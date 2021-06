Tod nach Pfizer-Impfung: Twitter sperrt Medien-Konto wegen Bericht über 13-Jährigen

Die Sperrung von Twitter-Konten geht in die nächste Runde. Diesmal trifft sie eine eher konservativ ausgerichtete Nachrichtenseite aus den USA. Der Grund: Eine Twitter-Nachricht über einen 13-Jährigen, der drei Tage nach seiner Impfung gestorben ist.

Twitter sperrte kürzlich den Account einer konservativen Nachrichten-Website, nachdem sie über eine Frau berichtet hatte, die den Tod ihres 13-jährigen Neffen auf „Twitter“ veröffentlichte. Er sei drei Tage nach Erhalt einer zweiten Impfdosis von Pfizer gestorben.

„Unsere Familie ist am Boden zerstört“, schrieb Tami Burages in dem Tweet am Sonntag, den sie mittlerweile gelöscht hatte. Sie sei für die Impfung und habe auch ihren Sohn impfen lassen, aber ihr Neffe „Jacob ist jetzt tot“.

„Ich glaube zwar, dass der Impfstoff Millionen von Leben rettet. Aber sollte jedes unschuldige Kind ein Opferlamm in diesem Bestreben sein?“, so Tami auf „Twitter“. „Hätte Jacob die zweite Impfung nicht erhalten, wäre er unserer Meinung nach heute noch am Leben.“

Tami hat inzwischen die Nachricht auf „Twitter“ gelöscht, weil Medien den Tod ihres Neffen „politisiert“ hätten. Dies hat ihrer Familie noch mehr Schmerzen bereitet, schrieb sie am Dienstag.

Ein Sprecher von „Twitter“ bestätigte, dass das Konto der „National File“ für 12 Stunden „aus Versehen“ gesperrt wurde. Die konservative Plattform hat über den Fall von Tami Burages berichtet. Kurz darauf wurde das „Twitter“-Konto von „National File“ gesperrt. Die Sperre wurde inzwischen wieder aufgehoben.

WHO will Kinder vorerst nicht impfen lassen

Die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Impfstoffe sehen vor, dass die COVID-19-Impfstoffe derzeit Kindern nicht verabreicht werden sollten. Ein Beratungsgremium hat den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention im Mai empfohlen, dass der Impfstoff von Pfizer Kindern ab 12 Jahren verabreicht werden kann.

„Kinder sollten im Moment nicht geimpft werden“, steht fett gedruckt auf der Seite der WHO zu COVID-19-Impfstoffen.

Ein Sprecher der WHO sagte gegenüber der Epoch Times am Dienstag (22. Juni), dass „mehr Beweise über die Verwendung der verschiedenen COVID-19-Impfstoffe bei Kindern benötigt werden, um allgemeine Empfehlungen zur Impfung von Kindern gegen COVID-19 geben zu können“.

„Studien über Impfstoffe für Kinder sind noch im Aufbau und die WHO wird ihre Empfehlungen aktualisieren, wenn die Beweislage oder die epidemiologische Situation eine Änderung der Politik rechtfertigt“, sagte der Sprecher.

Im Mai erklärte die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel den Impfstoff COVID-19 von Pfizer für Kinder ab 12 Jahren für sicher. Bei einem Treffen des Beratungsgremiums der Behörde Mitte Juni waren jedoch die Experten uneins, ob der Impfstoff Kindern gegeben werden sollte.

Komitee: Lage erfordert keine Notfallzulassung

Einige Mitglieder des Komitees, die den Impfstoffen für Kinder skeptisch gegenüberstanden, sagten, sie seien besorgt über die Ergebnisse von israelischen Forschern. Sie haben eine erhöhte Anzahl von Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) bei Männern im Alter von 16 bis 30 Jahren festgestellt, nachdem sie den Pfizer-Impfstoff erhalten hatten.

„Wir brauchen auf jeden Fall einen Kinderimpfstoff, das ist nicht das Thema, die Frage ist, an welchem Punkt wir genügend Daten haben werden … Es gibt vier Krankenhausaufenthalte pro eine Million Kinder, das ist kein Notfall und ist eine sehr niedrige Hospitalisierungsrate“, sagte Cody Meissner, Professor für Kinderheilkunde an der Tufts University School of Medicine.

Unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich eines möglichen Zusammenhangs zwischen mRNA-Impfstoffen, wie sie von Pfizer oder Moderna hergestellt werden, und Myokarditis bei Kindern, sagte Meissner, dass die US-Behörden abwarten sollten.

„Bevor wir anfangen, Millionen von Jugendlichen und Kindern zu impfen, ist es wichtig, herauszufinden, was die Konsequenzen sind“, betonte er bei der Sitzung des Gremiums. „Ich glaube nicht, dass wir [eine Notfallzulassung] auch für Kinder rechtfertigen können“, sagte Meissner.

Vor einigen Wochen wurde das „Twitter“-Konto der ehemaligen Wahlkampfhelferin von Bill Clinton, Naomi Wolf, dauerhaft gesperrt. „Twitter“ begründete dies gegenüber den Medien damit, dass Wolf nach Angaben des Unternehmens Fehlinformationen über COVID-19-Impfstoffe verbreitet habe.

„Twitter“ und sein Geschäftsführer Jack Dorsey sind in den letzten Monaten wegen ihrer Richtlinien öfter in Kritik geraten. (sza)

(Mit Material von The Epoch Times USA)

