Trump-Unterstützer fühlen sich medial falsch dargestellt: „Wo sind unsere Rechte und unsere Freiheiten?“

Hunderttausende Unterstützer von Donald Trump haben sich am 6. Januar in Washington DC eingefunden, um zu ihrem Präsidenten zu stehen. Trump habe in seiner Rede nicht zur Gewalt aufgerufen - es sei alles ganz friedlich gewesen. Von der Gewalt im Kapitol zeigten sie sich erschüttert.

Am 7. Januar herrschte eine gedämpfte Atmosphäre und leere Straßen in der amerikanischen Hauptstadt Washington DC. Die Anhänger von Präsident Donald Trump waren noch dabei die Ereignisse des Vortages und die Bestätigung von Joe Biden durch die Wahlmännerstimmen im Kongress zu verarbeiten. Viele packten ihre Sachen und machten sich fertig für die Heimreise. Zeitgleich wurde ein Zaun um das Kapitol errichtet. Die Präsenz der Nationalgarde war offensichtlich.

Der Marine-Veteran Tony Good reiste aus Florida an, um US-Präsident Donald Trump sprechen zu hören. Seiner Meinung nach habe Trump in seiner Rede keinesfalls zu Gewalt aufgerufen. „Nein, absolut nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Anstiftung zum Krawall und zu seiner Überzeugung zu stehen“, sagte Good der amerikanischen Epoch Times. „Er hat niemandem gesagt, dass er randalieren soll. Er hat ihnen nur gesagt, dass es unser Recht ist, zu protestieren. Das ist ein Recht, das wir in Amerika haben.“

Good wurde in der Menge von seiner Gruppe getrennt. Er kehrte in sein Hotel zurück, um sich nach der Rede wieder mit seinen Freunden zu treffen. Er ging nicht zum Kapitol. Das bereut er jetzt. „Ich nenne den gestrigen Tag den ersten Tag eines 10-jährigen Krieges“, erklärte er. „Es wird 10 Jahre dauern, bis sich das Blatt wendet. So lange wird es dauern. Krieg im Sinne von (…) die Dinge wieder so zu verändern, so wie sie in Amerika sein sollten – in Bezug auf faire und freie Wahlen, auf die Wahlintegrität. Es wird nicht von heute auf morgen passieren, weil die Machthaber das nicht wollen. Sie wollen herrschen. Sie wollen die herrschende Klasse sein.“

Good meinte, er sei nicht überrascht von dem, was gestern passiert sei. Aber er fühle sich ein wenig traurig, „weil es eine Veränderung geben wird.“ Good sagte: „Wir müssen uns jetzt neu organisieren. Wir kämpfen gegen ein böses System. Wenn man alle Mainstream-Medien und Geldmittel gegen sich hat, wird es allerdings nicht so einfach sein“.

„Für dieses Land aufstehen„

Elizabeth Rowell flog alleine von Fort Lauderdale, Florida, in die Hauptstadt, um sich den Protesten anzuschließen. Sie fand Trumps Rede „leidenschaftlich“. „Ich habe mich kein einziges Mal unsicher gefühlt. Ich habe unterwegs viele tolle Patrioten getroffen. Die ganze Zeit, die wir dort waren, skandierten wir ‚U-S-A‘ und sangen die Nationalhymne“, erzählte sie.

Rowell führte weiter aus, dass sie sich jetzt irgendwie deprimiert fühle, weil sie „die Art und Weise, wie wir dargestellt wurden, nicht mag.“ „Die Medien stellen es so dar, als ob die (…) Leute, die reingegangen sind, jetzt den Rest von uns draußen repräsentieren würden. Als ob wir eine Bande von Rüpeln wären. Aber wir haben nichts getan. Wir waren alle nur da, um patriotisch zu sein und um unseren Präsidenten zu unterstützen“, meinte sie.

„Ich bin hierhergekommen, um mich für dieses Land einzusetzen. Ich denke, es wurde uns gestohlen. Ich werde Biden nicht als Präsident akzeptieren. Ich habe das Gefühl, dass die Welt wegen ihm den Bach runter gehen wird.“ Sie betonte, sie stehe weiterhin zu Donald Trump.

„Sehr desillusioniert“

Martha Todd, eine Rentnerin aus Lynchburg, Virginia, schilderte, dass sie sich bei der Protestkundgebung am 6. Januar gut gefühlt habe. Sie habe aber erst nach ihrer Abreise von der Erschießung Ashli Babbitts und der Erstürmung des Kapitols erfahren.

