Lockdown „schlimmer als das Virus selbst“: Ex-Höchstrichter fordert zivilen Ungehorsam gegen Corona-Regeln

In Großbritannien hat der Historiker und frühere Höchstrichter Lord Jonathan Sumption dazu aufgerufen, „despotische Gesetze“ im Zusammenhang mit dem Corona-Lockdown zu ignorieren. Es sei moralisch akzeptabel, „diskreten Ungehorsam auf britische Art“ zu üben.

Der bekannte Historiker und Autor Lord Jonathan Sumption, der von 2012 bis 2018 Richter am britischen Supreme Court war und politisch als liberal gilt, hat in einem Interview mit dem Portal „Unherd“ einen zivilen Ungehorsam gegen Regeln des Corona-Lockdowns befürwortet. Dieser habe bereits begonnen, erklärte Sumption, und dies sei auch moralisch akzeptabel. Er sei immer ein Mainstream-Liberaler gewesen – und in nur einem Jahr Corona politisch an den Rand gerückt, ohne seine Position verändert zu haben.

„Manchmal ist es die am meisten von Gemeinsinn getragene Reaktion auf despotische Gesetze, sie einfach zu ignorieren“, äußert der frühere Höchstrichter. Je länger und je intensiver die Regierung das Land in den Lockdown sperre, umso wahrscheinlicher werde ziviler Ungehorsam das Resultat sein. Dieser geschehe zum Teil bereits jetzt. Lord Sumption weiter:

Es wird ein diskreter ziviler Ungehorsam auf die klassische englische Art sein – ich denke nicht, dass wir bannertragend auf den Straßen marschieren. Ich denke, wir werden einfach heimlich für uns im Stillen entscheiden, das alles nicht zu beachten. Manches muss man natürlich beachten: Man kann in kein Geschäft gehen, wenn es geschlossen ist. Aber wir können ein paar Freunde auf einen Drink einladen, egal, was [Gesundheitsminister] Herr Hancock sagt.“

Jeder habe eine andere Schmerzgrenze, so Sumption. Aber in den Augen vieler Menschen, die gegen den Lockdown sind, und sogar vieler, die ihn für notwendig hielten, sei diese „schon seit geraumer Zeit überschritten“.

Corona hat Konzept des „absoluten Staats“ zurückgebracht

Es sei, so der Historiker weiter, eine „sehr gravierende und sehr erschütternde“ Entwicklung, dass England in die von Thomas Hobbes umschriebene Konzeption des „absoluten Staats“ zurück verfalle. Dieser zufolge sollte der Staat – außer vielleicht Menschen zu töten – jede Befugnis beanspruchen können. Diese Position von Hobbes, die unter dem Eindruck des englischen Bürgerkrieges (1642–1651) populär wurde, sei vom modernen Liberalismus des 19. Jahrhunderts abgelehnt worden. Nun sei sie unter dem Eindruck von Corona wiedergekehrt.

Die Warnung von John Stuart Mill, wonach die liberale Demokratie durch Stimmungen und Ängste der Öffentlichkeit gefährdet werde, bestätige sich. Dies führe dazu, dass die Politik auf eine Weise beeinflusst werde, dass diese den Freiraum, innerhalb dessen wir unser Leben selbst kontrollieren könnten, immer mehr beseitige. Zu Mills Lebzeiten sei das nicht geschehen, im 20. Jahrhundert in vielen Ländern hingegen umso häufiger.

Aristoteles wurde nur widerlegt, solange es einen Konsens der Zurückhaltung gab

Bis dato sei es im Westen am Ende doch immer wieder gelungen, Aristoteles zu widerlegen, der die Demokratie als selbstzerstörerische Staatsform betrachtete, die aufgrund der Befindlichkeiten der Bevölkerung immer wieder in die Tyrannei umschlage. Dies sei jedoch nur gelungen, weil die Macht des Staates beschränkt worden sei:

Aristoteles hatte im Grunde recht, was die Tendenzen betraf, aber es ist uns gelungen, diese zu vermeiden, indem wir eine gemeinsame Kultur der Zurückhaltung entwickelt hatten. Und diese Kultur der Zurückhaltung ist, weil sie von der kollektiven Mentalität unserer Gesellschaften abhängt, sehr zerbrechlich, recht leicht zu zerstören und extrem schwierig wiederherzustellen.“

Es wäre von elementarer Wichtigkeit, so Lord Sumption, würden Regierungen „Information nicht als Instrument zur Manipulation des Verhaltens der Öffentlichkeit verwenden“. Die Regierenden sollten sich ruhiger verhalten als die Mehrheit der Bürger, sie sollten vollständig objektiv sein. Sie sollten sich auch nicht mit einem ständigen Beraterstab umgeben, der sie ausschließlich berate, sondern auch dessen Aussagen durch Auswertung von Gegenmeinungen zu diesen Experten kritisch überprüfen.

Lockdown „schlimmer als das Virus selbst“

Auch im britischen Medium „LBC“ übte Lord Sumption fundamentale Kritik an der Lockdown-Politik der Regierung und bezeichnete diese als „durch und durch inhuman“. Dieser Ansatz habe „unvorstellbares Elend“ über Millionen gesunder Menschen gebracht und sei „bereits vor geraumer Zeit schlimmer als das Virus selbst“ in seiner Wirkung geworden.

„Wir können kein Null-Covid haben“, betont der Ex-Höchstrichter. „Die WHO sagt, es gäbe erst zwei Infektionskrankheiten, die vollständig ausgerottet werden konnten. Bei den Pocken hat das auch nach Entwicklung einer vollständig effektiven Impfung noch 100 Jahre gedauert.“

Deshalb mache es auch keinen Sinn, die Zielvorgaben immer wieder aufs Neue zu verschieben, etwa von der „Rettung des Gesundheitswesens“ über die „Zahl der Toten“ bis zu „weniger als 1.000 tägliche Neuinfektionen“.

Die Lockdown-Politik sei „durch und durch inhuman, weil sie das Bewusstsein der Menschen dahin verändert, dass sie nur noch über den Tod nachdenken und nicht mehr über das Leben.“ Da Viren immer mutieren würden, müsse man lernen, mit dem Risiko zu leben.



