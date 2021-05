Ex-Militärs zweifeln an Bidens geistiger Verfassung – verurteilen Wahlbetrug und Zuwendung zum Marxismus

Ehemalige US-Offiziere marschieren während der "Veterans Day Parade" in New York City am 11. November 2016. Foto: Spencer Platt/Getty Images

Offener Brief von 124 Ex-Offizieren

In einem offenen Brief wenden sich pensionierte Militärs gegen die US-Regierung und hinterfragen die Gesundheit Joe Bidens. Sie warnen zudem vor der Zuwendung der USA zum Marxismus und vor internen und externen Gefahren, die die konstitutionelle Freiheit der Nation bedrohen.

124 US-Generäle und Admiräle im Ruhestand haben vor wenigen Tagen einen offenen Brief unterzeichnet, der die US-Regierung und die Zuwendung der USA zum Marxismus scharf kritisiert.

So warnen die ehemaligen Offiziere der US-Streitkräfte vor einer kurz bevorstehenden „Auflösung der konstitutionellen Republik der USA“. Sie schneiden zudem das Thema des mutmaßlichen US-Wahlbetrugs 2020 an und stellen auch die geistige Gesundheit von Präsident Biden und seine Fähigkeit als Oberbefehlshaber zu dienen infrage.

Im Brief, der von „Flag Officers 4 America“ veröffentlicht wurde, heißt es:

Wir befinden uns in einem Kampf um unser Überleben als konstitutionelle Republik, wie zu keiner anderen Zeit seit unserer Gründung im Jahr 1776. Der Konflikt besteht zwischen den Anhängern des Sozialismus und Marxismus und den Anhängern der konstitutionellen Freiheit.“

Grundsätzlich sollten die US-Streitkräfte unpolitisch und überparteilich bleiben. Jedoch schätzen die Unterzeichner die aktuelle Lage der USA als so katastrophal ein, dass sie sich gezwungen fühlen, sich in dieser Ausnahmesituation mitzuteilen, um ihren Eid treu zu bleiben. Dieser ist es, der sie die US-Verfassung gegen alle Feinde im In- und Ausland unterstützen und verteidigen lässt.

Auf der Webseite der „Flag Officers 4 America“ beschreiben sich die Offiziere folgendermaßen: „Wir sind militärische Führungskräfte im Ruhestand, die geschworen haben, die Verfassung der Vereinigten Staaten gegen alle Feinde zu unterstützen und zu verteidigen, sowohl gegen äußere als auch gegen innere. Obwohl wir aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind, fühlt sich jeder von uns durch diesen Eid verpflichtet, alles zu tun, was wir können, um unsere Nation vor den Bedrohungen ihrer Freiheit zu schützen.“

Die pensionierten Offiziere führen im Brief deutlich an, was sie als die größten Gefahren für die USA betrachten: Verlust der Wahlfairness und Unregelmäßigkeiten im Wahlprozess, der Aufstieg des kommunistischen Chinas und deren Infiltration, illegale Einwanderung, die Wiederaufnahme der Gespräche über den Iran-Atomdeal und die Beendigung des Keystone-Pipeline-Projekts.

Verlust von Wahlintegrität durch „tyrannische Einschüchterungstaktik“

Ohne faire und ehrliche Wahlen, die den „Willen des Volkes“ genau widerspiegeln, sei Amerikas konstitutionelle Republik verloren, wird im Brief angeführt.

So erfordere die Integrität der Wahlen die Sicherstellung, dass pro Bürger eine rechtmäßige Stimme abgegeben und gezählt werde. Rechtmäßige Stimmen werden durch die von der Staatslegislative genehmigten Kontrollen unter Verwendung von Personalausweisen, verifizierten Unterschriften usw. identifiziert.

„Heute nennen viele solche vernünftigen Kontrollen ‚rassistisch‘ in einem Versuch, faire und ehrliche Wahlen zu verhindern. Die Verwendung rassistischer Begriffe zur Unterdrückung des Nachweises der Wahlberechtigung ist selbst eine tyrannische Einschüchterungstaktik.“

Externe Gefahr: „China ist größte Bedrohung“

Die Unterzeichner fordern zudem ein härteres Durchgreifen gegenüber dem chinesischen kommunistischen Regime: „China ist die größte externe Bedrohung für Amerika. Die Aufnahme kooperativer Beziehungen mit der Kommunistischen Partei Chinas ermutigt diese, ihren Weg zur Weltherrschaft fortzusetzen, militärisch, wirtschaftlich, politisch und technologisch. Wir müssen mehr Sanktionen und Einschränkungen verhängen, um ihr Ziel der Weltherrschaft zu verhindern und Amerikas Interessen zu schützen.“

Über den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden und die Wiederaufnahme der Gespräche zum Iran-Atomabkommen äußern sich die ehemaligen Offiziere folgendermaßen:

Der geistige und körperliche Zustand des Oberbefehlshabers kann nicht ignoriert werden. Er muss in der Lage sein, schnell und präzise Entscheidungen zur nationalen Sicherheit zu treffen, bei denen es um Leib und Leben geht – überall, bei Tag und bei Nacht.“

