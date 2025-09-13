Logo Epoch Times

vor 17 Minuten

Patriarch alter Schule - Steakhaus-König Eugen Block wird 85

vor 42 Minuten

Bundestagspräsidentin Klöckner: „Bundestag war noch nie so polarisiert wie heute“

vor einer Stunde

Tödlicher Parkplatz-Streit: Ermittler werten Details aus

vor 3 Stunden

Diplomatisches Ringen nach Israels Luftangriff in Katar

vor 3 Stunden

EVP-Chef Weber kündigt Rücknahme von Verbrenner-Aus an

vor 4 Stunden

Rating-Agentur Fitch stuft Kreditwürdigkeit Frankreichs herab

vor 11 Stunden

Trump kündigt Einsatz der Nationalgarde in Memphis an

vor 12 Stunden

Wahl neuer Verfassungsrichter soll am 25. September stattfinden

vor 13 Stunden

Bundesbankpräsident: „Kein Handlungsdruck“ für weitere Leitzinssenkungen

vor 13 Stunden

Deutschland wirbt für restriktivere Visavergabe an Russen

Logo Epoch Times
Kim Jong Un

Staatsmedien: Nordkorea plant Ausbau seines Atomwaffenarsenals

Nordkorea will nach Angaben von Staatsmedien sein Atomwaffenarsenal ausbauen und die Armee stärken.

top-article-image

Es gilt als Ziel Nordkoreas, nuklear bestückbare Geschosse zu entwickeln, die auch die USA erreichen können. (Archivbild)

Foto: Uncredited/KCNA via KNS via AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einer bevorstehenden Versammlung der regierenden Arbeiterpartei werde Machthaber Kim Jong Un Pläne für den „gleichzeitigen Aufbau der Atomstreitkräfte und der konventionellen Streitkräfte“ vorstellen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Zudem solle die Armee „modernisiert“ werden. Wann das Parteitreffen stattfindet, blieb zunächst offen.
Nordkorea hat sein Atomprogramm in den vergangenen Jahren intensiviert und Testflüge mit Langstreckenraketen ausgeführt, die offenbar die USA erreichen könnten.
Nordkorea gilt als einer der wichtigsten Verbündeten Russlands in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nach Angaben südkoreanischer und westlicher Geheimdienste schickte Nordkorea im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Soldaten nach Russland, um den Kampf gegen die Ukraine zu unterstützen – vor allem in die Grenzregion Kursk.
Experten vermuten, dass Nordkorea im Gegenzug von Russland technische Unterstützung für seine verbotenen Waffen- und Satellitenprogramme erhält, wodurch es schnellere Fortschritte bei der Entwicklung von Raketen erzielen kann. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.