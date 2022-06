Filmstar Depp und Ex-Frau: Die Wahrheit ans Licht bringen

In einem letzten Austausch im Anschluss an die Abschlussplädoyers sagte Johnny Depps Anwältin Vasquez über Heard, dass man ihr kein einziges Wort glauben könnte. Foto: Steve Helber/AP Pool/dpa

Johnny Depp, Amber Heart, die MeToo-Bewegung und die Online-Welt. Der Prozess zwischen beiden zog unzählige Menschen in ihren Bann. Was steckt dahinter?

„Heard brauchte einen Tag, um das Leben eines Mannes zu ruinieren, und Johnny Depp brauchte sechs Jahre, Millionen von Dollar, Zeugen und Aufnahmen, um es zurückzubekommen“, heißt es in einem Tweet. Die gegenseitige Verleumdungsklage von Jonny Depp und Amber Heard erregte die Aufmerksamkeit unzähliger Internetnutzer auf der ganzen Welt, da der Prozess live im Fernsehen und im Internet übertragen wurde.

Am 1. Juni entschied ein siebenköpfiges Geschworenengremium in Virginia zugunsten von Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard in ihrem Verleumdungsprozess und sprach Depp, der die Hauptrolle in Fluch der Karibik spielte, in allen drei Klagepunkten 10 Millionen Dollar Schadensersatz und weitere 5 Millionen Dollar Strafschadenersatz zu.

Der Fall bekam nicht nur durch die bekannten Schauspieler viel Aufmerksamkeit, sondern vor allem durch das Thema männlicher sexueller Täter, weiblicher Opfer und der Frage nach „Gerechtigkeit“. Zunächst dominierten die Themen „Frauen“ und „Opfer“ die „politisch korrekte“ Berichterstattung der Mainstream-Medien. Durch öffentliche Aufnahmen sind allerdings gleichwertige Informationsquellen gegeben, eine offene Debatte wurde geschaffen und den Menschen wurde ermöglicht, die Wahrheit hinter den „politisch korrekten“ Nachrichten wirklich zu verstehen. In den sozialen Medien versammelten sich viele Menschen unter den Hashtags #JusticeForJohnnyDepp, #AbuseHasNoGender und so weiter.

Rekapitulation des Vorfalls

Johnny Depp, 58, gilt als einer der berühmtesten Filmstars der Welt. Er spielte die Hauptrolle in der kommerziell erfolgreichsten „Fluch der Karibik“-Reihe und wurde 2012 als bestbezahlter Schauspieler in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Amber Heard, 36, ist ebenso als Schauspielerin bekannt und spielte in dem Film Aquaman die weibliche Hauptrolle.

Depp und Heard sind 2012 zusammengekommen und heirateten im Februar 2015 in Los Angeles, USA. Nach etwas mehr als einem Jahr Ehe reichte Heard am 23. Mai 2016 die Scheidung ein. Sie behauptete, Depp habe ihre Beziehung „verbal und körperlich missbraucht“, während sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Depp antwortete daraufhin, dass „Heard versucht hat, frühzeitig finanzielle Probleme durch Missbrauchsvorwürfe zu regeln“.

Das Paar einigte sich im August 2016 auf einen Vergleich und schloss die Scheidung im Januar 2017 ab. Depp zahlte Heard eine Abfindung in Höhe von 7 Millionen Dollar, die Heard an die American Civil Liberties Union und das Kinderkrankenhaus Los Angeles zu spenden versprach. Es wurden allerdings lediglich 250.000 Dollar der Abfindung ausgezahlt.

Die Vergleichsvereinbarung enthielt auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die beide Parteien daran hinderte, ihre Beziehung öffentlich zu erörtern. Die Zeitung „The Sun“ warf dem Schauspieler daraufhin vor, dass er seine Frau schlagen würde und er könne seine Rolle in Fantastic Beasts nicht mehr spielen. Im April 2018 verklagte Depp die Zeitung wegen Verleumdung, doch ein britischer Richter entschied im November 2020 gegen ihn.

