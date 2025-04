Tennessee verabschiedet Gesetz, um Organraub in China zu erschweren

Mit Tennessee hat ein weiterer US-Bundesstaat ein Gesetz gegen Organtransplantationen in China verabschiedet. Tennessee ist nach Texas, Utah und Idaho bereits der vierte US-Bundesstaat, der mit einem Gesetz gegen die schweren Menschenrechtsverletzungen vorgeht, die mit dem Organraub in den Krankenhäusern des kommunistischen Regimes in China verbunden sind.

Das neue Gesetz in Tennessee, mit dem Namen Genomic Security and End Organ Harvesting Act, wurde am 28. März vom republikanischen Gouverneur Bill Lee unterzeichnet und tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Es wurde zuvor von beiden Kammern der Generalversammlung von Tennessee, dem Repräsentantenhaus und dem Senat, einstimmig verabschiedet.

100.000 US-Dollar pro Verstoß

Das Gesetz zielt darauf ab, eine Beteiligung an der staatlich sanktionierten Zwangsentnahme von Organen durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) zu verhindern, berichtet die US-amerikanische Epoch Times.

Mit dem Gesetz wird die Kostenübernahme für Organtransplantationen mit Bezug zu China durch die Krankenversicherung eingestellt. Die wissentliche Finanzierung von Organtransplantationen in China und deren Nachsorge durch die Krankenversicherungen – oder wenn das Organ durch Kauf oder Spende aus China stammt – wird mit einer Geldstrafe von 100.000 US-Dollar pro Verstoß geahndet.

Das Gesetz geht auch auf Bedenken ein, dass Peking Zugang zu genetischen Daten von US-Bürgern erhalten könnte, und verbietet in China hergestellte Geräte und Software.

Das Gesetz verpflichtet medizinische Einrichtungen und Forschungseinrichtungen, innerhalb von 180 Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes alle Gensequenzierungsgeräte und die zugehörige Software auszutauschen, falls diese aus einem als problematisch eingestuften Land wie China stammen oder von dort ansässigen Staatsunternehmen, Firmen oder deren Tochtergesellschaften entwickelt wurden.

Damit soll auch verhindert werden, dass sensible genetische Daten von US-Bürgern in die Hände von zweifelhaften Akteuren wie dem chinesischen Regime fallen. Jeder Verstoß oder die Speicherung von Gensequenzierungsdaten außerhalb der USA wird mit einer Geldstrafe von 10.000 US-Dollar pro Fall geahndet. Die unerlaubte Nutzung von genetischen Daten von Patienten oder Testpersonen werden mit einer Strafe von bis zu 5.000 US-Dollar belegt.

Abgeordneter: „Jemand muss es tun“

Derzeit durchlaufen mehrere Gesetzesinitiativen zur Verhinderung von Organraub in China den Gesetzgebungsprozess in den USA: Der Stop Forced Organ Harvesting Act, der Falun Gong Protection Act und der Block Organ Transplant Purchases from China Act (BLOCK Act). Nachdem sie das Repräsentantenhaus und den Senat passiert hatten, werden sie derzeit in den zuständigen Ausschüssen beraten.

Ähnliche Gesetze oder Resolutionen wurden bereits in Israel, Spanien, Italien, Belgien, Norwegen, Taiwan und anderen Ländern verabschiedet. Auch die Europäische Union hat zwei Resolutionen gegen den Organraub an Falun Gong auf den Weg gebracht.