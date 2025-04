Reaktionen auf Trump-Zölle: Costa will Mercosur, Mexiko und Indien-Abkommen vorantreiben

US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle von zehn bis 49 Prozent für Handelspartner weltweit angekündigt. Importe aus der Europäischen Union werden mit Aufschlägen von 20 Prozent belegt, solche aus China mit 34 Prozent, wie Trump am Mittwoch in Washington sagte.

Deutsche Industrievertreter und europäische Politiker reagierten besorgt. China kündigte Gegenmaßnahmen an.

Von der Leyen: „Europäer „bereit zu reagieren“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Trumps angekündigten Zölle scharf kritisiert und entsprechende Reaktionen angekündigt.

Die neuen Zölle seien ein „schwerer Schlag für die Weltwirtschaft“, sagte von der Leyen am Donnerstag bei einem Besuch in der usbekischen Stadt Samarkand. Sie bedauerte die Entscheidung „zutiefst“ und fügte hinzu, es sei „noch nicht zu spät“ für Verhandlungen. Die Europäer seien aber „bereit zu reagieren“.

Die EU-Mitgliedsstaaten arbeiteten bereits an einem „neuen Paket“ von Gegenmaßnahmen, „um unsere Interessen und unsere Unternehmen zu schützen, falls die Verhandlungen scheitern“, sagte die Kommissionschefin. Von der Leyen äußerte sich auf Englisch, Französisch und Deutsch in einer Videoansprache in Usbekistan, wo sie diese Woche an einem Gipfeltreffen zwischen Vertretern der EU und Zentralasien teilnimmt.

Zugleich signalisierte von der Leyen die anhaltende Bereitschaft zu weiteren Gesprächen mit der US-Regierung. „Es gibt einen alternativen Weg“, sagte von der Leyen. Die Bedenken könnten durch Verhandlungen ausgeräumt werden.

Sie verwies darauf, dass EU-Handelskommissar Maros Sefcovic „in ständigem Kontakt“ mit seinem US-Kollegen Howard Lutnick stehe. „Wir werden uns bemühen, die Hindernisse zu verringern und nicht zu erhöhen.“

EU-Ratspräsident setzt auf Freihandel mit anderen Partnern

Kritisch äußerte sich auch Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, die Trump eigentlich nahesteht. Sie nannte die neuen Zölle „falsch“. Irland drängte die EU zu einer „verhältnismäßigen“ Reaktion. Kritik kam ebenso aus Großbritannien und Australien.

EU-Ratspräsident Antonio Costa drängt die Europäische Union nach den neuen US-Zöllen Freihandelsabkommen mit anderen Ländern abzuschließen. „Wir werden mit allen unseren Partnern zusammenarbeiten und unser Handelsnetz weiter stärken und ausbauen. Jetzt ist es an der Zeit, die Abkommen mit Mercosur und Mexiko zu ratifizieren und die Verhandlungen mit Indien und anderen wichtigen Partnern entschlossen voranzutreiben“, verkündete Costa in einem X-Beitrag.

China erklärte, dass es sich „entschieden“ gegen die neuen US-Zölle auf seine Exporte wehre und kündigte „Gegenmaßnahmen zum Schutz seiner eigenen Rechte und Interessen“ an.

Japan nannte die Zölle „äußerst bedauerlich“ und verwies auf einen möglichen Verstoß gegen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO und das bestehende Handelsabkommen zwischen beiden Ländern.

Kanada kündigte Gegenmaßnahmen an, Brasiliens Parlament billigte ein Gesetz das der Regierung eine Reaktion auf mögliche Handelskonflikte erlaubt.

Mögliche EU-Antwort laut Frankreich: US-Digitalkonzerne angreifen

Im Gegenzug auf die Zollerhöhungen von US-Präsident Donald Trump rechnet Frankreich mit EU-Maßnahmen gegen US-Digitalkonzerne. In ihrer Antwort auf die Zölle könne die EU wohl „die digitalen Dienste angreifen“, sagte die französische Regierungssprecherin Sophie Primas am Donnerstagmorgen in Paris. Die EU sei „bereit zu einem Handelskrieg“.

In Handelsfragen ist in der EU die Kommission in Brüssel zuständig, sie berät sich mit den Mitgliedstaaten. Eine Digitalsteuer etwa kann die Kommission nicht eigenhändig einführen – sie könnte aber Strafen gegen US-Digitaldienste wie Google, Apple und Meta wegen Verstößen gegen die europäischen Digitalgesetze und Wettbewerbsregeln verhängen, wegen denen in Brüssel bereits Verfahren laufen.

Habeck warnt vor weltweit massivem Schaden

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), nannte die Zölle schädlich für „beide Seiten des Atlantiks“. Europa sei „bereit, seine Interessen zu verteidigen“, schrieb er auf X – aber auch „offen für faire“ Gespräche.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat davor gewarnt, dass die „US-Zoll-Manie“ weltweit massiven Schaden anrichten könne. „Die US-Zoll-Manie kann eine Spirale in Gang setzen, die auch Länder in die Rezession reißen kann und weltweit massiv schadet“, erklärte Habeck am Donnerstag. Das werde „schlimme Folgen für viele Menschen“ haben.

„Wir haben immer auf Verhandlungen gedrängt, nicht auf Konfrontation“, betonte der Grünen-Politiker. Wenn die USA allerdings keine Verhandlungslösung wollten, werde die EU eine „ausgewogene, klare und entschlossene Antwort geben“. Dazu sei es notwendig, als EU geschlossen zu handeln. (afp/dpa/il)