Krieg in Ukraine: Geschäftsführer arbeitet weiter, Bürger vereinigen sich

Der Krieg in der Ukraine dauert an. Der Geschäftsführer eines App-Entwicklungsunternehmens in der Ukraine sagt, er wolle auch während des Krieges weiterarbeiten, um die ukrainische Wirtschaft zu unterstützen. Große Budgets würden für das Militär benötigt – und er möchte seinen Teil dazu beitragen, das Land zu unterstützen.

„Das Beste für das Land ist, den Krieg zu gewinnen und die Menschen zu retten, das wars.“ – Leo Goriev ist Mitbegründer und CEO von Alty, einem ukrainischen Unternehmen, das Web- und Mobil-Apps für Unternehmen in aller Welt entwickelt.

Er sagt, dass kein Land ohne eine gute Wirtschaft überleben kann. Er arbeitet weiter, weil Geld dadurch in sein Land kommt, das wiederum Steuereinnahmen zur Unterstützung des Militärs bringt.

„Deshalb tun wir freiwillig alles, was wir können, um unsere Armee zu unterstützen, um Menschen zu unterstützen, um Krankenhäuser zu unterstützen und gleichzeitig zu arbeiten.“ – Leo Goriev.



Das Haus eines seiner Mitarbeiter wurde zerstört, ein anderer sitzt in einem ukrainischen Dorf fest und kümmert sich um seine alten Eltern. Gorievs Freund beschloss, mit seiner Frau und seinen Kindern wegzuziehen, nachdem die Fenster ihres Hauses durch eine Explosion in der Nähe zerstört wurden.

„Das war eine gute Entscheidung, denn jetzt kann niemand mehr das Dorf verlassen. Im Moment kann niemand das Dorf verlassen. Es ist also schon eine humanitäre Krise dort.“- Leo Goriev.

Ich habe ihn dann gefragt, was er über das Verbot von elf pro-russischen Parteien durch den ukrainischen Präsidenten Zelensky denkt.

„Es ist mir egal, ob er sie verbietet oder nicht, denn alle Politiker, egal welche Strategie sie verfolgen, alle Politiker müssen sich im Moment nur darum kümmern, die Menschen zu retten und diesen Krieg zu gewinnen.“ – Leo Goriev.

Goriev sagt, Politik sei das Letzte, woran die Menschen im Moment denken, denn der Krieg habe seine Mitbürger näher zusammengebracht als je zuvor. Er erwähnte, dass sein Bruder eine Autowerkstatt besitzt und er seinen Teil dazu beiträgt, der Gemeinschaft zu helfen.

„Er repariert kostenlos Autos für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, für die Stadtverteidigung. Jeder in der Ukraine, der die Möglichkeit hat zu helfen, versucht in seinem Bereich zu helfen, wo er könnte.“ – Leo Goriev.

Goriev sagt, die Ukraine brauche Unterstützung von allen Seiten, um den Krieg zu gewinnen.