Trumps Anwälte zu Nevada: 42.000 Personen wählten doppelt, 1.500 Stimmzettel von Toten

Auch im US-Bundesstaat Nevada ist massiver Wahlbetrug aufgedeckt worden.

Die Anwälte von Präsident Donald Trump stellten am Donnerstag (3. Dezember) vor einem Gericht des Bundesstaates Nevada fest, dass es in Carson City Wahlbetrug gab und forderten, dass Zehntausende Stimmen für ungültig erklärt werden sollten.

Die Anwälte, die auch Abgeordnete der Republikaner vertreten, sagten vor Gericht, dass etwa 42.000 Wähler in Nevada „zweimal gewählt“ hätten. 2.468 Wähler hätten ihren Wohnsitz legal in ein anderes Land oder einen anderen Bundesstaat verlegt, 1.500 Wähler seien von der Sozialversicherungsverwaltung als verstorben aufgelistet worden, etwa 20.000 Wähler hätten eine Postanschrift außerhalb Nevadas und 6.000 Wähler hätten Briefkästen an leerstehenden Objekten als bewohnt markiert.

-2,468 votes by voters that legally changed their address to another state or country

-Appx 42k voters who voted twice in NV

-Appx 1,500 voters listed as deceased by the SSA

-Almost 20k NV voters with a non NV mailing address

-Appx 6k USPS flags on vacant addresses — Nevada GOP (@NVGOP) December 3, 2020

Sie legten auch Beweise vor, die fast 8.000 Stimmzettel zeigen, die „von Wählern mit nicht existenten Adressen abgegeben wurden, und etwa 15.000 Wähler, die laut der GOP von Nevada „auf leerstehende oder gewerbliche Immobilien registriert waren.

Der Vorsitzende der American Conservative Union, Matt Schlapp, der Trumps Klagen in Nevada unterstützt, sagte diese Woche im „Washington Examiner“: „In meiner jahrelangen Erfahrung in der Politik habe ich noch nie so viele illegale Abstimmungen erlebt, wie wir sie in Clark County, Nevada, dokumentiert haben. Es ist ein Ausmaß an Korruption, von dem ich dachte, dass es in einem modernen, freien Land nicht passieren könnte“.

Der Richter von Nevada, James Russell, sagte am Donnerstag, er müsse auf der Grundlage von Beweisen entscheiden, die von Trumps Anwälten und den Anwälten der Demokraten angeführt werden. Berichten zufolge sagte der Richter, er werde am Freitag über den Fall entscheiden.

Vor der Anhörung schrieb die GOP von Nevada auf Twitter, dass sie über 20 Beweise zur Untermauerung ihrer Feststellungen verfügt.

We have 20 binders containing 8,000 pages of evidence that will be presented in just a few minutes showing what took place this election in Nevada! pic.twitter.com/oOEpl4HCCW — Nevada GOP (@NVGOP) December 3, 2020

„Wir haben Zeugenaussagen von mehreren Personen, die berichten, dass die bei der Wahl verwendeten USB-Laufwerke zeigen würden, dass sich die Abstimmungsergebnisse über Nacht geändert haben“, fügte die Gruppe auf Twitter hinzu. „Das bedeutet, dass mitten in der Nacht während der vorfristigen Stimmabgabe und am Wahltag Stimmen auf diesen Wahlgeräten erscheinen oder verschwinden würden“, fügte die Gruppe auf Twitter hinzu.

Der demokratische Anwalt Kevin Hamilton sagte, es gebe keine Möglichkeit zu sagen, wer bei der Wahl für wen gestimmt habe. Auch Russell schloss sich seiner Erklärung an.

„In einem Gericht sind es Beweise, die zählen, nicht Tweets oder das Getöse in den sozialen Medien, nicht Hörensagen oder Spekulationen, es sind Beweise, und das ist es, was in den Akten vor dem Gericht fehlt“, sagte er, wie „Fox News“ berichtete.

Aber Trump-Anwalt Jesse Binnall sagte, dass ihre Beweise zu den Wählerlisten teilweise über DMV-Aufzeichnungen (Verkehrsamt) beschafft wurden.

„Mitten in der Nacht tauchten Stimmen auf, und dann tauchten sie noch einmal auf, ohne Erklärung, es gibt keine vernünftige Erklärung“, sagte Binnall laut „8NewsNow“. Er fügte hinzu: „Diese Wahl wurde leider gestohlen. Wir können vor solchen Beweisen nicht die Augen verschließen. Wir können nicht zulassen, dass eine Wahl gestohlen wird“.

Staatssekretäre in Swing States sagten, sie hätten keine Beweise für Wahlbetrug oder Unregelmäßigkeiten gesehen, die das Wahlergebnis ändern würden.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Trump Lawyers: 1,500 Dead Voters Cast Ballots, 40,000 Voted Twice in Nevada (Deutsche Bearbeitung von nmc)