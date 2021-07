Trump: Republikaner werden die Meinungsfreiheit in Amerika wiederherstellen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump bei einer Kundgebung am 3. Juli 2021 in Sarasota, Florida – trotz Unwetter. Foto: Eva Marie Uzcategui/Getty Images

Amerikaner haben keine Redefreiheit mehr, erklärte der frühere Präsident Donald Trump in Sarasota, Florida. „Wir werden Amerika wieder mächtig machen, wir werden Amerika wieder reich machen, wir werden Amerika wieder stark machen, wir werden Amerika stolz machen“, sagte Trump.

Der ehemalige Präsident Donald Trump warnte bei seiner zweiten „Save America“-Kundgebung am Samstagabend, dass die Amerikaner keine Redefreiheit mehr haben. Er beschrieb ein mächtiges System der „Medien- und Online-Zensur“, welches nur die Sicht der Demokraten auf die Politik darstellt. Dies schließe auch mit ein, dass Trump die Demokratie angreife, indem er möglichen Wahlbetrug diskutiere.

„Wir haben ein wirklich krankes Wahlsystem, es muss geändert werden“, sagte der 45. Präsident Tausenden Unterstützern, die sich in der Robarts Arena in Sarasota, Florida, versammelt hatten.

„Denken Sie daran, ich bin nicht derjenige, der versucht, die amerikanische Demokratie zu untergraben“, sagte er als Antwort auf die Behauptungen der Altmedien und der Demokraten. „Ich bin derjenige, der versucht, die amerikanische Demokratie zu retten.“

Demokraten und Republikaner tragen seit den chaotischen Wahlen im Jahr 2020 einen heftigen Schlagabtausch aus und warten auf die Ergebnisse einer vollständigen Prüfung für Maricopa County in Arizona, die unabhängig vom Außenministerium durchgeführt wurde. Es wird erwartet, dass weitere Prüfungen in anderen Gerichtsbarkeiten folgen.

„Wir können nicht zulassen, dass sie uns unsere freie Meinungsäußerung nehmen, damit wir nicht über korrupte Wahlen sprechen können. Sonst hast du … das ist Kommunismus. Das machen sie in diesen kommunistischen Ländern, man hat keine Stimme“, warnte Trump.

Kommunistische und sozialistische Staaten wie Kuba und Venezuela sind nach wie vor in sich wiederholende Zyklen umkämpfter Wahlen verwickelt, wobei ihre Bevölkerungen in die Anerkennung zweier Staatsoberhäupter gespalten sind und beide Seiten die jeweils andere des Wahlbetrugs beschuldigen.

„Demokraten haben COVID zum Betrügen benutzt“

„Demokraten haben COVID zum Betrügen benutzt. Sie haben die Regeln in Schlüsselstaaten illegal geändert. Sie haben die Stimmen gestohlen“, fuhr Trump fort. „Sie haben die Anforderungen an die Unterschriftsprüfung abgeschafft, ein leistungsfähiges System für Medien und die Online-Zensur ihrer Gegner geschaffen und alles in ihrer Macht Stehende getan, um Betrug zu erleichtern, genau wie sie es in einem Drittweltland tun würden. Das ist bei dieser Wahl passiert.“

Trump erwähnte besonders das Right Side Broadcasting Network (RSBN), das von YouTube nur wenige Stunden vor der Kundgebung für eine Woche vom Live-Streaming auf ihrem Kanal gesperrt wurde. RSBN überträgt seit Juli 2015 Feeds von Trumps öffentlichen Auftritten. Nach der Suspendierung migrierte das Unternehmen auf die Videoplattform Rumble, um Trumps Rede zu streamen.

Der ehemalige Präsident erwähnte auch, wie linke Milliardäre bei den Wahlen 2020 mutmaßlich ungesicherte Briefkästen finanziert hätten. Er nannte Facebook als Beispiel und bezog sich dabei auf Berichte, denen zufolge Facebooks CEO Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan teilweise eine gemeinnützige Organisation finanzierten, die unregelmäßig 350 Millionen US-Dollar an fast 2.500 Wahlbeamte in 48 Bundesstaaten und im District of Columbia verteilte – was zu einer Erhöhung der Wahlbeteiligung für die Demokraten führen könnte.

Trump, getreu der erklärten Mission seines Wahlkampfbüros „Save America“, sagte, er werde weiterhin daran arbeiten, die Unterstützung für „Republikaner oder MAGA“ bei den bevorstehenden Wahlen 2022 zu sichern, mit dem Ziel, das Repräsentantenhaus und den Senat zurückzuerobern.

Aber um dies zu tun, sagte der 75-Jährige, seien Maßnahmen erforderlich, um das Vertrauen und die Transparenz für alle Amerikaner in die Wahlsysteme des Landes wiederherzustellen.

