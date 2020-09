Studenten angewiesen bei US-Wahl gegen Trump zu stimmen – New Yorker Professorin versetzt

Eine Professorin in New York hat angeblich ihre Studenten dazu gedrängt, bei der US-Wahl im November gegen US-Präsident Donald Trump zu stimmen. Die Lehrkraft wurde versetzt.

Eine Professorin am Suffolk County Community College in New York wurde versetzt, nachdem sie angeblich ihre Studenten dazu gedrängt hatte, bei der US-Wahl gegen Präsident Donald Trump zu stimmen. Die Aussagen der Lehrkraft wurden von einer Studentin aufgezeichnet und im Internet verbreitet. Die Aufnahme rief in den sozialen Medien Empörung hervor. Anthony Salvatore, der Vater der Studentin, schrieb: „Das ist kompletter Schwachsinn“.

Das 45 Sekunden lange Video – in dem nur die Stimme der Professorin zu hören ist – wurde von Salvatore auf Facebook gepostet. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels (16. September) wurde das Video rund 1.400 Mal kommentiert und 3.400 Mal geteilt.

(…) vier Jahre lang, denn so sagt man: ‚Gib ihm eine Chance, gib ihm eine Chance‘. Nun, er hatte vier verdammte Jahre lang eine Chance, und er hat einen miesen Job gemacht“, sagt die Professorin in dem Video.

Die Aufnahme hat die Tochter von Salvatore während eines Geisteswissenschaftskurses gemacht. „Er ruiniert wirklich unser Land“, so die Lehrkraft. Sie fährt mit der Aussage fort, der US-Präsident nehme den Menschen ihre Rechte weg und verwandle das Land in eine „Diktatur“.

„Für viele von euch ist es vielleicht das erste Mal, dass ihr zur Wahl geht. Es tut mir leid, dass es eine so umstrittene Situation ist, in die ihr gedrängt werdet“, sagt die Professorin in der Aufnahme.

„Wenn jemand von euch Trump immer noch für einen guten Menschen hält, bitte ich euch, nicht nur tief in euer Herz zu gehen und ein wenig mehr darüber nachzudenken, sondern auch all das aufzuzählen, was er unserem Land angetan hat, indem er uns so viele unserer Rechte weggenommen hat – er versucht, dies in eine diktatorische Situation zu verwandeln“, so der Standpunkt der Professorin.

Vater über die Aussage der Professorin: „Das ist kompletter Schwachsinn“

„Das ist kompletter Schwachsinn und nicht das, wofür wir bezahlen, wenn wir unsere Kinder in die Schule schicken“, schrieb der besorgte Vater. Salvatore fügte hinzu, die Professorin habe „keinen Grund, diesen Kindern zu sagen, wen sie wählen sollen“.

Auf die Bemerkungen der Professorin wurde auch der Abgeordnete Lee Zeldin aufmerksam, dessen Kongressbezirk den östlichen Suffolk County umfasst. „Die Lehrerin versucht während des Unterrichts alles dafür zu tun, um die Studenten zu indoktrinieren, sich gegen POTUS [President of the United States] zu wenden und ihn aus dem Amt zu entfernen“, schrieb der republikanische Kongressabgeordnete auf Twitter.

Das ist auf vielen Ebenen falsch und verschafft unseren Lehrern einen sehr schlechten Ruf. Unsere Klassenzimmer sollten ein Ort des freien Denkens und nicht der Indoktrination sein!“, so der Abgeordnete.

„Dem Suffolk County Community College ist das Video bekannt, das angeblich auf Facebook gepostet wurde und das 45 Sekunden Sprachaufnahme aus einem 1-stündigen Online-Unterricht enthält“, heißt es in einer Erklärung eines Sprechers des Colleges.

„In Erwartung einer Untersuchung des Inhalts und des Kontexts dieses Videos haben wir das an dem Video beteiligte Fakultätsmitglied neu zugeteilt. Das Suffolk County Community College fördert jede offene und vielfältige Diskussion und den Austausch von Ideen. Das College duldet jedoch keine Wahlkampfveranstaltungen von Fakultätsmitgliedern im Klassenzimmer“, wurde in der Erklärung klargestellt.

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von sza)

Originalfassung: New York Professor Reassigned After Telling Students Not to Vote for Trump During Lecture

