In Südkorea ist der entmachtete Präsidenten Yoon Suk Yeol in Zusammenhang mit dessen kurzzeitiger Verhängung des Kriegsrechts verhaftet worden. Am Mittwochmorgen sei der Haftbefehl vollstreckt worden, erklärten die Behörden, die wegen Aufruhrs gegen Yoon ermitteln. Damit ist Yoon das erste amtierende Staatsoberhaupt des Landes, das in Haft genommen wurde. Bei einem Schuldspruch droht ihm theoretisch die Todesstrafe.

In einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft erklärte Yoon, dass er sich entschieden habe, sich der Befragung zu unterziehen. Er habe sich entschlossen, dem CIO Rede und Antwort zu stehen. Er erkenne die Rechtmäßigeit der Ermittlungen nicht an, stelle sich aber der Befragung, „um ein unglückliches Blutvergießen zu verhindern“.

Ein X-Tweet von Visegrád24 dokumentiert seine Worte: „Leider ist das Gesetz in diesem Land völlig zusammengebrochen. Es ist wirklich bedauerlich, dass Haftbefehle an Behörden ohne Ermittlungsbefugnis ausgestellt werden und Gerichte ohne Befugnis zur Überprüfung von Haftbefehlen Haftbefehle und Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle ausstellen und dass Ermittlungsbehörden falsche offizielle Dokumente ausstellen, um die Öffentlichkeit zu täuschen, und solche illegalen Handlungen begehen und Verfahren mit ungültigen Haftbefehlen zwangsweise durchführen.“

Er hoffe, dass vor allem die Jugend den Wert der liberalen Demokratie wiedererkennen werde. Die Zukunft von Südkorea sei „hoffnungsvoll“, obwohl „dies dunkle Zeiten sind, in denen das Recht zusammenbricht.“

South Korean President Yoon’s recorded speech released minutes before his arrest: „Dear citizens, how have you been? I would like to thank you so much for cheering me on and giving me so much support. Unfortunately, the law has completely collapsed in this country. It is truly… pic.twitter.com/0l6lZoNKiJ

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 15, 2025