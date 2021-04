Reaktion auf COVID-19-Impfstoff: Haut schwillt an und schält sich ab

Eine Dosis des neuen One-Shot-COVID-19-Impfstoffs Johnson & Johnson wird bei einer Impfveranstaltung in Los Angeles am 11. März 2021 vorbereitet. Foto: Mario Tama/Getty Images

Viele Patienten in den USA klagen über Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung. Dennoch empfehlen Ärzte den Menschen, sich impfen zu lassen. Wiege man das Risiko, das Virus zu bekommen, gegen den Nutzen des Impfstoffs ab, sei das Risiko-Nutzen-Verhältnis immer noch sehr zugunsten des Impfstoffs, heißt es.

Bei einem Mann aus dem US-Bundesstaat Virginia verursachte der COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson einen schweren Hautausschlag und führte letztlich dazu, dass sich seine Haut ablöste. Richard Terrell erhielt das Vakzin Anfang des Monats, musste aber bald darauf zur Behandlung ins Krankenhaus, dem Virginia Commonwealth University’s (VCU) Medical Center.

„Es ging einfach alles so schnell. Meine Haut löst sich jetzt immer noch an meinen Händen“, sagte Terrell gegenüber dem amerikanischen Nachrichtensender „WRIC“.

Die Probleme seien vier Tage nach der Injektion aufgetreten. Das anfängliche Unwohlsein habe sich in einen juckenden Ausschlag verwandelt, der anzuschwellen begann, so Terrell. Auf Bildern war zu sehen, wie Terrells Beine und Füße durch die zunehmende Schwellung knallrot wurden.

„Es war stechend, brennend und juckend“, beschrieb der 74-Jährige die Symptome. Er klagt über Schmerzen, wenn er seine Arme oder Beine beugt und an Stellen, wo die Haut geschwollen war und gegeneinander rieb, wie beispielsweise an den Kniekehlen.

Fnu Nutan, eine Dermatologin an der VCU, und weitere Ärzte hatten bei dem Patienten COVID-19 und alle viralen Infektionen ausgeschlossen und dann sichergestellt, „dass Terells Nieren und seine Leber in Ordnung waren, bevor wir schlussfolgerten, dass er eine Reaktion auf den Impfstoff hatte“, erzählte Nutan der „WRIC“.

Viele Patienten kämen und behaupteten, Nebenwirkungen vom Impfstoff zu haben, fügte Nutan gegenüber „Fox News“ hinzu. Die Ärzte seien sehr vorsichtig, wenn solche Patienten kämen. Sie stellten sicher, dass die häufigeren Ursachen für Reaktionen nach der Impfung ausgeschlossen würden, so die Dermatologin. Die häufigsten Gründe, die zu Reaktionen führten, seien eine Einnahme von Antibiotika oder ähnlichen, auch rezeptfreien, Mitteln.

„Risiko-Nutzen-Verhältnis sehr zugunsten des Impfstoffs“

Der Ärztin zufolge käme eine solche Reaktion, „die wahrscheinlich mit Terrells genetischer Veranlagung und dem Impfstofftyp zusammenhängt, extrem selten“ vor. Sie empfiehlt den Menschen weiterhin, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Wiegt man das Risiko, das Virus zu bekommen, gegen den Nutzen des Impfstoffs ab, ist das Risiko-Nutzen-Verhältnis immer noch sehr zugunsten des Impfstoffs“, so Nutan.

Bis zum 30. März haben 96 Millionen Amerikaner mindestens eine COVID-19-Impfdosis erhalten. Laut dem amerikanischen Meldesystem für Verdachtsfälle unerwünschter Wirkungen von Impfstoffen (VAERS) wurden in den USA 1.005 Berichte eingereicht, die Hautprobleme nach einer Impfung melden. Insgesamt gebe es 160.137 Berichte über unerwünschte Wirkungen nach einer Impfung.

Diverse Bundesbehörden einschließlich der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sagen, dass sie Berichte über schwere allergische Reaktionen überwachen würden, auch durch die Weiterverfolgung von Berichten im VAERS. Anaphylaxie oder schwere allergische Reaktionen nach der Corona-Impfung seien eine Seltenheit und träten bei zwei bis fünf Personen pro einer Million Geimpften in den USA auf, gibt die CDC auf ihrer Website bekannt.

„Diese Art der allergischen Reaktion tritt fast immer innerhalb von 30 Minuten nach der Impfung auf. Glücklicherweise stehen den Anbietern von Impfungen Medikamente zur Verfügung, mit denen Patienten, bei denen nach der Impfung eine Anaphylaxie auftritt, wirksam und sofort behandelt werden können“, heißt es.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Reaction to COVID-19 Vaccine Caused Man’s Skin to Peel Off: Doctors (deutsche Bearbeitung von aa)

