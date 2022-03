Ukraine im Krieg: Kurstadt wurde zum Zufluchtsort

Eine Stadt in der Westukraine ist zur Heimat für viele Flüchtlinge geworden. Die Einwohnerzahl hat sich in den letzten Wochen mehr als verdoppelt. NTD-Reporter Dan Skorbach ist in der Ukraine unterwegs und hat mit dem Bürgermeister der Stadt gesprochen.

Dies ist Truskavets, eine ukrainische Stadt an der polnischen Grenze. Sie ist berühmt für ihre Mineralquellen und gilt als eine der beliebtesten ukrainischen Kurstädte.

„Unsere Stadt liegt in der Westukraine, 70 Kilometer von Lviv und etwa genauso weit von der Grenze zu Polen entfernt. Sie hat eine fast 200-jährige Geschichte als Kurort. Früher gehörte sie zum österreichisch-ungarischen Reich, dann zu Polen, dann zur Sowjetunion. Und jetzt, seit 1991, gehört sie zur Ukraine.“

„Das wichtigste gesündeste Mittel, das wir hier anbieten, ist unser Mineralwasser sowie die Spa-Behandlungen. Dieses Wasser hat sich als sehr wirksam bei Krankheiten im Zusammenhang mit dem Harn- und Magen-Darm-Trakt erwiesen.“ – Andriy Kulchynskiy, Bürgermeister von Truskavets, Ukraine.



Der Bürgermeister erzählte uns, dass vor dem Krieg etwa 20.000 Ukrainer in der Stadt lebten. Seit Kriegsbeginn sind es nun etwa 50.000 Menschen in Truskavets.

„In der Tat sind sehr viele Menschen hierhergekommen und wurden untergebracht – ein paar Tage vor dem Krieg, weil man wusste, dass der Krieg bald ausbrechen würde. Einige Menschen waren bereits da, einige waren über die Grenze in europäische Länder gegangen. Und als der Krieg ausbrach, begann die Massenevakuierung mit Zügen, Bussen und Autos. Wenn Sie durch die Straßen gehen, werden Sie sehen, wie viele Autos geparkt sind.“ – Andriy Kulchynskiy.

Der Bürgermeister erzählte uns, wie er mit dem Problem umgeht, obwohl er zu 100 Prozent überlastet ist:

„Aber wir wissen, was unsere Aufgabe ist. Die Menschen brauchen unsere Hilfe, weil Soldaten im Osten, Norden und Süden der Ukraine kämpfen, um ihre Familien zu schützen. Einige ihrer Familienmitglieder sind hier in Truskavets. Unsere Aufgabe ist es, sie willkommen zu heißen, sie unterzubringen, sie mit Essen zu versorgen und dafür zu sorgen, dass sie es so bequem wie möglich haben. Das ist ukrainisches Gebiet, also müssen wir alles tun, um sie mit allem zu versorgen, was wir können.“

Aber nicht jeder, der nach Truskavets kommt, bleibt auch dort. Manche kommen, um sich auszuruhen und dann zu entscheiden, was sie als Nächstes tun werden. Sie ziehen weiter in eine andere Stadt mit besseren Unterkünften oder überqueren die Grenze nach Polen.