„Ich fühle mich schlecht über den Verlauf der Dinge, und ich kann nicht leiden, wie die Medien alles darstellen. Selbstverständlich lassen sie alles sehr desaströs klingen (…) wir seien Rabauken und gewalttätig. Das ist nicht wahr“, klagte sie. „Ich bin sehr desillusioniert. Aber ich unterstütze Biden sicher nicht. Seine Familie ist eine Verbrecherfamilie. Ich spüre, dass wir verloren sind. Ich habe aber nicht die Hoffnung verloren – es gibt immer Hoffnung. Es sind so viele Leute da draußen, die gegen Trump sind. Sie lügen und betrügen – wie soll man dagegen ankämpfen, wenn sie betrügen? Sie stecken alle unter einer Decke.“

„Ich bin enttäuscht“

Carol Logreco, die sich selbst als konservativ bezeichnete, reiste aus New Orleans an. Sie war im Ellipse Park und auch beim Kapitol. Sie wollte dort sein, um die Freiheit und die Möglichkeit, freie und faire Wahlen haben zu können, zu unterstützen. „Wir haben das Gefühl, dass wir unsere Rechte verlieren und dass wir am Rande einer sozialistischen oder marxistischen Gesellschaft stehen“, sagte sie. „Man kann die Indoktrination unserer Kinder und Studenten sehen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass dies die letzte wirkliche Möglichkeit war, sich zu äußern, bevor wir keine Chance mehr haben, das zu tun.“

Der gestrige Tag fühlte sich im Allgemeinen feierlich an, aber sie sah einige Aufwiegler in der Menge, die den Protest infiltrierten. „Ich bin enttäuscht. Entmutigt. Es fühlt sich wie Krieg an. Und ich denke, dies war eine Schlacht im Krieg. Ich meine keine physische Schlacht in einem Krieg, sondern eher eine philosophische. Wo stehen wir als Amerikaner, und wo sind unsere Rechte und unsere Freiheiten?“, erklärte Logreco.

„Die anderen können nach Portland und Seattle gehen und dort Gebäude niederbrennen und Polizeistationen übernehmen, und es wird ‚Summer of Love‘ genannt.“ In Zukunft, sagte sie, „müssen wir uns neu gruppieren und herausfinden, was der beste Weg ist, um noch gehört zu werden.“

„Das ist eine schwierige Situation“

Mike Morejon, ein Selbständiger aus Florida, fühlte sich nach dem 6. Januar „angeschlagen“. „Aufgrund dessen, was meine Eltern erlebt haben, verstehe ich den Ernst der Lage – das ist eine schlimme Situation“, erzählte er.

Seine Eltern lebten in Kuba, als Fidel Castro die Macht übernahm. Sie führten ein schwieriges Leben bis zu ihrer Flucht in den frühen 1970er Jahren. „Sie zwangen meine Mutter, in der Landwirtschaft zu arbeiten und sich vier Jahre lang aus Kuba herauszuarbeiten. Sie musste als 17-Jährige 14 Stunden am Tag Zuckerrohr schneiden und Obst und Gemüse pflücken (…) getrennt von ihrer Familie. Im Essen waren Maden und im Wasser schwammen Ratten“, führte er aus.

Er befürchtet eine ähnliche Zukunft in den Vereinigten Staaten unter der Kontrolle der globalistischen Eliten und des chinesischen kommunistischen Regimes. Trump habe sich gegen das chinesische Regime gestellt. „Unter früheren US-Präsidenten hatte China einen Freifahrschein“, sagte er. „Es sind die Globalisten, es sind die Eliten, und es ist China. Sie wollen uns besteuern, sie werden unsere Steuern erhöhen, sie wollen uns impfen, sie wollen uns unter staatlicher Kontrolle halten. Dorthin geht die Reise“, sagte Morejon.

Er kam, um die Verfassung zu unterstützen, „denn ohne eine Verfassung haben wir keine Rechte“, sagte er. „Ich bin für jeden echten Demokraten, der hier ist. Ich bin für jeden normalen Menschen, der hier ist.“

„Der Kampf ist nicht vorbei“



Kim Kramer flog aus New Orleans ein, um an einem „sehr optimistischen und aufschlussreichen“ Tag teilzuhaben. Mit „Menschen, die sich gegenseitig, unser Land und unseren Präsidenten unterstützen.“

Heute habe sie gemischte Gefühle.

„Ich wusste, dass dies eine Demonstration des Volkes war, um unseren Vertretern zu zeigen, dass wir unseren Präsidenten unterstützen. Ansonsten habe ich nichts anderes erwartet oder vorausgesehen“, sagte sie. „Der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich bin nicht übermäßig euphorisch darüber. Ich bin aber auch nicht deprimiert, weil ich denke, dass alles in den richtigen Händen liegt, in Gottes Händen. Es gibt diejenigen die Recht haben und die anderen werden entlarvt werden. Ich habe einen starken Glauben an Gott, und ich glaube, dass mit all unseren Gebeten und mit Gottes Hilfe (…) ich glaube, dass es einige wirklich gute Menschen gibt, die einen starken Glauben haben.“

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Seattle City Council Approves Nearly $4 Million in Cuts to Police Department (deutsche Bearbeitung ha)