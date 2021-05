Video von „Black Lives Matter“-Gründerin enthüllt Vorliebe für „Maos Rotes Buch“

Ein Buch, das den Klassenkampf propagiert, als Vorbild für eine Organisation die entlang von Rassenlinien kämpft? Parallelen sind zu erkennen: „Black Lives Matter“-Gründerin Patrisse Cullors bezeichnete sich als „ausgebildete Marxistin.“

Ein kürzlich aufgetauchtes 10 Jahre altes Video von „Black Lives Matter“ (BLM) Mitbegründerin Patrisse Cullors zeigt, dass sie offensichtlich ein Fan des kommunistischen Diktators Mao Tsetung ist. Der Mitbegründer der Kommunistischen Partei Chinas war mit seiner Kampagne des „Großen Sprungs nach vorne“ für den Tod von bis zu 55 Millionen Menschen verantwortlich.

In einer Rede bei einer Versammlung der linken Denkfabrik Labor/Community Strategy Center, einer kommunistischen Denkfabrik in Los Angeles, im Jahr 2010, huldigte Cullors das Buch des Diktators, genannt: „Das kleine Rote Buch“. Cullors erklärte, dass der Gründer der Denkfabrik, Eric Mann, ein Buch geschrieben habe, das mit „Maos Rotem Buch“ vergleichbar sei – was wohl als Kompliment gedacht war.

Cullors rät, „sich wirklich damit zu beschäftigen“

Cullors sagte in ihrer Rede: „Ich sprach mit dieser jungen Person aus Arizona, die versucht, [das Gesetz] S.B. 1070 zu bekämpfen, und er nahm ein Buch [von Eric Mann] in die Hand und sagte: ‚Es ist wie Maos Rotes Buch.'“ Weiter sagte sie: „Und ich dachte: ‚Mann, das habe ich mir auch gedacht.‘ Und es war einfach wirklich cool zu hören, wie er diese Verbindung herstellte“.

Cullors schlug vor, „10-15 dieser Bücher“ zu kaufen und eine Jugendgruppe zu organisieren, „wo man darüber spricht und wirklich versucht, sich damit zu beschäftigen.“

„Ich denke, ich habe eine wirklich wichtige Rolle, wenn ich mit Jugendlichen spreche, vielleicht liegt es daran, dass ich mit 17 1/2 zur Bewegung kam, also habe ich einfach ein Händchen dafür, zu wissen, wie man junge Leute organisiert“, erklärte sie in dem Video.

Chinesen wurden gezwungen, Maos Buch auswendig zu lernen

„Das kleine Rote Buch“ von Mao, auch bekannt als die „Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung“, ist eine Sammlung von dem, was der chinesische Diktator gesagt und geschrieben hat. Während der Kulturrevolution wurde es an die Armee der Kommunistischen Partei Chinas und die allgemeine Öffentlichkeit im ganzen Land verteilt.

Der Einband ist in Rot gehalten, daher der Name. Chinesen wurden während dieser Zeit gezwungen, seine Worte bei der Arbeit und im Alltag auswendig zu lernen, zu rezitieren und zu zitieren – eine Art Gehirnwäsche. Es wurde auch eine sehr kleine Version angefertigt, damit es die Menschen immer leicht bei sich tragen konnten.

Cullors ist eine der drei Gründerinnen von BLM und bezeichnete sich in einem Interview selbst als eine „ausgebildete Marxistin„. Kürzlich wurde von der „New York Post“ enthüllt, dass sie vier Grundstücke und eine Villa in einer weißen Wohngegend von Los Angeles besitzt.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: BLM Founder’s Video From 10 Years Ago Reveals Her Fondness of Mao’s Red Book (deutsche Bearbeitung von mk)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!