Waffenruhe in greifbarer Nähe? Putins Berater: das ist nichts weiter als eine Atempause für die ukrainischen Soldaten

Die Entwicklungen im Ukraine-Krieg nehmen am Donnerstag eine neue Dynamik an. Während die Welt auf eine mögliche Stellungnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum vorgeschlagenen 30-tägigen Waffenstillstand wartet, laufen auf diplomatischer Ebene intensive Gespräche.

Der Kreml hat die von den USA vorgeschlagene Waffenruhe in der Ukraine als „Atempause“ für die ukrainische Armee bezeichnet.

„Das ist nichts weiter als eine vorübergehende Atempause für die ukrainischen Soldaten, nicht mehr“, sagte der russische Präsidentenberater Juri Uschakow am Donnerstag in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen. Russlands Präsident Wladimir Putin werde sich „wahrscheinlich“ am Donnerstag zu dem Thema äußern.

Uschakow sagte, er habe die Position Russlands in einem Telefonat mit US-Sicherheitsberater Mike Waltz dargelegt. Russland strebe eine „langfristige friedliche Lösung“ an, die Russlands „legitime Interessen“ berücksichtige.

Derweil bereiten sich beide Seiten auf weitere Schritte vor: Eine US-Delegation wird in Moskau erwartet. Parallel dazu wird Putin am Donnerstag eine Pressekonferenz halten. Zeitgleich beraten die G7-Außenminister in Kanada über ihre Strategie gegenüber Russland – besonders im Hinblick auf Kiews Zustimmung zur Waffenruhe.

Währenddessen eskaliert die Lage an der Front. In der Region Kursk geraten die ukrainischen Truppen zunehmend unter Druck, und russische Streitkräfte melden Geländegewinne.

Putin selbst besuchte am Mittwoch eine Kommandostelle an der Front. Währenddessen setzt die Ukraine auf massive Drohnenangriffe gegen russisches Territorium.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Donnerstagmorgen, dass Putin am Donnerstag Fragen von Journalisten beantworten wird, berichtete die russische Nachrichtenagentur „TASS“.

Putin und der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko planen, nach einem Treffen in Moskau eine gemeinsame Pressekonferenz abzuhalten. Peskow fügte hinzu, dass es von den Fragen abhängt, ob sich der russische Präsident auch zu anderen Themen als den bilateralen Beziehungen äußern wird.

Am 11. März haben die Delegationen aus Kiew und Washington in Dschidda, Saudi-Arabien, einen Plan für einen allgemeinen Waffenstillstand für 30 Tage vorgestellt. Russland hat dazu bis jetzt nicht Stellung genommen.

Am Donnerstag wird auch eine US-Delegation in Moskau erwartet, um der russischen Seite den Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe vorzustellen. Das Weiße Haus hatte zuvor angekündigt, dass Trumps Sondergesandter Steve Witkoff in dieser Woche nach Moskau reisen würde.

Die Außenminister der führenden westlichen Demokratien treffen sich am Donnerstag in Kanada. Minister aus Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, den USA und der EU treffen als Gruppe der Sieben in den Bergen von Quebec in dem Touristenort La Malbaie zu zweitägigen Gesprächen.

Die Lage der Ukraine wird auch ein Thema für die Außenminister sein, die sich erstmals seit Trumps Amtsantritt treffen. Wegen des grundsätzlichen Ja Kiews zu einer Waffenruhe gibt es Hoffnung auf Fortschritte und eine gemeinsame Haltung der G7. Neben dem Nahostkonflikt dürfte auch der von Trump begonnene Handelskrieg mit weltweiten Strafzöllen Thema der Gespräche sein.

Während einer Pressekonferenz am Dienstag sagte US-Präsident Donald Trump, er glaube, dass er diese Woche mit Putin über den Vorschlag sprechen werde:

„Für Tango braucht es zwei, wie man sagt, richtig? Hoffentlich wird er auch zustimmen. Und ich denke wirklich, dass das 75 Prozent des Weges wären“, so Trump.

Der Kreml-Sprecher sagte am Donnerstag, dass Putin im Laufe des Tages ein „internationales Telefongespräch“ führen könnte, ohne jedoch anzugeben, mit wem.

Derweil forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, die Verbündeten seines Landes müssten in dieser Lage den Druck auf Moskau aufrechterhalten. „Das Wichtigste ist die Fähigkeit unserer Partner, dafür zu sorgen, dass Russland bereit ist, nicht zu täuschen, sondern den Krieg tatsächlich zu beenden“, sagte er in einem Video.

In dem Video, das Selenskyj am Mittwochabend auch auf X veröffentlichte, sagte er außerdem, dass „wir uns in Richtung Frieden bewegen müssen, in Richtung Sicherheitsgarantien, und wir müssen unser Volk befreien. Wir sind entschlossen, mit unseren Partnern so schnell wie möglich zusammenzuarbeiten“.

