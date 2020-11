„New York Times“ verschweigt Biden-Affäre und bringt stattdessen anonymen Trump-Gegner

Kurz vor der Wahl offenbart sich ein „anonymer“ interner Trump-Gegner als ehemaliger Mitarbeiter des Heimatschutzministeriums (Department of Homeland Security, DHS). Das White House und die Republikaner gehen in die Offensive.

Im September 2018 veröffentlichte ein nach eigenen Angaben hochrangiger Regierungsbeamter der Trump-Administration einen anonymen Kommentar in der „New York Times“, in dem er die Unzufriedenheit über Trump äußerte.

Selbstverständlich offenbare man den Namen des Autors nur deshalb nicht, weil sonst sein Job in Gefahr wäre. Aber man wolle den Lesern diese „wichtige Perspektive“ nicht vorenthalten, schrieb die „New York Times“ damals.

Seit zwei Jahren weiß keiner, wer dieser heimliche White House Funktionär ist. Nun hat er sich geoutet. Der Mann heißt Miles Taylor. In einem Beitrag auf Medium enthüllte er jetzt, er sei derjenige, der den „anonymen“ Artikel für die „NY Times“ verfasst hatte und damals behauptete, er sei Teil eines „Widerstands im Weißen Haus“. Taylor arbeitet mittlerweile als CNN-Kolumnist. Im August unterstützte er den Wahlkampf des Demokraten Joe Biden.

„Miles Taylor gelang es heute, sich selbst, dem Ansehen der New York Times und CNN mit einem Schlag zu schaden“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Brian Morgenstern, am 28. Oktober gegenüber Fox News. „Und das ist kein leichtes Unterfangen.“

Offenbar nehme die „New York Times“ anonyme Verleumdungen eines Mitte zwanzigjährigen Mitarbeiters ernster, als die Beweise von Tony Bobulinski über die Verstrickungen der Biden-Familie, die vermutlich vom kommunistischen China unter Druck gesetzt wird.

In seinem neuen Beitrag schreibt Taylor: „Es wurde viel herum debattiert, weil ich den Beitrag anonym veröffentlicht hatte. Die Entscheidung fiel mir damals nicht leicht… Ich kann schon verstehen, warum einige Leute es für fragwürdig halten, wenn man anonym schwerwiegende Anklagen gegen einen amtierenden Präsidenten erhebt. Aber meine Begründung war eindeutig, und ich stehe dazu“.

Gegenüber „CNN“ behauptete Taylor, dass Trump eine „Nazi-ähnliche Einwanderungspolitik“ verfolgen werde, wenn er wiedergewählt werde.

Donald Trump is a man without character. It’s why I wrote “A Warning”…and it’s why me & my colleagues have spoken out against him (in our own names) for months. It’s time for everyone to step out of the shadows. My statement: https://t.co/yuhTgZ4bkq

— Miles Taylor (@MilesTaylorUSA) October 28, 2020