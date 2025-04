Trumps Zölle haben eine lange Vorgeschichte

Über 50 Länder haben laut US-Finanzminister Scott Bessent die Trump-Regierung kontaktiert, um über die am 2. April angekündigten Zölle zu verhandeln. Die Entscheidung liege bei Trump, sagte Bessent dem Sender NBC. Der US-Präsident habe mit den Zöllen „ein maximales Druckmittel geschaffen“. „Ich denke, wir müssen abwarten, was die Länder anbieten und ob es glaubwürdig ist.“

Weltweit stürzten die Börsenkurse ab. Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um 7,35 Prozent, nachdem er am Freitag bereits um 2,75 Prozent gesunken war. Auch Seoul und Sydney verbuchten Verluste, in Sydney begann der Handelstag mit einem Minus von 6,09 Prozent.

Angesichts der Börsenturbulenzen sagte Trump, er wolle nicht, dass die Märkte fallen. „Aber manchmal muss man Medikamente nehmen, um etwas in Ordnung zu bringen.“

Trump ist bereit, unter Bedingungen über eine Lockerung der neuen Zölle auf Einfuhren in die USA zu sprechen. „Ich möchte das Defizitproblem lösen, das wir mit China, der Europäischen Union und anderen Ländern haben“, sagte Trump auf einem Rückflug nach Washington. „Wenn sie darüber reden wollen, bin ich offen für Gespräche.“

Das Problem der US-Zölle ist nicht neu. Bereits in seiner ersten Amtszeit arbeitete Trump daran.

Im Juni 2018 schlug Trump beim G7-Treffen in Kanada eine Freihandelszone vor. Er warb für eine gemeinsame Zone ohne Zölle und Subventionen. Damals sagte er: „Keine Zölle, keine Barrieren. Das ist die Weise, wie es sein sollte“. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm an dem Gipfel teil.

Trump bot an, die USA und die EU könnten sämtliche Zölle, Handelsbarrieren und Subventionen abschaffen, dann gebe es „endlich einen freien Markt und einen fairen Handel“. Er hoffte, dass sich die EU darauf einlasse, die USA seien „bereit“, twitterte der US-Präsident. Doch er zweifelte daran, dass die EU zustimmen würde.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready – but they won’t!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018