Joe Biden auf Pressekonferenz in Delaware: „Der Prozess funktioniert“

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hielt am gestrigen Donnerstag, 5. November, eine kurze Pressekonferenz, um ein Update der aktuellen Situation zu geben. Dabei bat er seine Wähler, ruhig und geduldig zu bleiben.

Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Delaware, dass er und die Vize-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ihre Chancen als „sehr gut einschätzen“. Das ist seine Rede in deutscher Übersetzung im Wortlaut:

„Senatorin Harris und ich haben gerade die Briefings sowohl zu COVID als auch zur Wirtschaftskrise, mit der diese Nation konfrontiert ist, abgeschlossen, und wir werden erneut an die Schwere dieser Pandemie erinnert. Die Fälle nehmen landesweit zu und wir nähern uns 240.000 Todesfällen aufgrund von COVID und unsere Herzen sind bei jeder einzelnen Familie, die einen geliebten Menschen durch diese schreckliche Krankheit verloren hat.

In Amerika ist die Abstimmung heilig. Es ist die Art und Weise, wie die Menschen dieser Nation ihren Willen ausdrücken, und es ist der Wille der Wähler – niemand und nichts anderes – der den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika wählt. Jeder Stimmzettel muss also ausgezählt werden und das ist es, was wir jetzt durchmachen werden, und so sollte es auch sein.

Die Demokratie ist manchmal chaotisch. Manchmal erfordert sie auch ein wenig Geduld, aber diese Geduld wurde nun schon seit mehr als 240 Jahren mit einem Regierungssystem belohnt und darum wurden wir von der Welt beneidet und wir fühlen uns weiterhin, die Senatorin und ich, wir fühlen uns weiterhin sehr gut, wie die Dinge stehen.

Wir haben keinen Zweifel daran, dass nach Abschluss der Auszählung Senatorin Harris und ich zu den Siegern erklärt werden. Deshalb bitte ich alle, ruhig zu bleiben, alle Menschen, ruhig zu bleiben. Der Prozess funktioniert. Die Auszählung wird gerade abgeschlossen und wir werden es sehr bald wissen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld, aber wir müssen jetzt die Stimmen auszählen. Gott segne Sie alle und möge Gott unsere Truppen schützen. Ich danke Ihnen vielmals.“ (nmc)

Unsere Buchempfehlung

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er – verborgen oder offen – auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit: Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen.

Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich - einer zehrenden Krankheit gleich - an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke.

In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten „Retter“, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]