Und weiter: „Die jüngsten Anfragen der demokratischen Führung zu nuklearen Codeverfahren senden ein gefährliches nationales Sicherheitssignal an nuklear bewaffnete Gegner und werfen die Frage auf, wer das Sagen hat. Wir müssen immer eine unmissverständliche Befehlskette haben.“

Eine Wiederaufnahme des fehlerhaften Iran-Atomabkommens führe dazu, dass der Iran Atomwaffen erwerbe und auch die Mittel diese zu liefern erhalte, warnen die Unterzeichner des Briefes. Sie sehen darin eine Störung der Friedensinitiativen im Nahen Osten und die „Unterstützung einer terroristische Nation, deren Slogans und Ziele ‚Tod für Amerika’ und ‚Tod für Israel’ lauten.“

Die ehemaligen Offiziere fordern, sich dem neuen China/Iran-Abkommen zu widersetzen und den Iran-Atomdeal nicht zu fördern. Stattdessen solle die USA die Nahost-Friedensinitiativen, die „Abraham-Abkommen“ und Israel unterstützen.

Fragwürdiger Einsatz von US-Truppen rund um Kapitol

Ein weiteres Gefahrenpotenzial sehen die Unterzeichner des Briefes darin, dass das US-Militär grundlos rund um das Kapitolgelände eingesetzt werde. So müssten tausende Truppen, „politischen Schachfiguren gleich“, entlang von Hochsicherheitszäunen rund um das Kapitol patrouillieren, um eine nicht existierende Bedrohung abzuwehren.

Dies, zusammen mit dem „Erzwingen von politisch korrekter Politik, wie der spaltenden kritischen Rassentheorie“, gehe auf die Kosten der Kriegskampfmission des Militärs. Es „verhindere ernsthaft die Bereitschaft die Kriege der Nation zu führen und zu gewinnen“ und stelle damit ein großes Problem für die nationale Sicherheit dar.

„Zensur von Sprache und Meinungsäußerung: Tyrannische Methode von Regierung und Medien“

Die Unterzeichner des Briefes fordern auch die Aufhebung der Big Tech Schutzbestimmungen der Section 230. Abschnitt 230. Sie gewährt Online-Plattformen wie Facebook, Google und Twitter generell Immunität gegen eine Reihe von Einschränkungen für nutzergenerierte Inhalte Dritter, die auf ihren Plattformen gehostet oder veröffentlicht werden.

„Der freie Fluss von Informationen ist entscheidend für die Sicherheit unserer Republik, wie die Rede- und Pressefreiheit im 1. Zusatzartikel unserer Verfassung zeigt. Die Zensur von Sprache und Meinungsäußerung, die Verzerrung von Sprache und die Verbreitung von Desinformation durch Regierungsbeamte, private Einrichtungen und die Medien sind eine Methode, den freien Informationsfluss zu unterdrücken, eine tyrannische Methode, die in geschlossenen Gesellschaften verwendet wird. Wir müssen dem an allen Fronten entgegentreten, beginnend mit der Aufhebung des Schutzes von Section 230 für Big Tech.“

Gegenwind: „Brief ist antidemokratisch und rücksichtslos“

Der offene Brief stieß bei aktuellen und ehemaligen Militärangehörigen auf herbe Kritik. Diese betrachten die „Politisierung des Militärs“ mit großer Sorge. Laut der US-Nachrichtenseite „Politico“, bezeichnete ein aktiver Marineoffizier, der anonym bleiben wollte, den Inhalt des Briefes „beunruhigend und rücksichtslos“.

Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton schrieb auf Twitter, der Brief sei „bizarr, beschämend und unwahr“.

Ein weiterer ehemaliger Offizier und vormals Sonderberater des US-Vizepräsidenten, Jim Golby, nannte es einen „beschämenden Versuch, den Rang und den Ruf des Militärs für einen solch groben und eklatanten parteiischen Angriff zu nutzen“. Ein pensionierter Oberst der Air Force, Marybeth Ulrich, bezeichnete den Inhalt des Briefes als „antidemokratisch“.

Der pensionierte Generalmajor Joe Arbuckle, der den Brief organisiert hatte, antwortete via „Politico“: „Es ist entscheidend, dass die Bedrohungen für unsere nationale Sicherheit dem amerikanischen Volk zur Kenntnis gegeben werden, und das ist der Hauptzweck des Briefes. Zu schweigen wäre eine Pflichtverletzung.“

Unter einem demokratischen Kongress und der derzeitigen Regierung hat unser Land einen harten Linksschwenk in Richtung Sozialismus und einer marxistischen Form der tyrannischen Regierung gemacht,“ heißt es weiter im Brief.

Dieser endet mit der dringenden Aufforderung an „alle Bürger, sich jetzt auf lokaler, bundesstaatlicher und/oder nationaler Ebene zu engagieren, um politische Vertreter zu wählen, die zur Rettung Amerikas und unserer verfassungsmäßigen Republik handeln und diejenigen, die derzeit im Amt sind, zur Verantwortung ziehen werden“. (aa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!