Präsident Donald Trump sagte, er habe mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Beendigung des Ukraine-Krieges gesprochen.

In einem exklusiven Interview an Bord der Air Force One, über das die US-Zeitung „New York Post“ am Wochenende berichtete, sagte Trump, er glaube, dass Putin das Sterben auf dem Schlachtfeld „nicht gleichgültig“ sei. Auch er „möchte, dass die Menschen nicht mehr sterben“.

„All diese Toten. Junge, junge, gut aussehende Menschen. Sie sind wie Ihre Kinder, zwei Millionen von ihnen – und das ohne Grund“, sagte Trump.

Wäre er im Jahr 2022 Präsident gewesen, hätte der Konflikt „nie stattgefunden“.

Auf die Frage, wie oft er in den vergangenen Tagen mit Putin gesprochen habe, antwortete er: „Das möchte ich lieber nicht sagen.“

Trump führte aus, dass er einen Plan zur Beendigung des Krieges habe, ohne jedoch viele Details zu nennen, und betonte, dass er ein gutes Verhältnis zu Putin habe. „Ich hoffe, es geht schnell“, sagte er. “Jeden Tag sterben Menschen. Dieser Krieg in der Ukraine ist so schlimm. Ich will, dass dieses verdammte Ding aufhört.“

Laut dem langjährigen russischen Kremlsprecher Dmitri Peskow laufe die Kommunikation zwischen Moskau und Washington über verschiedene Kanäle. Er äußerte sich auf Wunsch der russischen Presseagentur „TASS“ zu Trumps Interview mit der „New York Post“: „Ich weiß vielleicht manches nicht, bin mir über manches nicht im Klaren. Daher kann ich es in diesem Fall weder bestätigen noch dementieren.“

Drei Jahre Krieg

Im Februar 2022 schickte Putin Tausende Soldaten, Panzer und andere militärische Ausrüstung als Teil einer „speziellen Militäroperation“ in die Ukraine. Diese sollte ihm zufolge dazu dienen, um eine angebliche Bedrohung der russischen Souveränität durch NATO-unterstützte ukrainische Streitkräfte zu beenden. Er sagte auch, dass Russland die in der Ukraine lebenden russischsprachigen Menschen schützen wolle.

Die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer, angeführt von der Regierung Biden, bezeichneten die Invasion jedoch als imperialistische Landnahme. Sie gelobten, die russischen Streitkräfte zu besiegen. Moskau kontrolliert mittlerweile einen Teil der Ukraine, der etwa so groß ist wie Bulgarien. Russland rückt mit der schnellsten Geschwindigkeit seit den Anfängen der Invasion im Jahr 2022 vor.

Vor seinem Amtsantritt im Januar hatte Trump erklärt, er wolle den Krieg schnell beenden. Zu mehreren Gelegenheiten versprach er, ihn innerhalb von 24 Stunden nach seinem Amtsantritt zu beenden.

Am 7. Februar sagte Trump, er werde sich wahrscheinlich nächste Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen, um über ein Ende des Krieges zu sprechen. Am selben Tag erklärte Selenskyj gegenüber der Nachrichtenagentur „Reuters“, dass die Ukraine die Vereinigten Staaten mit Seltenen Erden und anderen Mineralien versorgen wolle. Im Gegenzug bekäme Kiew weiterhin finanzielle Unterstützung für die Kriegsanstrengungen.

„Wenn wir über ein Abkommen sprechen, dann lassen Sie uns ein Abkommen schließen, wir sind dafür“, sagte Selenskyj. „Lassen Sie uns dies gemeinsam entwickeln, Geld verdienen und, was am wichtigsten ist, es geht um die Sicherheit der westlichen Welt.“

Der ukrainische Präsident wies jedoch darauf hin, dass Trump sich mit ihm treffen müsse, bevor er sich mit Putin über die Beendigung des Krieges unterhalte. Der Grund dafür sei, dass es sonst wie „wie ein Dialog über die Ukraine ohne die Ukraine“ aussehen würde.

Trump traf Selenskyj bereits vor seiner Amtseinführung Anfang Dezember als Teil eines Dreiergesprächs mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris.

