Venezuelas Opposition: Können Sieg bei Präsidentschaftswahl „beweisen“

Ein Polizist feuert Tränengas während einer Demonstration gegen die Regierung von Nicolas Maduro in Caracas am 29. Juli 2024. Am Montag brachen in Teilen von Caracas Proteste gegen den Wahlsieg Maduros aus, der von der Opposition angezweifelt und international in Frage gestellt wurde. Foto: Yuri Cortez/AFP via Getty Images