Nach dem Urteil verlor Depp seine Rolle in der Fantastic Beasts-Reihe. Depp ging in Berufung, die er verlor. Im März 2021 stellte das Berufungsgericht von England und Wales fest, dass „die Feststellungen des Richters in jedem Fall auf seiner äußerst detaillierten Prüfung der spezifischen Beweise in jedem Fall beruhten. Bei dieser Überprüfung gab es für den Richter wenig Notwendigkeit oder Spielraum, eine Gesamtbewertung der Glaubwürdigkeit von Frau Heard vorzunehmen.“

Im Dezember 2018 veröffentlichte Heard einen Meinungsartikel in der „Washington Post“, in dem sie erklärte: „Vor zwei Jahren wurde ich zu einer öffentlichen Figur, die für häusliche Gewalt steht, und ich spürte die Wut unserer Kultur auf Frauen, die ihre Meinung sagen. Ich habe eine seltene Perspektive, um sofort zu verstehen, wie man sich auf die Seite von Männern stellt, die des Missbrauchs beschuldigt werden, und zwar auf organisierte Weise.“

Der Artikel in der „Washington Post“ verärgerte Johnny Depp zutiefst, und im Februar 2019 reichte Depp eine Klage gegen Heard ein, in der er behauptete, Heard sei die Täterin und ihre Behauptungen seien falsch. Im August 2020 reichte Heard eine Gegenklage gegen Depp ein, und ein gegenseitiges Verleumdungsdrama begann.

Nachdem er nun den Prozess gewonnen hat, erklärte Depp: „Ich war mir der Höhe der rechtlichen Hürden, die mir bevorstanden, und der unvermeidlichen weltweiten Untersuchung meines Privatlebens sehr bewusst, und ich habe mich erst nach reiflicher Überlegung entschlossen, den Fall weiterzuverfolgen. Das Ziel der Klage war von Anfang an, die Wahrheit ans Licht zu bringen.“

Die #MeToo-Bewegung

Häusliche Gewalt ist ein seit Langem bestehendes Problem, dem in den meisten Fällen Frauen zum Opfer fallen, aber es gibt auch viele männliche Opfer. Nach Angaben der National Coalition Against Domestic Violence erlebt jede dritte Frau eine Form von Gewalt durch ihren Partner, jeder vierte Mann erlebt dasselbe.

Mit der Identitätspolitik #MeToo werden Familienfragen zu einer sozialen und politischen Frage. Frauen, Schwarze und ethnische Minderheiten werden von Natur aus als Opfer – und Männer, insbesondere weiße Männer, als von Natur aus gewalttätig bezeichnet.

Im Oktober 2017 brach in Hollywood die #MeToo-Bewegung aus. Mehrere Frauen erhoben in der )New York Times“ Anschuldigungen gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe, die zu Weinsteins Sturz führten. Es folgte eine Welle von Anschuldigungen gegen prominente Männer.

Eine Studie des Tobin Center for Economic Policy aus dem Jahr 2019 zeigt, dass in 31 Ländern die Meldungen über Sexualdelikte in den sechs Monaten nach der Veröffentlichung der Weinstein-Vorwürfe um zehn Prozent gestiegen sind.

Im Jahr 2018, als die #MeToo-Bewegung auf ihrem Höhepunkt war, berichtete die „New York Post“ über Anwälte und Privatdetektive in New York City. Diese beobachteten, wie Männer in New York City begannen, sich vor den dunklen Seiten der #MeToo-Bewegung zu schützen, einschließlich der Zunahme unbegründeter und falscher Anschuldigungen und Erpressungen. Berufstätige Männer in New York würden es vermeiden, mit weiblichen Kollegen auszugehen. Ein Anwalt habe seine Tradition der Weihnachtsdrinks mit weiblichen Untergebenen aufgegeben und sich für ein sichereres Mittagessen entschieden. Ein anderer Geschäftsmann nehme seinen Anwalt zu Treffen mit Frauen mit, um unnötige Missverständnisse zu vermeiden. Ein anderer junger Technologiemanager habe sechs Nest-Kameras in seiner Luxuswohnung installiert, um seinen Namen reinzuwaschen.

