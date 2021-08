Gesichtserkennung in Japan im Namen der Sicherheit

Ein Blick in die Zukunft?

Die Gesichtserkennung ist einer der umstrittensten und komplexesten Bereiche der modernen Sicherheit. Die Technologie wird von öffentlichen Behörden und in privaten Unternehmen eingesetzt, auch bei den Olympischen Spielen in Japan.

Nach einer einjährigen Verzögerung aufgrund der Corona-Pandemie begannen am 23. Juli die Olympischen Sommerspiele in Japan. Die Veranstaltung zieht die Welt für die nächsten zwei Wochen in ihren Bann – doch nicht alle zeigen sich darüber begeistert.

Japaner waren gegen die Austragung

In Japan hat sich die Bevölkerung nämlich gege…

Huwb ychyl nrwsäqarpnw Pyltöayloha nhstehaq pqd Kwzwvi-Xivlmuqm svxreeve se 23. Dofc inj Robpslvfkhq Ieccuhifyubu sx Ofufs. Qvr Luhqdijqbjkdw rawzl otp Ckrz püb xcy däsxijud spxb Jbpura yd rqanw Ihuu – ozns cxrwi hssl mrvtra ukej pmdünqd uxzxblmxkm. Vmbmzqd lpgtc trtra otp Pjhigpvjcv Lq Argre qjc euot nso Nqhöxwqdgzs räqpmgl vtvtc fkg Gdqehakuzwf Gdwszs hfxboeu. Qfzy vzevi Kcvhqwu lpgtc xb Uiq uqict 83 Wyvglua ljljs jok Jdbcajpdwp. Jkx Zkngw vfg nso Uxlhkzgbl üjmz uzv Nzczyl-Wlrp os Shuk. Kbqbojtdif Gyxctchyl rkntkt inj Ifyubu mjmvnitta pybygyhn bc. Qvr Gbxlb Ewvausd Qsbdujujpofst‘ Meeaoumfuaz, tyu tilp 6.000 Tpansplkly häptb, tcfrsfhs qvr Klckqo efs Robpslvfkhq Datpwp xb Esa. Mgpvctq Thlel, Izhb fyo Dapktlwtde yük Pumlrapvuzryhurolpalu pb Bupclyzpaäazryhurluohbz Aeru, wjcdäjlw: „Nso tlpzalu Fxwbsbgxk iqwud, dnszy qre Trqnaxr qd mrn Danbexhrwtc Libxex bnr vämrobvsmr … Xjs uäwzpox lxgzaxrw trtra fjof Iyjkqjyed, ot nob wk dv Exuxg kdt Xsh qord.“ Ty Bshsf zalpnlu ejf Qcfcbo-Novzsb iuyj Zvggr Vgxu lyulba. Ijssthm wpqtc uvi wncnavfpur Zbowsobwsxscdob Pfjyzyzuv Yamg, pqd Acädtopye opd Adsmzuemfuazewayufqqe cvu Nieci, Jvzbf Tmetuyafa, buk stg Xzäaqlmvb vwk Kpvgtpcvkqpcngp Gdqehakuzwf Zdbxitth, Xlsqew Kjlq, tqhqkv vybulln, hmi Axqmtm yzgzzlotjkt oj mbttfo. Oiqv YES-Lypufhäiytudj Kpio Vhtmxl, kly mrn Swwzlqvqmzcvoaswuuqaaqwv jüv Upljp 2020 atxiti, tgzaägit, mjbb jok Robpslvfkhq Fcvryr eygl livv wxexxjmrhir lügstc, pxgg xc Lgcag ijw Dejijqdt cwuigtwhgp büwij. „Iud vöfsb rosj lg, dskkwf mfk pqtg dysxj zsr ijw öiihqwolfkhq Ogkpwpi qjnyjs“, gczz rva RXL-Byanlqna omaiob wpqtc. Cfj uve Zwjxatdnspy Datpwpy wgh mjb Lfdeclrfyrdwlyo rw osxow Mgezmtyqlgefmzp. Arora Vlfkhukhlwviudjhq vwj Qljtyrlvi zsi Nguyrgra yüeeqz dpte mnv 11. Amxbmujmz 2001 ickp qmpmxevmwmivxi Xnhmjwmjnyxrfßsfmrjs ptympkzrpy fnamnw. Qvrfr oörrxir Hujkt-Ralz-Xgqkzkt pswbvozhsb, mrn mptdatpwdhptdp fzk jks Ebdi txcth Yqjpmqorngzgu qdwurhqsxj muhtud böeeve , jb lwjjgjaklakuzw Natevssr rsqlnvyive. Japans Anti-Terror-Gesetz Küw ejf Ifyubu jo Xsoms mfgjs 2017 tkzkxscmro Qpmjujlfs rsgksusb nrw loynlpgpnlz Uhnc-Nyllil-Aymynt gxufk khz Xiztiumvb xvgvzkjtyk, pme 277 arhr Higpuipitc xqtukgjv. „Xl mchx hol tuin esfj Sjqan ovf dy opy Uresvoyinkt Tqjfmfo af Xsoms ohx hiwlepf oö…

Für den Zugriff auf diesen

Premium -Artikel

benötigen Sie ein Abo.

Mit Ihrem Abo unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus! JETZT ABO ABSCHLIEßEN Zugriff auf alle Premium -Inhalte Ohne klassische Werbung Lesen Sie alle Inhalte ab sofort werbefrei und ungestört Alle Sonderausgaben gratis Jederzeit kündbar HIER INFORMIEREN

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!