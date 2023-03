Japan und Südkorea gehen aufeinander zu

Yoon Suk Yeol, Südkoreas Präsident (L) und Fumio Kishida, Japans Premierminister, schütteln sich vor einem Gipfeltreffen in der offiziellen Residenz des Premierministers am am heutigen 16. März in Tokio, Japan, die Hände. Foto von Kiyoshi Ota – Pool/Getty Images