Utah-Generalstaatsanwalt Sean Reyes: Wahlprozess ist „kompromittiert“ – er werde Trump unterstützen

Der Generalstaatsanwalt von Utah, Sean Reyes, kündigte am Freitag an, dass er Klagen aus dem Rechtsteam von Präsident Donald Trump unterstützen werde, die auf vermeintlich „kompromittierte Wahlprozesse“ in mehreren umkämpften Bundesstaaten abzielen.

Der Republikaner Reyes behauptete, der ehemalige Vizepräsident Joe Biden und seine Verbündeten wüssten, dass Trump „gewinnen wird, wenn nur verifizierte legale Stimmen gezählt werden“. Er unterstreicht damit eine Behauptung Trumps über angeblichen Wahlbetrug.

Wir sorgen dafür, dass das geschieht, aber es sieht so aus, als müssten die Gerichte darüber entscheiden“, sagte er auf Twitter.

Reyes sagte, dass er sich Urlaub genommen habe, um „Rechtsstreitigkeiten in mehreren“ Bundesstaaten „vorzubereiten und zu unterstützen“. Es ist nicht klar, welche Bundesstaaten er meinte. Deseret News berichtete, dass er sich in zurzeit in Nevada befindet, wo eine vom Trump-Team eingereichte Klage anhängig ist.

Trumps Anwälte reichen Klagen in „Battleground-States“ ein

Trumps Team reichte Klagen in Pennsylvania, Georgia, Michigan und Nevada ein. Das Team kündigte zudem an, eine Klage in Arizona einzureichen.

Die Stimmen in diesen Bundesstaaten sowie in Alaska, North Carolina werden noch ausgezählt.

In Nevada behauptete das Anwaltsteam von Trump, dass in Clark County, zu dem auch die demokratische Hochburg Las Vegas gehört, Tausende von Stimmen von außerhalb des Staates abgegeben wurden.

Generalstaatsanwalt von Nevada dementiert Trumps Vorwürfe

Der Generalstaatsanwalt von Nevada, Aaron Ford, ein Demokrat, sagte am Freitag gegenüber CBS News, dass die Klage unbegründet sei und dass es eine „letzte verzweifelte Anstrengung“ sei, „die Wahl zu verhindern“.

„Wenn man einen Blick auf die Liste wirft, die [die Trump-Kampagne] vorgelegt hat … ist eines der ersten Dinge, die heraussticht, dass auf dieser Liste viele Militäradressen stehen. Was im Anschreiben steht, ist, dass es den Anschein hat, als hätten diese Leute unsachgemäß Briefwahlzettel abgegeben“, sagte Ford und fügte hinzu, dass dies „reine Spekulation“ sei.

Trump sagt „langen juristischen Kampf“ voraus

Trump ließ bisher nicht erkennen, dass er in naher Zukunft eine Niederlage einräumen werde. In einer Rede am Donnerstagabend sagte er voraus, dass ein langer juristischer Kampf bevorstehe.

Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich leicht“, sagte er gegen 18.45 Uhr Ortszeit. „Wenn Sie die illegalen Stimmen zählen“, dann gewinnt Biden, so Trump.

„Wir wollen Offenheit und Transparenz, keine mysteriösen Stimmzettel, keine illegalen Stimmzettel, die nach dem Wahltag abgegeben werden“, sagte er. „Wir glauben, dass wir die Wahl leicht gewinnen werden“, weil sein Team „so viele Beweise, so viele Belege“ hat.

Biden zeigt sich siegessicher

Zuvor wandte sich Biden an die Medien mit den Worten: „Wir haben keinen Zweifel daran, dass Senator Harris und ich zu den Siegern erklärt werden, wenn die Auszählung abgeschlossen ist“.

Also bitte ich alle, ruhig zu bleiben, bleibt alle ruhig. Der Prozess funktioniert. Die Auszählung wird gerade abgeschlossen, und wir werden es sehr bald wissen“, so Biden.

