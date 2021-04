Evangelist Graham: „Trumps Vermögen ist geschrumpft, weil er Amerika an erste Stelle gesetzt hat“

Während seiner vierjährigen Amtszeit als US-Präsident wurde Donald Trump immer wieder vorgeworfen, aus seinem Amt Profit für sein Hotelgeschäft zu ziehen. Von seinen politischen Gegnern wurde er deswegen mehrmals angeklagt. Nun zeigt eine Analyse vom Wirtschaftsmagazin das Gegenteil.

Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat letzte Woche berichtet, dass Trumps Vermögen während seiner Präsidentschaft von 3,5 Milliarden US-Dollar auf 2,4 Milliarden geschrumpft sei. Auf der Milliardär-Rangliste des Magazins ging es für ihn fast 300 Plätze runter.

Der Evangelist Franklin Graham nahm auf den Artikel Bezug und verteidigte den ehemaligen Präsidenten, dessen Vermögen während seiner vier Jahre im Weißen Haus um fast ein Drittel gesunken ist.

Forbes nennt in dem Bericht als Grund, dass Trump sein Vermögen nicht rechtzeitig veräußert habe, als er 2017 sein Amt antrat. Hätte er sein Vermögen in sichere Fonds angelegt, wäre er um 1,6 Milliarden reicher. So habe er sich gewaltig verkalkuliert, weil er an seinen Vermögenswerten festgehalten habe.

Trump hätte „seine Präsidentschaft über Jahre hinweg mit ethischen Fragen blockiert und gleichzeitig die Chance verpasst, von einem Marktboom zu profitieren, den er mit vorangetrieben hat“, heißt es im „Forbes“-Artikel.

Graham verteidigte Trump in den Medien. Trumps Reichtum sei zurückgegangen, weil er Amerika an die erste Stelle gesetzt habe und nicht seine eigenen Interessen, schrieb er auf Twitter: „Ich habe noch nie jemanden gesehen, der härter arbeitet.“

Trump habe zudem sein Gehalt als Präsident vollständig zurückgegeben, so Graham. „So viele Politiker verlassen ihr Amt mit weit mehr Geld, als sie bei ihrem Amtsantritt hatten.“

President Trump did not take a salary when he was serving as president—he gave it all back. So many politicians leave office with far more money than when they came in. This report says he dropped about $1B in wealth during those 4 years while he served. https://t.co/AUzXs6HjsA

— Franklin Graham (@Franklin_Graham) April 9, 2021