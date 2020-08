USA: Chaos und Randale in Wisconsin, Angriffe auf Polizei

Unruhestifter in Kenosha, Wisconsin, brannten in der Nacht zum Sonntag Gebäude nieder. Sie plünderten Geschäfte und griffen Polizeibeamte an.

Ein von Radikalen verursachtes Chaos veranlasste die US-amerikanische Stadt Kenosha in Wisconsin eine Ausgangssperre bis 7 Uhr morgens zu verhängen.

Eine Warnung zur öffentlichen Sicherheit drängte die Geschäftsinhaber, eine Schließung „wegen zahlreicher bewaffneter Raubüberfälle und Schüsse“ in Erwägung zu ziehen. Videomaterial zeigte eine Reihe von Geschäften, die von Randalierern niedergebrannt wurden, darunter auch ein Autohaus.

Die Randalierer stießen mit der Polizei zusammen und griffen sie mit Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen an. Irgendwann blockierte eine Gruppe das Fahrzeug des Sheriffs, als einer ein Gewehr schwang.

BREAKING: Rioters corner police with assault weapons in Wisconsin pic.twitter.com/TzBz9tk1i5 — Drew Hernandez (@livesmattershow) August 24, 2020

„Black Lives Matters“ beteiligt

In der Stadt verteilte Graffiti ließen vermuten, dass „Black Lives Matter“-Aktivisten in das Chaos verwickelt waren. Die Randalierer „skandierten immer und immer wieder ‚Black Lives Matter'“, sagte Drew Hernandez, ein unabhängiger Reporter, der vor Ort war, in einer Videobotschaft.

Kenosha liegt etwa 40 Meilen südlich von Milwaukee und 60 Meilen nördlich von Chicago, direkt am Lake Michigan.

Die Ausschreitungen begannen einige Stunden, nachdem der Schwarze Jacob Blake von Polizeibeamten angeschossen wurde, als er sich angeblich der Verhaftung widersetzte. Er wurde in ernstem Zustand auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus gebracht.

Blakes Bruder erzählte Lauren Linder, einer TMJ-Reporterin, dass Blake operiert wurde und auf der Intensivstation lag. Blakes Familie drängte die Menschen, friedlich zu bleiben.

Up close look at the car dealership fire set by BLM arsonists in Wisconsin pic.twitter.com/Mv1CC7htiD — Drew Hernandez (@livesmattershow) August 24, 2020

Den Gerichtsakten zufolge wurde gegen Blake im vergangenen Monat ein Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch, sexueller Nötigung dritten Grades und ungebührlichen Verhaltens erlassen.

Polizei gerufen

Die Polizei von Kenosha teilte mit, dass Beamte wegen eines häuslichen Zwischenfalls kurz nach 17 Uhr in einen Teil der 40th Street geschickt wurden. Blakes Reaktion führte nach Angaben von Polizeibeamten schließlich zu einer Schießerei, an der ein Beamter beteiligt war.

Die Regierung von Tony Evers, einem Demokraten, sagte, Blake sei „am helllichten Tag mehrmals in den Rücken geschossen worden“.

„Obwohl uns noch nicht alle Einzelheiten bekannt sind, wissen wir mit Sicherheit, dass er nicht der erste schwarze Mann oder Mensch ist, der in unserem Staat oder unserem Land durch die Hände von Personen, die in der Strafverfolgung tätig sind, angeschossen oder verletzt oder gnadenlos getötet wurde“, sagte Evers in einer Erklärung.

„Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass wir zwar unser Mitgefühl zeigen müssen, aber ebenso wichtig ist unser Handeln. In den kommenden Tagen werden wir von gewählten Amtsträgern in unserem Staat, die den Rassismus in unserem Staat und unserem Land viel zu lange nicht erkannt haben, genau das verlangen“, fügte er später hinzu.

Das Büro von Evers reagierte nicht sofort auf eine Anfrage bezüglich des möglichen Einsatzes von Staatstruppen oder der Nationalgarde zur Unterdrückung der Unruhen.

BLM rioters vandalizing and looting stores in Wisconsin pic.twitter.com/tGHbDzzGzu — Drew Hernandez (@livesmattershow) August 24, 2020



Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Chaos in Wisconsin City as Rioters Burn Buildings, Attack Police (deutsche Bearbeitung nmc)