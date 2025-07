„Licht in der Dunkelheit“: Bilder einer weltweiten Meditationsbewegung

Am 20. Juli erinnern Menschen in aller Welt an den Tag, an dem 1999 die Verfolgung von Millionen Falun-Gong-Praktizierenden in China begann.

Was ist Falun Gong?

Falun Dafa – auch Falun Gong genannt – ist eine buddhistische Meditationsschule, die in den 1990er-Jahren weit verbreitet in China praktiziert wurde. Sie verbindet meditative Übungen mit einer Lehre, die auf den Werten Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht beruht. Aus Angst vor der Beliebtheit dieser Qigong-Schule, die vor allem nicht ihrer Kontrolle unterliegt, begann die Kommunistische Partei Chinas im Juli 1999 eine bis heute andauernde systematische Verfolgung.

Diese Bildstrecke zeigt Menschen, die auch nach Jahren der Unterdrückung und Verleumdung weiter an ihrem Glauben an Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht festhalten.

Manche von ihnen haben selbst in chinesischen Lagern gesessen. Manche haben Angehörige verloren. Und manche nehmen teil – für die Freiheit, die anderen genommen wurde.



Diese Bildstrecke wird laufend aktualisiert.

Berlin

In Berlin fanden sich zahlreiche Falun-Gong-Praktizierende zusammen, um gemeinsam gegen die anhaltende Verfolgung zu demonstrieren. Ihr Weg dabei: Den Menschen zeigen, wie friedlich Falun Gong selbst ist, indem sie die meditativen Übungen vorführen.

Foto: Qing Yao / Epoch Times

Foto: Qing Yao / Epoch Times

Hier spricht eine Teilnehmerin der Aktivitäten (rechts) mit einer Berlinerin (links), um die Hintergründe der Verfolgung zu erläutern. Foto: Qing Yao/Epoch Times

Washington D.C.

Mit einem großen Umzug durch Washington erinnern und appellieren Hunderte Teilnehmer für ein Ende der Verfolgung. Unter den Teilnehmern ist auch Teresa Zhang. Sie war noch eine Jugendliche, als sie die Verfolgung in China selbst erlebte.

Sie erfuhr, dass die Mutter eines Klassenkameraden inhaftiert und schließlich in der Haft verstorben war, weil sie Falun Gong praktizierte. Als Teresa 14 Jahre alt war, wurde sie selbst festgenommen, weil sie Flyer zu Falun Gong in der Schule verteilt hatte. Auch ihre Mutter wurde später für zwei Jahre inhaftiert.

Heute lebt Teresa in den USA und kämpft für etwas, das sie nicht vergessen kann – und das aus ihrer Sicht die ganze Welt betrifft.

„Jetzt ist die Zeit, in der die Menschen aufwachen sollten. Die Kommunistische Partei Chinas ist gegen die Menschlichkeit“ – so Teresa Zhang.

Teresa Zhang bei den Vorbereitungen für den Demonstrationsumzug durch Washington. Foto: Samira Bouaou/The Epoch Times

Teilnehmer des Umzuges zeigen die Bilder der Getöteten, um diese Schicksale nicht vergessen zu lassen. Foto: Madalina Kilroy/The Epoch Times

Mit der Kraft der Musik erzeugen die Teilnehmer des Umzuges Aufmerksamkeit, um die Passanten auf ihre eigentliche Botschaft hinzuweisen: Das Ende der Verfolgung von unschuldigen Menschen muss ein Ende haben. Foto: Madalina Kilroy/The Epoch Times

Am Abend veranstalteten die Teilnehmer eine Mahnwache mit zahlreichen Kerzenlichtern.

Die heute 62-jährige Dai war sichtlich bewegt, als sie sich im Gespräch mit Epoch Times-Reportern an den Tod ihres Mannes erinnert. Sie berichtet, dass er einer von vielen gewesen sei, die brutal verfolgt wurden.

„Jedes Jahr bei der Mahnwache appelliere ich an das Gewissen und die Güte in den Herzen der Menschen“, sagte Dai gegenüber The Epoch Times . „An die Güte, die jedem Menschen bei seiner Schöpfung mitgegeben wurde.“

Foto: Dai nimmt an den Veranstaltungen zum Gedenken an die verfolgten Menschen in China teil.

Am Ende zeigt sich ein Meer von Gelb in einer dunkler werdenden Kulisse. Wie Licht, welches sich in der Dunkelheit zeigt – so sollen auch die Aktivitäten ein Licht für die immer noch in China verfolgten Falun-Gong-Praktizierenden darstellen. Im Vordergrund wird mit leuchtenden Schriftzeichen dargestellt: „Stoppt die Verfolgung“. Foto: Larry Dye/The Epoch Times

London

In London organisierten Falun-Gong-Praktizierende einen großen Umzug durch die Innenstadt. Trotz langanhaltendem Regen ließen sich die Teilnehmer nicht abhalten. Ihre Botschaft: Wir gemeinsam für ein Ende der Verfolgung in China.

Auch stürmische Zeiten halten die Falun-Gong-Praktizierenden nicht ab. Die Transparente zeigen die universellen Werte, die von Falun Gong stets als Mittelpunkt seiner Lehre betrachtet werden: Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht. (Yan Ning/The Epoch Times)

Die Route führt auch durch das „China-Town“. Viele ansässige Chinesen betreiben hier ihre Geschäfte und erfahren so von der politischen Verfolgung in ihrem Heimatland. Angeführt wird der Umzug von der Tian Guo Marching-Band, die mit ihrer Musik trotz der ernsten Botschaft eine friedvolle Energie verbreitet. Foto: Jenna/The Epoch Times

Eine Teilnehmerin zeigt ein Schild mit der Aufschrift: „Getötet für ihre Organe in China.“. Seit Jahrzehnten ist der anhaltende Organraub in China, vor allem an Falun Gong-Praktizierenden, ein weltweit diskutiertes Thema – zuletzt im US-Repräsentantenhaus, wo einstimmig das Falun-Gong-Schutzgesetz verabschiedet wurde. Foto: Qian Cheng/The Epoch Times)

Mit Material von der englischen und chinesischen Ausgabe der Epoch Times.