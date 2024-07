Abgeordnete aus 15 Ländern fordern Ende der Verfolgung von Falun Gong

In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten 130 Parlamentarier aus 15 Ländern „die seit 25 Jahren andauernden Menschenrechtsverletzungen gegen Falun-Gong-Praktizierende in China auf das Schärfste.“

Die Erklärung wurde von Friends of Falun Gong organisiert. Die Vereinigung wurde im Jahr 2000 in den Vereinigten Staaten gegründet.

Die Politiker unterstützen die Erklärung mit der Forderung an das kommunistische Regime in Peking, die Verfolgung „sofort einzustellen“ und „alle inhaftierten Falun-Gong-Praktizierenden und andere politische Gefangene bedingungslos freizulassen“.

Diese Kampagne soll „den Stimmen Gehör verschaffen, die sich ein Ende dieser ungerechten Verfolgung wünschen“, sagte Alan Adler, Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation. „Die Unterschriften zeigen, dass die Kommunistische Partei Chinas zwar versucht, ihre Verbrechen zu verbergen, die Wahrheit aber bereits ans Licht gekommen ist.“

Weiter betonte Adler: „Prominente Mitglieder der internationalen Gemeinschaft erheben ihre Stimmen, um diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verurteilen. Gemeinsam werden wir einer Gruppe von zu Unrecht verfolgten spirituellen Gläubigen Freiheit und Gerechtigkeit zurückgeben.“

Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, ist eine spirituelle Praxis, die auf den Prinzipien von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht beruht. Diese Qigongpraktik wurde 1992 in China der Öffentlichkeit vorgestellt und erfreute sich großer Beliebtheit. Offiziellen Schätzungen zufolge hatten sich in China bis 1999 zwischen 70 und 100 Millionen Menschen dieser Praxis angeschlossen.

Die Kommunistische Partei Chinas (KPC) betrachtete die Popularität von Falun Gong als Bedrohung für ihre autoritäre Herrschaft und begann am 20. Juli 1999 eine Kampagne zur Ausrottung der Praxis. Seitdem wurden Millionen Menschen in chinesische Gefängnisse, Arbeitslager und andere Einrichtungen gesperrt. Laut dem Falun Dafa Information Center wurden Hunderttausende unschuldige Menschen gefoltert und unzählige getötet.

Viele Falun-Gong-Praktizierende sind an den Folgen von Chinas staatlich sanktionierter Praktik der Zwangsorganentnahme gestorben. Im Jahr 2019 stellte das unabhängige China Tribunal in London fest, dass das KP-Regime in Peking seit Jahren „in erheblichem Umfang“ Organe von politischen Gefangenen entnimmt, wobei Falun-Gong-Praktizierende die Hauptquelle der Organe sind.

Die gemeinsame Erklärung von Friends of Falun Gong zitierte eine vom Europäischen Parlament im Januar 2024 verabschiedete Resolution, die eine internationale Untersuchung der Unterdrückungskampagne der KP Chinas gegen die Glaubensgemeinschaft fordert.

Anlässlich des 25. Jahrestages der Verfolgung durch die KPC hielten Falun-Gong-Praktizierende weltweit Kundgebungen und Paraden ab, die das Ende der Verfolgung forderten. Darunter befanden sich viele Städte in Europa, wie Berlin oder Wien. Aber auch in Übersee wurden viele Kundgebungen und Paraden organisiert, wie in Toronto (Kanada), Taipeh (Taiwan), Sydney (Australien), Osaka (Japan), Seoul (Südkorea), London, San Francisco, Los Angeles, New York City und Washington und viele mehr.

Weltweite Aufrufe

Bundessenator David Shoebridge sagte auf einer Kundgebung in Sydney, man müsse darüber nachdenken, ob die australische Regierung genug getan habe, um ihre Gesetze in Bezug auf den Organraub zu verschärfen. Er betonte: „Wir müssen sicherstellen, dass niemand aus China oder einem anderen Regime kommt und sich an unethischer Organentnahme beteiligt.“

Der japanische Oberhausabgeordnete Hiroshi Yamada nannte die Verfolgung durch die KPC in einer Erklärung „barbarisch und unmenschlich“. Er sagte, Tokio solle in Peking wegen der andauernden Verfolgung „starken Protest“ einlegen. „Trotz der Brutalität der KP Chinas haben die Falun-Gong-Praktizierenden eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen.“

Weiter schrieb er: „Kanada muss sich den Verbündeten anschließen, um Peking für ihre völkermörderischen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.“

Baroness Cox, Mitglied des britischen Oberhauses, sagte in einer Erklärung: „Keine Regierung sollte einen ihrer Bürger nur wegen seines Glaubens töten. Das ist in der heutigen Welt inakzeptabel.“

Engin Eroglu, Mitglied des Europäischen Parlaments, meinte auf X: Der 25. Jahrestag solle als Erinnerung an „all jene in China dienen, denen die Freiheit des religiösen Glaubens verweigert wurde“.

In den Vereinigten Staaten sprach sich eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten des House Select Committee on the KPC (Sonderkomitee des Repräsentantenhauses für die KPC) für die zu Unrecht verfolgten Falun-Gong-Praktizierenden aus.

Raja Krishnamoorthi, der ranghöchste Demokrat im Komitee, und Haley Stevens verfassten eine gemeinsame Erklärung. Darin heißt es: „Als Amerikaner ist unser Engagement für die Religionsfreiheit und die Menschenrechte in der Volksrepublik China und in der ganzen Welt unerschütterlich.“ Und weiter: „Wir müssen die ungerechte Behandlung von Falun-Gong-Praktizierenden durch die KPC weiterhin unmissverständlich anprangern und gleichzeitig an der Seite ihrer Gemeinschaft und aller anderen stehen, die in der VR China religiös verfolgt werden.“

