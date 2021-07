Pressefreiheit in Hongkong: Reporter ohne Grenzen sprechen von besorgniserregender Situation

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Reporter ohne Grenzen: Die Pressefreiheit in Hongkong ‚So schlimm wie noch nie‘“ vom YouTube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Vor einem Jahr führte das chinesische Regime das Gesetz zur nationalen Sicherheit in Hongkong ein. Seitdem wird die Pressefreiheit in Hongkong immer weiter eingeschränkt. Reporter ohne Grenzen sprechen von einer “besorgniserregenden” Situation.

In den kommenden Jahren könnte es in Hongkong überhaupt keine freie Presse mehr geben. Das geht aus einer Analyse von Reporter ohne Grenzen, kurz RSF (Reporters sans frontières), hervor.

Vor einem Jahr erließ die Kommunistische Partei Chinas ein Gesetz zur nationalen Sicherheit in Hongkong. Ein Gesetz, das Peking ermöglicht, rechtlich gegen Oppositionelle vorzugehen.

So schlimm war es noch nie in Hongkong. Die Pressefreiheit ist in großer Gefahr zu verschwinden. Seit einem Jahr wird sie ohne Unterlass angegriffen.“ – sagt Cédric Alviani, Leiter des Ostasien-Büros von Reporter ohne Grenzen.