Republikaner wollen künftige Wahlen sichern

„Wir haben sie 2016 überrascht. Und dann arbeiten sie vier Jahre lang daran, dass so etwas nicht noch einmal passiert“, sagte Trump über die Demokraten und warf ihnen Wahlbetrug vor.

Er stellte erneut die Stimmenzahl von Präsident Joe Biden infrage und sagte, es sei ihm schwer zu glauben, dass Biden mehr Stimmen von Schwarzen bekommen habe als Präsident Barack Obama. Trump glaubt, dass sich seine Behauptungen über eine „manipulierte Wahl“ als richtig erweisen werden – ebenso wie viele andere Dinge, einschließlich der Wuhan-Virus-Lab-Leak-Theorie und seine Grenzpolitik.

„Ich frage mich, worüber ich als nächstes Recht haben werde. Vielleicht werden es die Wahlen sein, vielleicht“, sagte er.

Trump sagte, dass die Republikaner im ganzen Land sich zusammenschließen, um künftige Wahlen zu sichern. Sie wollen die Gesetzgebung voranbringen, um eine Wähler-ID, eine Überprüfung der universellen Signatur, eine Bestätigung der Staatsbürgerschaft, eine Integritätskontrolle der Verwahrungskette und aktualisierte Wählerlisten zu verlangen.

„Das ist vor den Wahlen, nicht nach den Wahlen“, fügte Trump inmitten seiner Kritik an den vor den Wahlen 2020 beschlossenen Maßnahmen der Demokraten zur Erweiterung des Wählerzugangs hinzu. Von diesen sagt er, dass sie die Sicherheit der Wähler im Namen der Notwendigkeit verringerten, während der Pandemie den Menschen die Wahl zu ermöglichen.

Er sagte, dass die Republikaner „das Recht auf freie Meinungsäußerung in Amerika wiederherstellen werden, das wir nicht haben“.

Hunderte Trump-Unterstützer hatten sich bereits über Nacht für die Veranstaltung versammelt. Eine große Menge Menschen blieb bis nach 20 Uhr für Trumps Rede vor Ort – trotz eines Gewitters vor Tropensturm Elsa.

„Staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten“

Trump bemerkte, dass, wenn die amerikanischen Wähler an die Integrität der Wahlen 2020 glauben würden, nicht mehr so ​​viele Menschen an seinen Kundgebungen teilnehmen würden.

„Wenn wir die Wahl verloren hätten … hätte ich keine Menschenmenge, die über das hinausgeht, was das Auge sehen kann und die in einem Gewitter stehen bleibt“, sagte er über die Menge. Er scherzte, dass einige der anwesenden Frauen vom strömenden Regen „etwas Durcheinander“ aussehen, und fügte hinzu: „Aber die Wahrheit ist, du siehst jetzt schöner aus als beim Besuch des Schönheitssalons …“.

Er wies auch rechtliche Schritte der New Yorker Staatsanwälte zurück, die Anklage gegen sein Unternehmen, die Trump Organization, und ihren Finanzchef Allen Weisselberg wegen „Nebeneinkünften“erhoben haben.

„Das nennt man wirklich staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten. Es ist eine schreckliche, schreckliche Sache“, sagte Trump über die rechtlichen Bemühungen und stellte sie den Fällen von Mord und Menschenhandel gegenüber, die seiner Meinung nach von der Staatsanwaltschaft nicht in vollem Umfang verfolgt wurden. Weisselberg hat sich der Anklage nicht schuldig bekannt.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, nahm an der Kundgebung nicht teil. Beide hatten entschieden, dass der Gouverneur in Südflorida bleiben würde, um die Wiederaufbaubemühungen nach dem Zusammenbruch der Eigentumswohnungen in Surfside sowie die Vorbereitungen auf den Sturm Elsa zu überwachen. Das berichtete der Vorsitzende der GOP des Staates, Senator Joe Gruters, in den lokalen Medien.

Auf Trumps Rede folgte ein Feuerwerk zur Feier des Unabhängigkeitstages, als „56 tapfere Patrioten in Philadelphia stolz unsere Unabhängigkeit erklärten und kühn die ewige Wahrheit verkündeten, dass wir alle durch die allmächtige Hand unseres Schöpfers gleich gemacht wurden“, sagte Trump.

„Mit dem Geist des 4. Juli 1776, der sich in unseren Seelen bewegt … Wir werden unsere Wahlen wieder frei und sicher machen, wir werden Amerika wieder mächtig machen, wir werden Amerika wieder reich machen, wir werden Amerika wieder stark machen, wir werden Amerika stolz machen. Wir werden Amerika wieder sicher machen und wir werden Amerika wieder großartig machen“, sagte Trump in seinen Schlussworten.

Der Artikel erschien zuerst in The Epoch Times: Trump Promises to Restore Free Speech in America (Deutsche Bearbeitung ks)

