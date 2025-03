Waffenruhe Ukraine – Russland? Es wurde noch kein formales Abkommen unterzeichnet

Am 19. Juni 2023 an einem Strand des Schwarzen Meeres in Jalta, dem wichtigsten Ferienort auf der Halbinsel Krim, neben einer Kopie des Eiffelturms. Die Krim, die inzwischen eine wichtige Logistikbasis für die russischen Streitkräfte ist, wird regelmäßig von ukrainischen Drohnen, Explosionen und anderen Zwischenfällen heimgesucht. Foto: Olga Maltseva/AFP via Getty Images