Nach Enthüllungsberichten über Hunter Biden: Twitter hat „New York Post“-Account bisher nicht frei geschaltet

Am 14. Oktober sperrte Twitter das Konto der "New York Post" wegen einem Artikel, der Hunter Bidens zwielichtige geschäftliche Verbindungen in die Ukraine und nach China erneut offenlegte – Trump spricht von Wahlbeeinflussung zugunsten Joe Bidens. Trotzdem wurde das Twitter-Konto der Zeitung bis gestern noch nicht wieder frei geschaltet.

Vier Tage nach der Veröffentlichung mehrerer Enthüllungsberichte über E-Mails auf Hunter Bidens Laptop hat Twitter das Konto der Zeitung „New York Post“ noch nicht wieder freigeschaltet, so mehrere Redakteure der Zeitung.

Emma-Jo Morris, eine Politikredakteurin der Zeitung, schrieb am 18. Oktober, dass es nun „Tag 4“ sei, an dem Twitter „das Konto der Post blockiert, es sei denn, wir zensieren uns selbst“. Der Meinungsredakteur der Zeitung, Sohrab Ahmari, bestätigte ebenfalls das gesperrte Konto.

Bidens Kampagne und Biden haben einige der Anschuldigungen bestritten, wobei Biden in Bemerkungen am Wochenende sagte, es handele sich um eine „Verleumdungskampagne“.

„Es ist nun vier Tage her, dass die Post die erste Hunter Files-Geschichte veröffentlichte, und weder Joe noch Hunter haben eine einzige Tatsache bestritten“, sagte Ahmari auf Twitter. „Das Einfachste, was sie tun könnten, wäre zu sagen: ‚Dieser Laptop gehört uns nicht, Hunter hat diese E-Mails nicht gesendet/empfangen‘. Und doch haben sie das auch nicht getan.“

Am Nachmittag des 18. Oktober zeigte das Twitter-Konto, dass der letzte Tweet der „NY Post“ am 14. Oktober erfolgte.

„Wer sich den Twitter-Feed der Post anschaut, kann nicht einmal die Tweets über die Biden-Geschichten sehen, die durch Nachrichten ersetzt wurden, in denen es hieß: ‚Dieser Tweet ist nicht mehr verfügbar'“, schrieb die „NY Post“ am 16. Oktober.

Ein Twitter-Sprecher teilte Fox News am Wochenende mit, dass die „NY Post“ „darüber informiert worden ist, was notwendig ist, um ihr Konto freizuschalten“.

Scharfe Kritik an Twitter und Facebook

Sowohl Twitter als auch Facebook sahen sich in dieser Woche mit einer Menge Kritik konfrontiert, nachdem der erste Bericht über Hunter Biden bei Twitter nicht veröffentlicht werden durfte und seine Reichweite bei Facebook eingeschränkt wurde.

Zuvor hieß es auf Twitter, die Artikel der Zeitung verstießen gegen die Politik der Social-Media-Website. Die „NY Post“ widersprach den Behauptungen des Unternehmens, und erklärte: „Die Informationen in den Berichten stammten aus Daten, die von einem MacBook Pro-Laptop extrahiert wurden, von dem ein Werkstattbesitzer aus Delaware sagte, der Besitzer habe es im April 2019 abgegeben, aber nie abgeholt.“

Am 16. Oktober aktualisierte Twitter seine Politik und schrieb: „Unsere Arbeit zur Begrenzung der Verbreitung irreführender Informationen geht über Wahlen hinaus. Ab heute werden Sie eine Aufforderung erhalten, bevor Sie einen Tweet, der gegen unsere Regeln für irreführende Informationen verstößt, erneut twittern oder kommentieren.“

Twitter erklärte in einer Stellungnahme an die „NY Post“:

Obwohl wir die Richtlinie aktualisiert haben, ändern wir die Durchsetzung nicht rückwirkend. Sie müssen die Tweets weiterhin löschen, um wieder Zugriff auf Ihr Konto zu erhalten.

Präsident Donald Trump und andere Top-Republikaner haben Twitter nun beschuldigt, sich an Zensur und Wahlinterventionen beteiligt zu haben.

Jack Dorseys Vorladung vor den Senat

Dieser Schritt veranlasste den Justizausschuss des Senats, anzukündigen, dass er dafür stimmen wird, den Twitter-CEO Jack Dorsey wegen angeblicher Wahlbeeinflussung vorzuladen, denn damit unterstütze er Bidens Kandidatur.

Einen Tag später reichte der republikanische Nationalausschuss eine Beschwerde der Bundeswahlkommission ein, die sich gegen Twitter und Dorsey richtete und in der behauptet wurde, dass die Online-Zensur des „NY Post“-Artikels über Hunter Bidens Geschäftsbeziehungen eine „illegale politische Sachspende der Unternehmen“ an Bidens Kampagne sei.

Der Ausschuss sagte, er „glaubt, dass Twitter gegen [das Bundesangestelltenentschädigungsgesetz] und die Bestimmungen der Kommission verstoßen hat, indem es Sachspenden von Unternehmen an Biden für das Amt des Präsidenten geleistet hat“, so die Beschwerde. „Fox News“ berichtete erstmals am 16. Oktober über die Einreichung der Beschwerde.

Es gab auch Vorschläge von Trump und anderen GOP-Gesetzgebern, dass Twitter gemäß Paragraph 230 des Communications Decency Act als Publisher betrachtet werden und daher Gegenstand von Klagen sein sollte.

Der Sprecher der Biden-Kampagne, Andrew Bates, sagte in der vergangenen Woche gegenüber Nachrichtenagenturen, Biden habe „die offizielle US-Politik gegenüber der Ukraine durchgeführt und kein Fehlverhalten begangen“, und einige „Beamte der Trump-Regierung haben diese Tatsachen unter Eid bezeugt“.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Twitter Won’t Unlock NY Post Account Until Hunter Biden Posts Deleted (deutsche Bearbeitung von nmc)