Trumps Mega-US-Zollpaket: Welche Zölle gelten ab wann und für wen?

US-Präsident Donald Trump hat seine Zollpolitik fortgesetzt: Am Mittwoch folgten weitere Zöll-Ankündigungen. Trump bezeichnete den 2. April als „Befreiungstag“ für die US-Wirtschaft.

„Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem die amerikanische Industrie wiedergeboren wurde, als der Tag, an dem Amerika sein Schicksal zurückerobert hat, und als der Tag, an dem wir begonnen haben, Amerika wieder reich zu machen“, sagte der 78-Jährige.

Auch engen Handelspartnern warf er vor, die USA bisher mit ihrer Zollpolitik „geplündert und vergewaltigt“ zu haben. Über die Europäer sagte er erneut, sie zögen die USA „über den Tisch“. Die Einzelheiten der jüngsten Zoll-Ankündigungen.

Neue wechselseitige Zölle

Am 5. April tritt um 12.01 Uhr (Ortszeit, 06.01 MESZ) für Handelspartner weltweit ein „Mindestzoll“ in Höhe von zehn Prozent in Kraft.

Höhere Zölle für die nach Ansicht des Weißen Hauses „schlimmsten Übeltäter“ sollen am 9. April um 12.01 Uhr (Ortszeit, 06.01 Uhr MESZ) in Kraft treten. Dabei werden jene Länder ins Visier genommen, die aus Sicht der USA besonders hohe Handelsbarrieren für amerikanische Produkte haben.

Die höheren Zusatzzölle betreffen wichtige Handelspartner der USA, darunter auch enge Verbündete wie die Europäische Union. Importe aus der EU werden mit Aufschlägen von 20 Prozent belegt.

LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025

Auch weitere wichtige Handelspartner sind betroffen: Indien wird mit Aufschlägen von 26 Prozent belegt, Südkorea mit 25 Prozent und Japan mit 24 Prozent.

Besonders hart dürften die neuen Zölle China treffen – das Land, mit dem die USA das größte Handelsdefizit haben. China muss mit neuen Aufschlägen von 34 Prozent rechnen. Diese Aufschläge gelten zusätzlich zu bereits erhobenen Zöllen: Seit dem 4. März gelten zusätzlich Zölle von 20 Prozent auf chinesische Importe in die USA. Der neue Zusatzzoll auf chinesische Importe beläuft sich damit auf insgesamt 54 Prozent.

Trump nannte die Höhe der vorgesehenen Zölle für die jeweiligen Länder „ungefähr die Hälfte von dem, was sie von uns verlangen und verlangt haben“.

Ausnahmen

Einige Waren wie Kupfer, Arzneimittel, Halbleiter, Holz, Gold und „bestimmte Mineralien“ werden nach Informationen des Weißen Hauses nicht von den am Mittwoch vorgestellten gegenseitigen Zöllen betroffen sein. Auch die wichtigen US-Partner Kanada und Mexiko sind US-Regierungsvertretern zufolge von den neuen Zöllen ausgenommen.

Trump hatte zuvor Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren aus beiden Ländern verhängt, diese Zölle gelten weiterhin.

Auch Kuba, Belarus, Nordkorea und Russland sind von Trumps neuen reziproken Zöllen nicht betroffen, da sie bereits mit Sanktionen belegt seien, die „jeden sinnvollen Handel ausschließen“, erklärte das Weiße Haus.

Weitere Zölle

Am Donnerstag treten zudem neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte in Kraft. Zuvor hatte Trump bereits Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt, die ab Freitag auch auf Bierkonserven und leere Aluminiumdosen ausgeweitet werden.

Mitarbeiter des Weißen Hauses sagten am Mittwoch, dass Trump ähnliche Maßnahmen für Halbleiter, Arzneimittel und möglicherweise wichtige Mineralien in Betracht zieht.

Lesen Sie auch Bis zu 49 Prozent – Trump verkündet historisches Zollpaket

Unabhängig davon kann seit dem 2. April ein drastischer Strafzoll in Höhe von 25 Prozent für Länder gelten, die Öl und Gas aus Venezuela beziehen. Diese Maßnahme könnte insbesondere China und Indien hart treffen, wohin das südamerikanische Land unter dem Druck von US-Sanktionen einen Teil seiner Exporte verlagert hatte.

Trump hat einen ähnlichen Strafzoll für Käufer von russischem Erdöl angedroht für den Fall, dass es keine Einigung für ein Ende des Ukraine-Krieges gibt.

Päckchen aus China

In einer separaten Anordnung wies Trump am Mittwoch die Abschaffung der Zollbefreiung für kleinere Pakete aus China ab dem 2. Mai an. Von dieser Regelung profitierten vor allem die in China gegründeten Online-Plattformen Shein und Temu.

Auf Produkte, die im Rahmen des bisherigen „Schlupflochs“ für Einfuhren aus China in die USA versandt werden, wird nun ein Zollsatz von entweder 30 Prozent ihres Wertes oder 25 Dollar pro Artikel erhoben. Nach dem 1. Juni ist eine Erhöhung des Betrag auf 50 Dollar pro Artikel vorgesehen. (afp/red)