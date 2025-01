Selenskyj: Ukrainische Atomwaffen aufzugeben war ein fataler Fehler

Als die Sowjetunion vor mehr als 30 Jahren zusammenbrach, war die Ukraine auf einmal die drittgrößte Atommacht der Welt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt nun, es sei ein fataler Fehler gewesen, dass das Land im Jahr 1994 seine Atomwaffen aufgegeben hat. Denn im Gegenzug für den Verzicht habe man einen Krieg erleiden müssen.

Selenskyj äußerte sich dazu in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Il Foglio“ am Montag, 27. Januar, über das auch ukrainische Medien berichteten.

Der ukrainische Staatschef sprach auch darüber, wie enttäuscht er von früheren Friedensverhandlungen unter Beteiligung von Angela Merkel war und warum er überzeugt sei, dass Frieden mit Russland nur mithilfe der Vereinigten Staaten erreicht werden könne.

Selenskyj sagte der Zeitung, er habe in seinem ersten Gespräch mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump auch das Budapester Memorandum von 1994 angesprochen, in dem die USA, Großbritannien und Russland den ehemaligen Sowjetrepubliken Ukraine, Belarus und Kasachstan Sicherheitsgarantien als Gegenleistung für die Beseitigung aller Nuklearwaffen auf ihrem Gebiet versprachen.

Dieses Zugeständnis sei „dumm und verantwortungslos“ gewesen, sagte Selenskyj – denn später sei alles anders gekommen: Als Russland im Jahr 2014 die Halbinsel Krim besetzte und Kämpfe in den damals ausgerufenen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine ausbrachen, habe Kiew die Garantiemächte zum Eingreifen aufgefordert, doch habe es keine Reaktion gegeben.

„Die Ukraine hat ihre Atomwaffen verschenkt“, so Selenskyj. Rückblickend wäre es aus seiner Sicht besser gewesen, hätte die Ukraine die Sicherheitsgarantien damals von der NATO als transatlantischer Militärallianz erhalten.

„Wenn ich also Atomwaffen eintauschen würde, würde ich sie gegen etwas sehr Starkes eintauschen, etwas, das wirklich jeden Angreifer aufhalten kann, trotz seiner Größe, seines Territoriums, seiner Armee und so weiter – und das ist eine starke Armee und der Sicherheitsblock NATO“, sagte der Präsident.

„Wir haben Atomwaffen für den Krieg getauscht“, habe er Trump erklärt. Dennoch sei Selenskyj überzeugt, dass der US-Präsident eine starke Position für die Ukraine sichern könne. „Wegen der Sanktionen, der Stärke der USA, der Wirtschaft – er kann das beschleunigen, er kann es meiner Meinung nach schneller tun als jeder andere in der Welt.“

Zelensky, in an interview with the Italian publication Il Foglio, stated that nuclear weapons should not have been given up. pic.twitter.com/0L2KLTj5Ni

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 27, 2025