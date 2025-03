Der systematische Organraub an Praktizierenden der Meditationsschule Falun Gong findet in China nach wie vor statt. Jetzt haben zwei US-Kongressmitglieder in den USA erneut einen Gesetzentwurf im Senat und im Repräsentantenhaus eingebracht, um Sanktionen gegen diese Menschenrechtsverletzung zu ermöglichen.

Der Falun Gong Protection Act, ein Gesetz zum Schutz von Falun Gong, würde Sanktionen gegen jeden verhängen, den der US-Präsident als wissentlichen Teilnehmer oder Unterstützer dieses Vergehens einstuft.

Solche Personen würden mit einem Einreiseverbot in die Vereinigten Staaten oder einem Verbot von Geschäften mit US-Bürgern belegt, ihr US-Eigentum würde gesperrt und ihre Visa würden widerrufen. Auch drohen ihnen Freiheitsstrafen von bis zu 20 Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 1 Million US-Dollar.

Die Aktion ist der jüngste Versuch der Kongressmitglieder, den grausamen Handlungen durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) Einhalt zu gebieten. Bereits seit Jahren sprechen sich Politiker zahlreicher Länder gegen dieses Menschenrechtsverbrechen aus. Eine Version des Gesetzes hatte das Repräsentantenhaus im vergangenen Juni verabschiedet, ist aber im Senat gescheitert.

Die Gesetzesvorlage wäre das erste Gesetz in den USA, das speziell gegen die jahrzehntelangen Menschenrechtsverletzungen vorgeht, unter denen Millionen Falun-Gong-Anhänger zu leiden haben.

Sanktionen wegen Menschenrechtsverbrechen

Der Gesetzentwurf weist den Präsidenten an, den zuständigen Kongressausschüssen innerhalb eines halben Jahres nach Verabschiedung des Gesetzes eine Liste der Täter des Organraubs vorzulegen und die Liste jährlich zu aktualisieren.

Das Gesetz würde auch die US-Politik dazu verpflichten, eine Zusammenarbeit mit China im Bereich der Organtransplantation zu vermeiden. Dies gilt so lange, wie die KPCh an der Macht bleibt. Außerdem soll mit Verbündeten und multilateralen Institutionen zusammengearbeitet werden, um auf die Verfolgung von Falun Gong aufmerksam zu machen. Des Weiteren soll eine Abstimmung mit der internationalen Gemeinschaft über gezielte Sanktionen und Visabeschränkungen erfolgen.

Der Senator Ted Cruz und der Abgeordnete Scott Perry, beide Republikaner, brachten den Gesetzentwurf gemeinsam in ihren jeweiligen Kammern ein. Cruz brachte den Gesetzentwurf zusammen mit den republikanischen Senatoren Ron Johnson, Rick Scott und Thom Tillis erneut ein. Der Epoch Times sagte er:

Chinas Verfolgung von Falun-Gong-Praktizierenden ist ein Angriff auf die Religionsfreiheit und die Menschenrechte. Es ist allerhöchste Zeit, die staatlich geförderte Organraubindustrie der KPCh zu zerschlagen.“

Cruz fügte hinzu, er hoffe, dass seine Kollegen sich ihm anschließen werden, um den Missbräuchen entgegenzuwirken. Ebenso wolle er „sicherstellen, dass die KPCh zur Rechenschaft gezogen wird“.

Lesen Sie auch Den Haag: Überlebende und Experten berichten zu Organraub in China

Perry schloss sich ihm an und sagte gegenüber der Epoch Times, dass „die KPCh und ihre Unterstützer für diese Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden müssen“. Er sagte:

Die Vereinigten Staaten, die weltweit als Leuchtfeuer der Freiheit gelten, können nicht schweigen, wenn die Kommunistische Partei Chinas systematisch Folter, Inhaftierungen und Organraub an Falun-Gong-Praktizierenden betreibt.“

Genauere Untersuchungen wären Pflicht

Gemäß dem Gesetz würde der Außenminister zusammen mit den Leitern des Gesundheitsministeriums und dem Nationalen Gesundheitsinstitut einen Bericht über die Richtlinien und Praktiken Chinas bei Organtransplantationen für die zuständigen Kongressausschüsse erstellen.

In ihrem Bericht würden sie darlegen, wie diese Richtlinien sich auf Gewissensgefangene, einschließlich Falun-Gong-Praktizierende, auswirken. Zudem würden sie die jährliche Anzahl der Organtransplantationen im Land bewerten und untersuchen, wie die Organe beschafft werden, einschließlich freiwilliger Spenden.

Während es in westlichen Ländern mit entwickelten Organspendesystemen oft Jahre dauert, bis ein Organ für eine Transplantation zur Verfügung steht, können die Wartezeiten in China nur wenige Tage betragen. Das lockt Patienten aus aller Welt für Operationen ins Land. Durch das Gesetz müssten der Außenminister und die Abteilungsleiter beurteilen, ob der Zeitplan für die Beschaffung eines Organs in China realistisch ist.

Ihre Untersuchung würde ferner eine Liste der Zuschüsse erstellen, die die Vereinigten Staaten in den vergangenen zehn Jahren zur Unterstützung der Forschung über chinesische Organtransplantationen oder der Zusammenarbeit mit chinesischen Einrichtungen zu diesem Thema gewährt haben.

Ferner müssten sie auf der Grundlage des Elie-Wiesel-Gesetzes zur Verhinderung von Völkermord und Gräueltaten von 2018 feststellen, ob die Verfolgung von Falun Gong durch das chinesische Regime eine „Gräueltat“ darstellt.

Lesen Sie auch Wir reden vom Holocaust – Warum nicht vom Völkermord in China?

Verfolgt seit 1999

Falun Gong ist eine Meditationsschule, die auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht basiert. Die KPCh begann im Jahr 1999 mit der Verfolgung von Falun Gong. Seitdem berichten Praktizierende von Schikanen, Verhaftungen und Folter im Gefängnis.

Im Jahr 2019 kam das unabhängige China-Tribunal mit Sitz in London nach einjähriger Untersuchung zu diesem Schluss: „Erzwungener Organraub wird seit Jahren in ganz China in erheblichem Umfang begangen und […] Falun-Gong-Praktizierende waren eine – und wahrscheinlich die wichtigste – Quelle der Organversorgung.“

Abgeordneter: „Böswillige Akteure der KPCh zur Rechenschaft ziehen“

Der demokratische Abgeordnete Pat Ryan sagte, er sei stolz darauf, die Gesetzesvorlage des Repräsentantenhauses mitzutragen. „Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die böswilligen Akteure und Organhändler der KPCh für ihre unaussprechlichen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte er der Epoch Times.

Seiner Aussage nach sei die parteiübergreifende Gesetzgebung „ein großer Schritt in diese Richtung“. Zudem werde er „sich weiterhin unerschütterlich gegen die Einschränkung der Menschenrechte und die Verfolgung religiöser Gruppen aussprechen, wo auch immer sie stattfinden“.

Drei US-Bundesstaaten, darunter Cruz‘ Heimatstaat Texas, haben Gesetze verabschiedet, um den Organmissbrauch von US-Bürgern einzuschränken. So wird der Krankenversicherungsschutz für Organtransplantationen im Zusammenhang mit China eingeschränkt. Arizona drängt derzeit ebenfalls auf eine ähnliche Gesetzgebung.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Lawmakers Reintroduce Falun Gong Protection Act to Combat CCP’s Forced Organ Harvesting“. (Deutsche Bearbeitung mf)