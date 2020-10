Trump Arzt: US-Präsident seit 24 Stunden fieberfrei – Es geht ihm „sehr gut“

US-Präsident Donald Trumps Leibarzt Sean Conley hat Entwarnung zum Zustand des an Corona erkrankten Staatschefs gegeben. Es gehe Trump "sehr gut", sagte Conley am Samstagmittag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. Er bekomme Remdesivir, da es gut in die Behandlung passe, sagte der Mediziner auf Nachfrage.

Der Präsident sei seit 24 Stunden fieberfrei. Über einen Entlassungstermin aus dem Walter-Reed-Militärkrankenhaus könne man noch nichts sagen. Man wolle Trump aber zunächst für fünf Tage da behalten. Auch der First Lady, Melania Trump, gehe es sehr gut.

„Ich denke, dass es mir sehr gut geht“, sagte Trump in einem am Freitag (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichten Video aus dem Weißen Haus. Im Krankenhaus solle nun sichergestellt werden, dass alles gut verlaufe. Auch seiner ebenfalls mit dem Coronavirus infizierten Ehefrau Melania gehe es „sehr gut“, beteuerte der Präsident. Er danke allen für die „unglaubliche Unterstützung“.

Zeitgleich zur Veröffentlichung des Videos wurde Trump in das Militärkrankenhaus Walter Reed vor den Toren der Hauptstadt Washington eingeliefert. Nach Angaben seiner Sprecherin handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme auf Anraten der Ärzte. Der Präsident werde in den „kommenden Tagen“ vom Krankenhaus aus arbeiten.

Trump lief am frühen Freitagabend zu dem auf dem Rasen des Weißen Hauses wartenden Präsidentenhubschrauber Marine One. Der Präsident trug dabei eine Schutzmaske und reckte seinen Daumen in Richtung der Fotografen.

Der Hubschrauber landete nach kurzem Flug am Walter-Reed-Krankenhaus in Bethesda im Bundesstaat Maryland vor den Toren der US-Hauptstadt. Dort unterzieht sich Trump auch seinen alljährlichen medizinischen Untersuchungen.

Der 74-jährige Präsident hatte in der Nacht zum Freitag bekanntgegeben, dass er und seine Frau Melania positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Trump bekommt experimentellen Antikörper-Cocktail

Trump ist nach seiner Corona-Infektion mit einem experimentellen Antikörper-Cocktail behandelt worden. Der Präsident habe eine Dosis synthetischer Antikörper des US-Pharmakonzerns Regeneron erhalten, erklärte Trumps Leibarzt Sean Conley in einer am Freitag vom Weißen Haus veröffentlichten Mitteilung. Dabei handle es sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“.

Der Präsident nehme außerdem Zink, Vitamin D, das zur Bekämpfung von Schlafstörungen eingesetzte Mittel Melatonin, den Säurehemmer Famotidin und eine tägliche Aspirin zu sich.

„Der Präsident ist ermüdet, aber guter Dinge“, schreibt Conley. Trump werde von einem Expertenteam untersucht, das weitere Behandlungsvorschläge unterbreiten werde. Trumps ebenfalls mit dem Coronavirus infizierte Ehefrau Melania habe lediglich „leichten Husten und Kopfschmerzen“, erklärte der Arzt des Weißen Hauses.

Trump hatte in der Nacht auf Freitag bekanntgegeben, dass er und seine Frau positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der Präsident befindet sich deswegen im Weißen Haus in Quarantäne. Sein Stabschef Mark Meadows erklärte, der Präsident habe „leichte Symptome“.

Am Freitag wünschte Trumps Vorgänger Barack Obama dem Präsidenten gute Besserung. „Obwohl wir uns inmitten eines großen politischen Kampfes befinden, den wir sehr ernst nehmen, senden wir beste Wünsche an den Präsidenten und die First Lady“, sagte Obama bei einer Veranstaltung zum Sammeln von Wahlkampfspenden für Präsidentschaftskandidat Joe Biden. Er hoffe, dass das Ehepaar Trump und alle anderen vom Coronavirus Betroffenen die notwendige Betreuung erhielten.

Derweil erklärte die nordkoreanische Staatsagentur KCNA, Machthaber Kim Jong Un habe Trump eine Botschaft geschickt, um ihm und seiner Frau eine „möglichst schnelle“ Genesung zu wünschen. „Er hofft, dass sie das überstehen werden.“

Nach Angaben des US-Präsidialamtes hat Trump die Regierungsvollmacht bislang nicht an seinen Vizepräsidenten Mike Pence übertragen. (afp/dts/sua)

