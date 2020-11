Trump feuert Chef von Cybersicherheitsbehörde nach seiner Aussage: „Die sicherste Wahl in der Geschichte der USA“

Zwei Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Donald Trump den Chef der Cybersicherheitsbehörde CISA gefeuert, nachdem dieser die Präsidentschaftswahlen 2020 als die „sicherste in der amerikanischen Geschichte“ bezeichnet hatte.

US-Präsident Donald Trump gab die Kündigung des Chefs der Cybersicherheitsbehörde in einer Erklärung auf Twitter bekannt. Er beschuldigte darin Chris Krebs, eine „höchst inkorrekte“ Erklärung zur Sicherheit der US-Präsidentschaftswahl vom 3. November abgegeben zu haben.

„Die jüngste Erklärung von Chris Krebs zur Sicherheit der Wahl 2020 war insofern höchst inkorrekt, als es massive Unregelmäßigkeiten und Betrügereien gab – einschließlich der Stimmabgabe von Toten. Wahlbeobachter wurden nicht in die Wahllokale gelassen, ‚Pannen‘ in den Wahlmaschinen, welche die Stimmen von Trump auf Biden änderten, verspätete Stimmabgabe und vieles mehr“, schrieb der Präsident.

„Deshalb wurde Chris Krebs mit sofortiger Wirkung als Direktor der Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit entlassen“, so die Twitternachricht.

