformen, die sie für notwendig hält, damit diese Behörde ihre Rolle im Rahmen der Zweistaatenlösung ausfüllen kann.
Zusagen für neue Finanzhilfen für den Gazastreifen werden bei der Konferenz nicht erwartet. Zu diesem Zweck soll es eine internationale Wiederaufbaukonferenz in Ägypten geben. (afp/red)