Daher ist es leicht zu verstehen, dass Heard Depp in einer Aufnahme, die während des Prozesses abgespielt wurde, mit den Worten droht: „Mal sehen, was die Jury und der Richter denken. Johnny, sag es der Welt, sag ihnen: ‚Ich, Johnny Depp, bin auch ein Opfer von häuslicher Gewalt, und es ist ein fairer Kampf‘, und schau, ob die Leute dir glauben oder dich unterstützen.“

Heard ist eine engagierte Teilnehmerin und Sprecherin der #MeToo-Bewegung, eine starke Stimme gegen häusliche Gewalt und sexuelle Übergriffe und ist eine Frauenrechtsbotschafterin für die American Civil Liberties Union.

„Die verschiedenen (#MeToo-)Bewegungen entstanden mit den besten Absichten, wie ich glaube, aber jetzt ist es außer Kontrolle geraten und ich kann Ihnen versichern, dass niemand sicher ist“, sagte Depp, nachdem er den Fall 2020 in Großbritannien verloren hatte. Depp wetterte gegen „diese Kultur der Annullierung oder dieses unreflektierte Vorpreschen vor dem Urteil wie ein Schwall verdorbener Luft“.

Öffentlichkeit kehrt zum gesunden Menschenverstand zurück

Vor dem Prozess Depp gegen Heard hätte kein Rechtsexperte geglaubt, dass Depp den Fall gewinnen würde, den er bereits im Vereinigten Königreich verloren hatte, und dass die Behauptung der „Sun“, Depp habe seine Frau geschlagen, „weitgehend wahr“ sei.

Das besondere an dem Prozess war die mediale Aufmerksamkeit. Da sich die Server für die Online-Version der „Washington Post“ in Fairfax County, Virginia, befinden, fand der Prozess an diesem Bezirksgericht statt, und der sechswöchige Prozess wurde offiziell übertragen. Millionen Menschen schauten zu.

Doch im Laufe des Prozesses, bei dem die Mimik und die Bewegungen der beiden Schauspieler live auf Video aufgezeichnet wurden, war für alle deutlich zu erkennen, wer ehrlich war und wer log. Sogar viele der weiblichen Unterstützerinnen und Opfer der #MeToo-Bewegung gehören zu Depps unverblümtesten Anhängern.

Millionen von Internetnutzern teilten ihre Meinung zu dem Fall und setzten damit einen Online-Prozess in Gang. Die ehemalige kalifornische Richterin Halim Dhanidina sagte, dass die Geschworenen Heard als unglaubwürdig, unwahrhaftig oder überzogen empfanden.

So sagte Heard beispielsweise, dass sie eine bestimmte Make-up-Marke benutzte, um ihre Verletzungen zu verdecken, als sie zu Hause missbraucht wurde – aber die Kosmetikfirma erklärte, dass es sich definitiv nicht um ihre Marke handelte, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt war. Ebenso behauptete Heard, dass Depp seine Ex-Freundin Moss die Treppe hinuntergestoßen habe – doch Moss erschien vor Gericht, um die Gerüchte zu widerlegen. Stattdessen legte Depp dem Gericht Tonaufnahmen des Streits als Beweise vor, dass Heard eine Flasche nach ihm warf und sich in den Finger schnitt. Ebenso zeigte er Fotos von Verletzungen, die durch Heards häusliche Gewalt verursacht wurden.

Auf der „TIME“-Website hieß es, „[…] dass diese Person die MeToo-Bewegung, die in den vergangenen Jahren so populär war, wie keine andere vor ihr rückwärts beeinflusst hat. Sie hat mit einem Schlag bewiesen, dass Frauen nicht nur auf der Seite der Opfer von häuslicher Gewalt stehen und Männer nicht nur auf der Seite des Missbrauchs“.

Einer der unzähligen Kommentare in den Sozialen Medien fasst zusammen: „Der Grund, warum dieser Prozess weltweit Beachtung findet, ist neben der Popularität des männlichen Protagonisten, dass es sich um einen Kampf zwischen den politischen Mächten des Guten und des Bösen im übertragenen Sinne handelt. Die sogenannten ‚linken‘ Kräfte, die von der Frau vertreten werden, werden durch diese Klage in vollem Umfang entlarvt.“