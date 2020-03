Unabhängiges Tribunal stellt fest, dass das chinesische Regime immer noch Gewissensgefangene für ihre Organe tötet

Ein unabhängiges Volkstribunal, bekannt als das China-Tribunal, gab am 1. März nach einer 18-monatigen Untersuchung sein vollständiges Urteil bekannt. Die Mitglieder des Gremiums überprüften schriftliche und mündliche Beweise, darunter die Aussagen von über 50 Zeugen, die in zwei öffentlichen Anhörungen im Dezember 2018 und April 2019 gemacht wurden.

Im Juni vergangenen Jahres gab das Tribunal in London sein Urteil ab und kam zu dem Schluss, dass der staatlich sanktionierte Organraub von Gewissensgefangenen in China seit Jahren „in erheblichem Umfang“ stattgefunden hat und auch heute noch stattfindet.

Die Haupt-Organversorgung kam laut dem Tribunal von inhaftierten Anhängern der verfolgten spirituellen Gruppe Falun Gong.

Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, besteht aus meditativen Übungen und moralischen Lehren, die sich um die Grundsätze Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Toleranz drehen. Sie ist seit mehr als zwei Jahrzehnten der brutalen Verfolgung durch das chinesische kommunistische Regime ausgesetzt. Hunderttausende von Anhängern wurden nach Angaben des Falun-Dafa-Informationszentrums in Gefängnisse, Arbeitslager und Gehirnwäsche-Zentren geworfen. Dort wurden viele durch Folter dazu gezwungen, ihrem Glauben abzuschwören.

Das Tribunal kam zu dem Schluss, dass die anhaltende Kampagne des chinesischen Regimes zur Zwangsentnahme von Organen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.

„Die Schlussfolgerung zeigt, dass sehr viele Menschen ohne Grund unbeschreiblich schreckliche Tode erlitten haben, dass noch mehr auf ähnliche Weise leiden können und dass wir alle auf einem Planeten leben, auf dem extreme Boshaftigkeit anzutreffen ist“, heißt es in seinem umfassenden, 160 Seiten langen Abschlussbericht (pdf), welches zusätzlich 300 Seiten ergänzendes Material enthält.

Den Vorsitz des internationalen Gremiums führte Sir Geoffrey Nice QC, der zuvor die Anklage gegen den ehemaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic wegen Kriegsverbrechen vor dem Internationalen Strafgerichtshof leitete. Sechs weitere Experten aus den Bereichen Recht, Transplantationschirurgie, internationale Politik, chinesische Geschichte und Wirtschaft waren anwesend.

Ergebnisse

Das Tribunal berücksichtigte bei seiner Entscheidung eine ganze Reihe von Beweisen, wie z.B. Krankenhäuser, die extrem kurzen Wartezeiten – von einigen Tagen bis zu Wochen – für Organtransplantationen anbieten, weit verbreitete Bluttests und andere medizinische Tests an inhaftierten Falun-Gong-Praktizierenden und Uighuren, sowie frühere Untersuchungen zu diesem Thema.

„Eine solche kurzfristige Verfügbarkeit [von Organen] könnte nur dann gegeben sein, wenn es eine Bank potenzieller Lebendspender gäbe, die auf Order geopfert werden könnten“, so das Urteil.

Es stellte fest, dass Blutuntersuchungen und medizinische Tests, einschließlich Ultraschall-, Röntgen- und physische Organuntersuchungen, von Falun Gong und Uigurischen Gefangenen – die nicht an anderen Gefangenen durchgeführt wurden – „sehr suggestiv für Methoden zur Beurteilung der Organfunktion sind“.

„Das Gericht muss sich fragen, warum ein Gefängnisverwaltungssystem jemanden auf [solche] Weise testen sollte … wenn ein solcher Test für die Zwecke der Internierung nicht erforderlich war“, sagte es.

Das Tribunal konnte zwar nicht definitiv feststellen, dass inhaftierte Uiguren Opfer der erzwungenen Organentnahme waren, aber es betonte, dass die Verwundbarkeit der Gruppe, „als Organbank benutzt zu werden, … offensichtlich ist“.

Es wird geschätzt, dass bis zu 1,5 Millionen Uiguren und andere muslimische Minderheiten als Folge des vermeintlichen Durchgreifens gegen den „Extremismus“ in Internierungslagern in der nordwestlichen Region Xinjiang festgehalten werden.

Chinesische Beamte

Ein in dem Bericht vorgelegtes Beweisstück bezog sich direkt auf den ehemaligen Regimechef Jiang Zemin, der die Entnahme von Organen von Falun-Gong-Anhängern direkt befahl.

„Jiang hat den Befehl [zur Entnahme von Organen] erteilt“, sagte Bai Shuzhong, ein ehemaliger Gesundheitsminister des chinesischen Militärs, als er 2014 während eines verdeckten Telefongesprächs von einem Ermittler befragt wurde.

Ein weiteres Beweisstück für die direkte Beteiligung von Beamten an der erzwungenen Organentnahme wurde 2016 während eines verdeckten Telefongesprächs mit Zhu Jiabin, dem Leiter des 610-Büros in Mudanjiang, einer Stadt in der Provinz Heilongjiang, aufgedeckt. Das Büro 610 ist eine Gestapo-ähnliche Geheimpolizei, die ausdrücklich zur Verfolgung von Falun-Gong-Praktizierenden eingerichtet wurde.

