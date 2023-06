USA: Zahlungsunfähigkeit abgewendet – Der Deal könnte mehr kosten als er spart

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, am 25. Mai 2023 im Gespräch mit Pressevertretern im US-Kapitol in Washington, D.C. Foto: Alex Wong/Getty Images

Auch der US-Senat hat den Gesetzentwurf zur Aussetzung der Schuldenobergrenze gebilligt. Die Zahlungsunfähigkeit der USA ist damit in letzter Minute abgewendet worden. Konservative Republikaner sind jedoch mit dem Deal unzufrieden.

Am späten Donnerstagabend (Ortszeit) hat auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf gebilligt, der die staatliche Obergrenze vorerst aussetzt. Damit ist die Zahlungsunfähigkeit der USA erst einmal abgewendet. Finanzministerin Janet Yellen hatte vor wenigen Wochen in einem Brief an den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, darauf hingewiesen, dass di…