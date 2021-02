Trump: Republikaner haben mit McConnell keine Chance zu gewinnen

Die Spaltung in der Republikanischen Partei nimmt sichtbare Züge an. Der ehemalige Präsident Trump übt Kritik an Senatsführer McConnell und sieht mit ihm an der Spitze keine Chance für den Erfolg der „Grand Old Party“.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump kritisierte in einem Statement die politische Haltung des Senatsminderheitenführers Mitch McConnell (R-Ky.). Die Republikanische Partei werde mit McConnell an der Spitze in der Zukunft keinen Erfolg haben, schrieb Trump.

In der Erklärung des ehemaligen Präsidenten, die durch seine „Save America“ Lobbygruppe am 15. Februar veröffentlicht wurde, wird McConnell für den Verlust der Senatsmehrheit in der Wahl 2020 verantwortlich gemacht.

McConnell hat die Corona-Schecks in Höhe von 2.000 US-Dollar nicht unterstützt und die Demokraten haben dies als Waffe bei den Wahlen eingesetzt. Sie haben den Wählern diese Schecks versprochen und somit die Stichwahlen in Georgia am 5. Januar gewonnen. „Es wurde zur Hauptwerbung der Demokraten und es war ein großer Gewinn für sie“, so Trump.

„Er wird nie tun, was getan werden muss, oder was für unser Land richtig ist“, schrieb Trump in dem Statement. Trump werde da, wo es nötig und angemessen ist, „Rivalen unterstützen, welche die Making America Great Again- und unsere America First-Politik befürworten“.

Wir wollen eine brillante, starke, nachdenkliche und mitfühlende Führung haben“, betonte der ehemalige Präsident.

Die „Grand Old Party“ („große alte Partei“) wird unter McConnells Führung niemals ein freies und faires Wahlsystem in der Zukunft sichern können.

Der Republikaner hätte, so Trump, auch „keine Glaubwürdigkeit in Bezug auf China, weil seine Familie beträchtliche Anteile an chinesischen Unternehmen besitzt“.

Der ehemalige Oberbefehlshaber bezog sich scheinbar auf McConnells Frau, Elaine Chao, die in der Trump-Administration als Verkehrsministerin tätig war und am 7. Januar zurücktrat.

Chao hat Berichten zufolge enge Verbindungen zu China durch das Schifffahrtsunternehmen ihrer Familie, die Foremost Group. Die „New York Times“ berichtete im Juni 2019, dass Chao zwar „keine formale Zugehörigkeit oder Beteiligung“ an dem Unternehmen ihrer Familie hätte, sie und ihr Ehemann jedoch mehrere Millionen US-Dollar an Geschenken von Chaos Vater erhalten hätten, der früher das Unternehmen leitete.

Chao hat dem Bericht zufolge das Unternehmen in China vorangetrieben und mit der Bank der chinesischen Regierung Kreditzusagen in der Größenordnung von „Hunderten Millionen Dollar“ abgesichert.

Chaos Familie hat neben der Reederei auch andere Verbindungen zum offiziellen China, darunter verschiedene Vorstandsposten in staatlichen Unternehmen und eine enge Beziehung zwischen Chaos Vater und dem ehemaligen Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Jiang Zemin.

Spaltung in der „Grand Old Party“

Trumps Aussage über McConnell bestätigt die wachsende Spaltung in der Partei zwischen von Trump gewählten Beamten und der Flügel, die von McConnell und der Kongressabgeordneten Liz Cheney (R-Wyo.) geführt wird – die im vergangenen Monat für die Entmachtung Trumps gestimmt hat.

Mehrere republikanische Senatoren, die für die Verurteilung des ehemaligen Präsidenten gestimmt haben, wurden anschließend von ihrem jeweiligen Staat kritisiert. Cheney wird inzwischen von einem republikanischen Rivalen für ihren Sitz im Wahljahr 2022 herausgefordert.

Während McConnell zwar für den Freispruch von Trump stimmte, machte er dennoch den ehemaligen Präsidenten für den Ansturm im Kapitol am 6. Januar verantwortlich. Der republikanische Führer schlug auch vor, dass Trump zivil- oder strafrechtlich belangt werden sollte, obwohl er im Senat freigesprochen wurde.

In einem Leitartikel für das „Wall Street Journal“ schrieb McConnell am 15. Februar, dass Trumps „Unterstützer das Kapitol stürmten, weil er die Unwahrheiten in das größte Megaphon der Welt ausschrie“. Sein Verhalten während und nach dem Chaos wäre „skrupellos“ gewesen.

Trump und seine Anwälte bestreiten, dass er die Gewalt am 6. Januar angestiftet hat.

Mit dem Argument, dass er Trump nur freigesprochen habe, um die Verfassung aufrechtzuerhalten, sagte der Senatsführer der Republikaner, dass die Verfassung „voraussetzt, dass jeder, der vom Senat verurteilt wird, ein Amt haben muss, aus dem er entfernt werden kann“. „Das bedeutet nicht, dass das Verlassen des Amtes Immunität vor der Rechenschaftspflicht bietet.“

In Bezug auf zukünftige Kongressrennen sagte McConnell gegenüber „Politico“, dass er keine von Trump unterstützten Kandidaten fördern werde, wenn er glaubt, dass es ihnen an Glaubwürdigkeit fehlt.

Mein Ziel ist es, die Republikanische Partei auf jede erdenkliche Weise mit Kandidaten zu vertreten, die im November gewinnen können“, sagte er.

„Einige von ihnen können Leute sein, die der ehemalige Präsident schätzt. Einige von ihnen mögen es nicht sein. Die einzige Sache, die mich interessiert, ist die Wählbarkeit. Ich denke, die Wählbarkeit ist der entscheidende Punkt – nicht wer wen unterstützt.“

(Mit Material von The Epoch Times USA/sza)