„Man nennt mich den Metzger, der auf die Ernte von lebenden Organen spezialisiert ist. … Das ist nichts, genau wie das Schlachten von Schweinen“, sagte Zhu in dem Telefongespräch, bevor er hinzufügte: „Nachdem ich die Organe rausgenommen habe, würde ich sie verkaufen.

Alle beim China-Tribunal eingereichten und in den Bericht aufgenommenen Telefongespräche wurden „einzeln von unabhängigen Ermittlern validiert, um die Glaubwürdigkeit [von] Herkunft und Inhalt zu gewährleisten“, so die Pressemitteilung des Tribunals.

Das Tribunal sagte in dem Bericht auch, dass es „überzeugt ist, dass die offiziellen chinesischen Transplantationsstatistiken gefälscht wurden“, um die erzwungene Organentnahme zu vertuschen.

Im Jahr 2015 sagte das chinesische Regime, es werde die Organentnahme von hingerichteten Gefangenen einstellen und sich ausschließlich auf ein neues freiwilliges Spendesystem stützen.

Im November letzten Jahres fand eine in der wissenschaftlichen Zeitschrift BMC Medical Ethics veröffentlichte Studie heraus, dass „die von Peking gemeldeten Organspendezahlen nicht stimmen und es höchst überzeugende Beweise dafür gibt, dass sie gefälscht werden“.

Die Studie zeigte, dass die offiziellen chinesischen Daten keine echten Statistiken der Spenden darstellten, sondern vielmehr Zahlen waren, die mit Hilfe einer mathematischen Gleichung generiert wurden.

„Die Zeit, um das Thema zu ignorieren, ist vorbei“

Mit der Veröffentlichung der umfassenden Ergebnisse des Tribunals forderten Fürsprecher und Experten die Regierungen und internationalen Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die Transplantationsgesellschaft auf, Maßnahmen zu ergreifen und das chinesische Regime zur Verantwortung zu ziehen.

Der Vorsitzende des Tribunals, Nizza erklärte, dass das Urteil „bestätigt, wie alle Personen oder Organisationen, die in irgendeiner wesentlichen Weise mit der VR China [der Volksrepublik China] interagieren, erkennen sollten, dass sie mit einem kriminellen Staat interagieren“.

Susie Hughes, Geschäftsführerin der Interessenvertretung International Coalition to End Transplantation Abuse in China, sagte ähnlich: „Es ist nicht länger akzeptabel, dass Regierungen, medizinische Einrichtungen und führende Menschenrechtsorganisationen sagen, es gebe nicht genügend Beweise. Die enorme Aufgabe, alle verfügbaren Beweise zu bewerten, ist nun abgeschlossen und steht allen zur Verfügung“.

Ethan Gutmann, ein China-Analyst, der die Organentnahme seit mehr als einem Jahrzehnt untersucht, sagte, das Vorhaben des Tribunals sei die bisher umfassendste Untersuchung dieser Frage.

„Diese Leute haben sich hingesetzt und alles gelesen. Niemand sonst hätte behaupten können, das getan zu haben“, sagte Gutmann gegenüber The Epoch Times.

Er sagte, dass die Veröffentlichung des Urteils zu einer Zeit, in der die Länder daran arbeiten, den neuartigen Coronavirus-Ausbruch einzudämmen, eine gute Gelegenheit für die internationale Gemeinschaft darstellte, „Bilanz darüber zu ziehen, mit wem wir hier zusammengearbeitet haben“.

„Die Kommunistische Partei Chinas ist in keiner Weise ein verlässlicher Partner“, sagte Gutmann. „Man sollte sie von der medizinischen Welt ausschließen. Sie sollten nicht zu unseren Konferenzen kommen, sie sollten nicht in unseren medizinischen Fachzeitschriften veröffentlichen.

Sie sollten jetzt wie Ausgestoßene behandelt werden.“

Mehr als zwei Dutzend akademische Studien über transplantierte Organe, die von Forschern in China verfasst worden waren, wurden 2019 zurückgezogen. Dies geschah, nachdem die Ärzte nicht nachweisen konnten, dass die Spender ihre Zustimmung gegeben hatten.

Dr. Torsten Trey, Geschäftsführer der in Washington ansässigen Interessenvertretung Doctors Against Forced Organ Harvesting, forderte die Vereinten Nationen auf, die Organentnahme in China zu untersuchen. Das Tribunal sei zu dem Schluss gekommen, dass es sich dabei um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach internationalem Recht handele.

„Es gibt keinen Freifahrtschein für China, dass es Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord begehen kann, ohne die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu ziehen“, sagte Trey in einer E-Mail an The Epoch Times.

David Kilgour, ehemaliger kanadischer Außenminister für den asiatisch-pazifischen Raum und ein weiterer langjähriger Forscher zu diesem Thema, sagte der Epoch Times, dass die Länder, in denen es Magnitsky-Gesetze gibt – Gesetze, die Menschenrechtsverletzungen sanktionieren – chinesische Beamte, die an der Organentnahme beteiligt sind, ins Visier nehmen sollten. Ihr Vermögen sollte beschlagnahmt werden, und ihnen sollten Einreisevisa verweigert werden, sagte er.

„Wir sollten zeigen, dass wir in dieser Frage Rückgrat haben“, sagte Kilgour.

Originalartikel in Englisch: Independent Tribunal Finds Chinese Regime Still Killing Prisoners of Conscience for Their Organs

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]