Trumps vollständige Antwort auf die Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs zur Steuererklärung

Obwohl der ehemalige US-Präsident Donald Trump nicht mehr im Amt ist, füllt er weiterhin die Schlagzeilen. Ein Gerichtsurteil des Supreme Court erlaubt seine Steuerakten einsehen zu lassen. Er vermutet darin, einen Coup der Demokraten und des amtierenden demokratischen Bürgermeisters, ihn als politischen Gegner ausschalten zu lassen.

Auf die Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs, einem Staatsanwalt in Manhattan Einsicht in die Steuerakten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu gewähren, reagierte Trump mit einer Erklärung. Ihm zufolge handelt es sich um die Fortsetzung der „Hexenjagd“ gegen ihn.

Zuvor hatte Trumps ehemalige Buchhalterfirma Mazars USA eine Vorladung erhalten, Trumps Steuerunterlagen und Finanzdokumente an ein Geschworenengericht zu übergeben. Die gerichtliche Vorladung wurde von Manhattans Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance, einem Demokraten, einberufen. Die Richter des Obersten US-Gerichtshofs wiesen Trumps Antrag zurück.

Hier ist die vollständige Erklärung, die Trump per E-Mail veröffentlicht hat:

„Diese Untersuchung ist eine Fortsetzung der größten politischen Hexenjagd in der Geschichte unseres Landes. Sei es der nicht enden wollende 32 Millionen Dollar Mueller-Schwindel, der bereits alles untersucht hat, was nur untersucht werden konnte, „Russland Russland Russland“, wo man aufgedeckt hat, dass es „keine Geheimabsprache“ gab, oder zwei lächerliche, von „Crazy Nancy“ inspirierte Amtsenthebungsversuche, bei denen ich NICHT SCHULDIG befunden wurde. Es nimmt einfach kein Ende!

Seit mehr als zwei Jahren hat die Stadt New York also fast jede meiner Transaktionen unter die Lupe genommen. Einschließlich der Suche nach Steuererklärungen, die von einer der größten und renommiertesten Anwalts- und Wirtschaftsprüfungsfirmen in den USA erstellt wurden. Die Tea Party [eine US-amerikanische Protestbewegung] wurde von der IRS [Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten] weit besser behandelt als Donald Trump.

Der Oberste Gerichtshof hätte diesen „Angelausflug“ [abwertender Ausdruck für Untersuchung] niemals zulassen dürfen, aber sie haben es getan. Das ist etwas, das bisher keinem Präsidenten passiert ist. Es wurde alles von den Demokraten angezettelt, an einem total demokratischen Ort, der Stadt und dem Staat New York, der von einem gut dokumentierten Feind von mir, Gouverneur Andrew Cuomo, komplett kontrolliert und dominiert wird.

Dies sind Angriffe von Demokraten, die bereit sind, alles zu tun, um die fast 75 Millionen Menschen zu stoppen, die bei der Wahl für mich gestimmt haben (die mit Abstand meisten Stimmen, die je ein amtierender Präsident je erhalten hat). Eine Wahl, von der viele Menschen und Experten meinen, dass ich sie gewonnen habe. Ich stimme zu!

Das neue Phänomen der „Kopfjagd“ von Staatsanwälten und Generalstaatsanwälten – die versuchen, ihre politischen Gegner mit dem Gesetz als Waffe auszuschalten – ist eine Bedrohung für das Fundament unserer Freiheit. So wird es in Ländern der Dritten Welt gemacht. Noch schlimmer sind diejenigen, die für Staatsanwalts- oder Generalstaatsanwaltschaften in weit links stehenden Staaten und Rechtssystemen kandidieren und versprechen, einen politischen Gegner auszuschalten. Das ist Faschismus, nicht Gerechtigkeit – und das ist genau das, was sie versuchen, in Bezug auf mich zu tun, nur dass die Menschen in unserem Land nicht dafür einstehen werden.

In der Zwischenzeit sind die Morde und Gewaltverbrechen in New York City rekordverdächtig angestiegen, und es wird nichts dagegen unternommen. Unseren gewählten Beamten ist das egal. Alles, worauf sie sich konzentrieren, ist die Verfolgung von Präsident Donald J. Trump.

Ich werde weiterkämpfen, so wie ich es in den letzten fünf Jahren getan habe (schon bevor ich erfolgreich gewählt wurde), trotz all der Wahlverbrechen, die gegen mich begangen wurden. Wir werden gewinnen!“

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: READ: Trump’s Full Response to Supreme Court Tax Return Decision (deutsche Bearbeitung von aa)

